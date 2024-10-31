Erdoğan: Senegal\'e FETÖ ile mücadelemizde verdikleri destek için teşekkür ediyorum

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Senegal makamlarına FETÖ ile mücadelemizde verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu destek ve dayanışmanın önümüzdeki dönemde de devam edeceğinden şüphe duymuyorum" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anlaşmaların imza töreni ve basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan, Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine Faye ve heyetine 'hoş geldiniz' diyerek başladı. Erdoğan, "Bu vesileyle, geçtiğimiz mart ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı kendisini tekrar yürekten tebrik ediyorum. Senegal, Batı Afrika'da en sıkı münasebetlerimizin olduğu ve Afrika kıtasının istikrar ve esenliğine en fazla katkıda bulunan ülkelerin başında geliyor. Birçok konuda aynı tutumu paylaşıyoruz" dedi.

'TİCARET HACMİMİZDE İLK AŞAMADA HEDEFİMİZ; 1 MİLYAR DOLAR'

Erdoğan, Türkiye ile Senegal ilişkilerini stratejik ortaklık düzeyine çıkaran mutabakat protokolünü imzaladıklarını kaydederek, "Bugünkü temaslarımızda ülkelerimiz arasında yatırım ve ticaret başta olmak üzere güvenlik, savunma sanayi, terörle mücadele, enerji, tarım, şehircilik, kültür ve yüksek öğretim alanlarında iş birliği imkanlarını ele aldık. Bu çerçevede 4 anlaşmayı imzaladık. Senegal'de ticaret ve yatırım ilişkilerimiz sürekli artıyor. Ticaret hacmimiz 500 milyon dolara yaklaştı. İlk aşamada hedefimiz; 1 milyar dolar. Bu hedefe süratle ulaşma noktasında değerli dostumla hem fikiriz. Tüm şirketlerinin Senegal'deki yatırımlarının ve üstlendiği müteahhitlik projelerinin toplam değeri, 3 milyar doları buldu. Bundan ülkelerimiz adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Firmalarımıza Senegal'deki fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'KARMA EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILACAK'

İstanbul'da yarın Türkiye- Senegal İş Forumu'nun düzenleneceğini belirten Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde de Karma Ekonomik İş Birliği Toplantısı yapılacak. Bu önemli toplantılarla ekonomik münasebetlerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracağına inanıyorum. Görüşmelerimizde Senegal Hükümeti'nin ahiren açıkladığı Senegal 2050 Ulusal Dönüşüm Programı da gündeme geldi. Türkiye olarak bu alanda tecrübelerimizi Senegalli dostlarımızla paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade ettim" dedi.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ' TUTUMU SON DERECE KIYMETLİ'

Bugün ayrıca güvenlik, savunma sanayi ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu vesileyle Senegal makamlarına FETÖ ile mücadelemizde verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu destek ve dayanışmanın önümüzdeki dönemde de devam edeceğinden şüphe duymuyorum. Görüşmelerimizde Sahel Bölgesi ve Filistin'de yaşanan gelişmeleri de ele almak fırsatımız oldu. Sahel Bölgesi'nde güvenlik sağlanmadan Afrika kıtasında güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağına ilişkin müşterek tutumumuzu bir kez daha kayda geçirdik. İsrail'in, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırımı karşısında Türkiye ve Senegal'in atabilecekleri adımları konuştuk. Bu noktada Senegal'in 1975 yılından bu yana Birleşmiş Milletler 'Filistin halkının vazgeçilmez haklarının kullanılması' komitesinin başkanlığına yürütmesini takdirle karşılıyoruz. Senegal'in Filistin meselesinde 'iki devletli çözümü' esas alan tutumunu son derece kıymetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'ZULMEDEREK GÜVENLİK ARAYANLAR GÜVENSİZLİK GİRDABINA SÜRÜKLENECEK'

Erdoğan, konuşmasının devamında, "Filistin ve Lübnan halkının yanında olmayı kardeşlik ve insani vazifemiz olarak görüyoruz. Zulmün, baskının, savaşın, katliamın ne demek olduğunu çok iyi bilen, bunun acısını yaşayan Afrikalı kardeşlerimizin İsrail hükümetinin soykırım politikasına karşı dirayetli duruşlarını takdirle takip ediyoruz. Kan, katliam ve gözyaşı üzerine huzurlu bir gelecek inşa edilemeyeceğini, emperyalistler Afrika kıtasında tecrübe ettiler. İnanıyoruz ki aynı hakikat Gazze ve Lübnan'da da tecelli edilecektir. Zulmederek güvenlik arayanlar çok daha büyük bir güvensizlik girdabına sürükleneceklerdir. Bundan en küçük bir şüphe duymuyoruz. Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz" dedi.

'YENİ LİDER, BİR KARARLILIK ORTAYA KOYDU'

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir gazetecinin, 'Siz Gazze'deki ve Lübnan'daki durumlara dikkat çektiniz ancak ben durumu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Çünkü Lübnan Başbakanı, 'Biz ateşkes bekliyoruz' derken, İsrail bir kez daha saldırı düzenledi, Hizbullah'ın lideri de bir açıklama yaptı, 'biz Lübnan için savaşacağız ve savaşı da sürdüreceğiz' dedi. Hem bunu değerlendirmenizi istiyorum hem de Gazze'de de zaman zaman ateşkese yaklaştığında İsrail bir kez daha saldırı düzenleyerek bu süreci baltalıyor aslında, bölgenin geleceğini bu iki ileri bir geri olan bu durumu siz nasıl yorumluyorsunuz?' sorusuna, "Sayın Mikati bir tespit ortaya koydu. O da muhataplarının ne kadar güvenilir olduğunu ortaya koydu ama özellikle Hasan Nasrallah'ın yerine bu görevi devralan yeni lider, 'biz aynı istikamette gideceğiz' dedi. Bir kararlılık ortaya koydu. Dolayısıyla bu şunu gösterecek; bölge çok ciddi bir ateş çemberine doğru ne yapıyor? Gidiyor. ve bundan sonraki süreç maalesef bölgede çok daha sıkıntılı olacak. Temennimiz budur ki; bölgedeki bu gelişmeleri nasıl acaba başta BM olmak üzere kontrol altına alırız. Bunun çalışmalarını hep birlikte yapacağız" yanıtını verdi.

TÜRKİYE İLE SENEGAL ARASINDA 5 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin katıldığı iki ülke arasında imzalanan 5 anlaşma şu şekilde:

- Yükseköğretim Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı: Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Senegal Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı arasında imzalanan bu anlaşma, iki ülke arasında yükseköğretimde akademik iş birliğini artırmayı hedefliyor. Türkiye adına YÖK Başkanı Erol Özvar ve Senegal adına Afrika Entegrasyonu ve Dışişleri Bakanı Yassine Fall imza attı.

- Tarımsal Mekanizasyon Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne'nin imzaladığı bu anlaşma, iki ülke arasında tarım alanında mekanizasyon ve teknoloji transferini öngörüyor.

- Enerji ve Hidrokarbonlar Alanında Mutabakat Zaptı: Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Senegal Afrika Entegrasyonu ve Dışişleri Bakanı Yassine Fall tarafından imzalanan bu anlaşma, enerji ve hidrokarbon kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla iş birliğini içeriyor.

- Şehircilik Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı: Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Senegal Şehir Planlama, Yerel Yönetimler ve Bölge Planlama Bakanı Balla Moussa Fofana tarafından imzalanan bu mutabakat zaptı, şehircilik alanında ortak projelerin geliştirilmesini kapsıyor.

- Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Kurulması: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye tarafından imzalanan bu mutabakat protokolü, iki ülke arasında üst düzey stratejik iş birliği konseyinin kurulmasını hedefliyor.