Kurtulmuş: ABD Başkanının, Netanyahu\'ya desteği kabul edilemez

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Maalesef, 2 gün evvel ABD'nin yeni seçilmiş başkanının ortaya koyduğu fikirler ve zaten kendisi bir savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemelerde yargılanan, yargı süreçleri devam eden Netanyahu'ya vermiş olduğu akıl dışı destek, asla kabul edilemez" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası TBMM ve Bahreyn Temsilciler Meclisi arasında iş birliği protokolü imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlendi.

Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen yaraların sarılmaya gayret edildiğini belirterek, "Depremin duyulduğu ilk andan itibaren kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, uluslararası camianın, Türkiye'nin dört bir tarafındaki gönüllü insanların koşarak deprem bölgesine yardıma gelmeleri her türlü takdirin üstündedir. İlk andan itibaren hem uluslararası camianın Türkiye'ye göstermiş olduğu destek ve dayanışma duyguları hem de aziz milletimizin bütün fertlerinin ortaya koyduğu kardeşlik ve dayanışma ruhu, her türlü takdirin üstündedir. Allah ölenlere rahmet eylesin, kalanların acılarını hafifletsin ve inşallah en kısa süre içerisinde depremin bütün izlerinin ortadan silinmesi nasip olsun" ifadelerini kullandı.

'ORTAK BAKIŞ AÇIMIZI TEYİT ETTİK'

Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Bahreyn'in pek çok uluslararası meselede ortak fikirlere sahip olduğunu belirtti. İki ülke arasında ticari, turizm, enerji, savunma sanayi alanlarında iş birliklerinin artırılması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Bahreyn ile bölgesel meseleler konusunda ortak tavrımızı, ortak bakış açımızı teyit ettik ve bu istikamette yürüyüşümüzü de sürdüreceğiz. Türkiye olarak başından itibaren Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarının fevkalade önemli olduğunu, bölgede yaşanan türbülansların, çalkantıların, gerilimlerin azaltılması konusunda Körfez ülkeleri arasındaki iş birliği ve dayanışmanın da son derece önemli ve belirleyici olduğu kanaatindeyiz. Bu nedenle 6 Körfez ülkesinin oluşturduğu, Körfez İşbirliği Konseyi'nin istikrarına ve güvenliğine büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

'ASLA GERÇEKLEŞMEYECEK BİR HAYAL'

Türkiye ile Bahreyn'in Filistin konusunda da ortak görüşlere sahip olduğunu aktaran Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Her 2 ülke de Filistin'de iki devletli bir çözümden başka bir yol olmadığına kesin bir şekilde inanmaktadır. Maalesef, 2 gün evvel ABD'nin yeni seçilmiş başkanının ortaya koyduğu fikirler ve zaten kendisi bir savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemelerde yargılanan, yargı süreçleri devam eden Netanyahu'ya vermiş olduğu akıl dışı destek, asla kabul edilemez. Orada dile getirilen fikirler asla kabul edilemez. Gazze'nin Filistinlilerden arındırılması, hatta ve hatta artık dillerindeki baklayı da çıkardılar; Batı Şeria'nın da Filistinlilerden arındırılması, insan haklarına da uluslararası hukuka da akla ve mantığa da aykırıdır, rasyonel değildir ve gerçekleşmesi asla mümkün olmayacak bir hayalden ibarettir. Filistin toprakları, kıyamete kadar Filistinlilerin vatanı olarak kalmaya devam edecektir. Bu gelişmeler bir kere daha teyit etmiştir ki İsrail'deki Netanyahu ve çetesinin akılalmaz Arz-ı Mevud hayallerine ve onu destekleyenlerin ortaya koyduğu bu pervasız tutumlara dünya, 'Dur' demeyi bilecektir. Bu 1,5 yıllık süreçte her türlü ağır bedeli ödemiş olan Filistin halkına karşı yapılan bu zulüm sona erdirilmeli, sağlanmış olan ve takdirle karşıladığımız ateşkes, kalıcı hale getirilmelidir"

'TERÖR ÖRGÜTLERİ SİLAHSIZLANDIRILMALIDIR'

Kurtulmuş, görüşmede Suriye, Lübnan ve bölgede yaşanan diğer gelişmelerin de ele alındığını vurgulayarak, "Suriye ile Türkiye'nin yakın irtibatı, 2 gün evvel Sayın Ahmed Şara'nın Türkiye'ye gelerek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme ve o görüşme sonucunda olumlu mutabakatların ortaya çıkması, hem iki ülke için hem de bölge için önemlidir. Bir kez daha ifade etmek isteriz ki; bizim Suriye'nin geleceğine ilişkin 3 temel fikrimiz vardır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün temin edilmesi, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin tek bir vatan olarak varlığını koruması için yeni bölünmelerin, parçalanmaların asla olmaması ülkenin geleceği için önemlidir. Suriye'deki bütün etnik, mezhebi ve dini farklılıkların temsil edildiği, kapsayıcı, kuşatıcı bir yönetimin kurulması ihtiyacıdır. Suriye'de uzun yıllardır büyük bir hareket alanı bulan; PYD/ YPG, IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin silahsızlandırılması ve grupların Suriye Milli Ordusu bünyesinde tek bir meşru güç haline gelmesi esastır. Bu çerçevede atılacak olan her türlü adımın yanı sıra yeni yönetimin karşı karşıya kaldığı ambargolardan kurtulması ve inşa sürecinde uluslararası camianın destek olması temel beklentilerimizdendir" dedi.

'TÜRKİYE'DE BULUNMAKTAN ONUR DUYUYORUZ'

Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ise iki ülke arasında köklü ve tarihi ilişkiler bulunduğunu belirterek, "Türkiye'de bulunmaktan dolayı onur duyuyoruz. Kral Hazretlerinin Veliahtı ve Başbakanın selamlarını iletmek istiyorum. Biz de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sayın Başkan konuşmasında pek çok meseleye değindi. Filistin meselesi için de konuştu. Filistin meselesi; İslam, Arap dünyası ve bütün dünyayı ilgilendiriyor. Önümüzdeki nisan ayında Sayın Başkan bir toplantının yapılabileceğini belirti. İsrail'in bu uygulamaları ile ilgili, etnik temizlik ve Gazze meselesi ile ilgili yapılacak toplantıda inşallah bulunacağız" ifadelerini kullandı.