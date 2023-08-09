Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçmeli? Yapılan son ankette İmamoğlu rakiplerine fark attı - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçmeli? Yapılan son ankette İmamoğlu rakiplerine fark attı

09.08.2023 12:23

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine kimin geçmesi gerektiği tartışılıyor. ASAL Araştırma'nın yaptığı ankete göre, seçmenlerin %31.6'sı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu genel başkan olarak görmek istediklerini belirtti. İkinci sırada ise %15.5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde başlayan "Değişim" tartışmaları devam ederken ASAL Araştırma dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Yapılan araştırmada seçmenlere "Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçsin?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 31.6'sı genel başkan olarak İmamoğlu'nu görmek istediklerini ifade etti. İkinci sırada ise yüzde 15.5 ile Mansur Yavaş var.

2 BİN 520 KİŞİYE SORULDU

14-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Şayet Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılır/ istifa ederse kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek isterseniz?" sorusu yöneltildi.

CHP'nin başına kim geçsin anketi! İmamoğlu, en yakın rakibini ikiye katladı

İMAMOĞLU RAKİPLERİNE FARK ATTI

Ankete katılanların yüzde 31.6'sı bu soruya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. Bunu yüzde 15.5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cevabını verenler takip etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yanıtı ise yüzde 8.4 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 5.1'lik bir kesim ise bu soruya CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül cevabını verdi.

İşte anketten çıkan sonuç;

YORUMLAR
500
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde personel maaşlarına yüzde 20 ila 68 oranında zam Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde personel maaşlarına yüzde 20 ila 68 oranında zam

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçmeli? Yapılan son ankette İmamoğlu rakiplerine fark attı - Son Dakika


Son Dakika
12:14 Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçmeli? Yapılan son ankette İmamoğlu rakiplerine fark attı
12:10 CHP'nin başına kim geçsin anketi! İmamoğlu, en yakın rakibini ikiye katladı
12:08 Fenerbahçe'de 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor
12:03 Fenerbahçe'de giden gidene! 5 yıldız futbolcu daha bavulları topladı
11:55 Cardi B'nin fırlattığı mikrofon 99 bin 900 dolara satıldı
11:53 Cardi B'nin hayranına fırlattığı mikrofon 99 bin 900 dolara satıldı
11:46 Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'a Rusya'dan sürpriz talip
11:42 Rusya'dan Beşiktaş taraftarının uykularını kaçıracak Aboubakar teklifi
11:43 Antep fıstığı bahçelerinde hırsızlığa karşı günlük 1.000 TL'ye bekçilik yapıyorlar
11:41 Yeşil altında hırsızlığa karşı önlem! Günlük 1000 TL yevmiye ile ellerinde tüfeklerle nöbet tutuyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2023 12:47:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçmeli? Yapılan son ankette İmamoğlu rakiplerine fark attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement