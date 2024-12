Müsavat Dervişoğlu: Mücbir sebepten kaynaklı ertelemeleri asgari 3 yıl olarak belirlesinler

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ziyaret ettiği deprem bölgesi Hatay'da, "Mücbir sebep halinde 13 aylık dönem aralık ayının başında bitti. Buradan hükümete çağrımdır. Yani her 3 ayda bir ya da her 6 ayda bir felakete uğramış insanları kendilerine minnet duymaya mecbur bırakmasınlar. Mücbir sebepten kaynaklı ertelemeleri de asgari 3 yıl olarak belirlesinler" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Hatay'a geldi. Dervişoğlu'na İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, İl Başkanı Nazmi Ceylan, Antakya İlçe Başkanı Abdurrahman Çinçin ve partililer de eşlik etti. Dervişoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıma neden olduğu Antakya ilçesi Saray Caddesi'nde açıklamalarda bulundu.

Depremin üzerinden uzunca bir süre geçmesine rağmen bölgede çok fazla değişim olmadığını belirten Müsavat Dervişoğlu, "Önce esnaf odasını ziyaret ettik. Başkanımızla Hatay'ın sorunlarını da konuştuk. Bugün Hatay'daki görüşmeleri tamamladıktan sonra da depremin merkez üslerinden biri olan Kahramanmaraş'a gideceğiz. Ertesi gün de Malatya ve Adıyaman'ı ziyaret edeceğiz. Yaralar sarılmamış, hala büyük dertlerden mustarip durumda Hatay, özellikle Antakya. Burası Antakya'nın en popüler caddelerinden biri. Biz Hatay'ı, Antakya'yı ziyarete geldiğimizde sayın milletvekilimiz bizi buralarda gezdirirdi. Buralarda esnafı ziyaret ederdik. Hatay'ın nabzını da burada tutardık. Şimdi burası yıkıntı halinde. Şehrin diğer bölümlerini de gezdik. Kaldırılmamış enkazlar var. Ağır hasarlı yıkılmamış binalar var. Henüz tamamlanmamış, ya da başlanmamış hizmetler var. Hatay'ın bir ihmal şehri olmaktan çıkarılması lazım" dedi.

Hatay'daki sorunlardan bahseden Dervişoğlu, "Hatay büyük bir felaket yaşadı. Şimdi de ihmal felaketiyle karşı karşıya bırakılmış gibi görünüyor. Elbette ki büyük felaketlerden sonra yaraların sarılması kolay olmuyor ve bu yaraların sarılması noktasında da gayret gerekiyor. Öncelikle sorunların doğru bir biçimde tespit edilip, çözüm önerilerinin de halkla birlikte ortaya konulması gerekiyor. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde biz de önce sorunları tespit ettik. Yani meseleye sadece yıkık binaların yerine yenisini yapmak, mevcut enkazı kaldırmak, ağır hasarlı binaları yıkmak, yerine yeni inşaatlar yapmak nazarından bakmıyoruz. Buranın sosyal problemlerinin de çözülmesi lazım. Esnafın çok büyük dertleri var. O dertleri dinledik. Hataylılar Hatay'a bir pozitif ayrımcılık uygulanmasını istiyorlar. Hatay'da hayatın yeniden canlanabilmesi, yani, Hatay'ı yeniden inşa edebilmek değil derdimiz. Hatay'daki sosyal hayatın, sosyal dokunun yeniden canlanabilmesini temin edebilmek adına yapılması icap eden çok sayıda iş var. Esnaf perişan durumda. Evine ekmek götüremeyecek durumda. Dolayısıyla buna bağlı olarak mücbir sebepten kaynaklı borç ödemesi, kamu borçlarının ödenmesi noktasında da kısa vadeler kullanılıyor" diye konuştu.

'ESNAFIMIZ BORÇLARININ SİLİNMESİNİ İSTİYOR'

Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nde esnaf temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Mücbir sebep halinde 13 aylık dönem Aralık ayının başında bitti. Buradan hükümete çağrımdır. Yani her 3 ayda bir ya da her 6 ayda bir felakete uğramış insanları kendilerine minnet duymaya mecbur bırakmasınlar. Mücbir sebepten kaynaklı ertelemeleri de asgari 3 yıl olarak belirlesinler. Esnafımızın da talebi bu. Ayrıca istihdamın artırılması için bölgeye yeni yatırımların gerçekleşmesi lazım. Bunun için de teşviklere ihtiyaç var. Esnaf Odaları Birliği'nde yapmış olduğumuz toplantıda milletvekilimiz de ifade ettiler. Bölgenin paraya ihtiyacı var. Devletin bu bölgeye el uzatmasına ihtiyacı var. Burada tespit ettiğimiz sorunları hem hükümete ileteceğiz hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) dile getireceğiz. Bunlar büyük meseleler değildir. Aslında kolay meselelerdir. Esnafımız borçlarının silinmesini istiyor. SGK borçlarının, vergi borçlarının ve Bağ-Kur borçlarının. Bunların vadeye yayılarak esnafın başının üzerinde demokrasi kılıcı gibi sallanmasından vazgeçilmesini talep ediyoruz. Zira yani adamın dükkanı kalmamış, dükkanı yıkılmış, konteynerde hizmet vermeye çalışıyor. Siz de ondan devlet olarak borçlarını nasıl tahsil edeceğinizin hesabına düşmüşsünüz. Buralar büyük çarşılar, güzel çarşılardı. Şimdi Hatay'ın konteyner çarşıları var. Bu bölge hem büyük bir mal kaybı yaşadı. Hem de çok büyük bir can kaybı yaşadı. Esnafın da Hataylının da yüreği yanıyor aslına bakarsanız. Can kaybının yaşandığı, böylesine büyük mal kaybının yaşandığı yerde devlet vergi kaybetmiş olsa ne olur. Dolayısıyla kalemi çıkarıyorlar, bu kalemle her türlü imzayı atıyorlar. Bir gün de memleketin yararına, bir gün de Hataylının yararına bir karara imza atsınlar ve bu bölge esnafının birikmiş, ileride kendisine ödemek noktasında zorlanacağı borçlarını silsinler."

HATAYLILARIN DERDİYLE DERTLENİYORUZ

Dervişoğlu, Hatay'ın vergi indirimine, teşviklere ve faizsiz krediye ihtiyacı olduğunu kaydetti. Hataylıların derdiyle dertlendiğini belirten Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Buradan hükümete önerimdir. Yani bugün varız, yarın yokuz. Ayrıca önümüzdeki dönemlerle ilgili olarak da buradaki yatırımların artması için bölgenin teşviklere ihtiyacı var. Vergi indirimlerine ihtiyacı var. Bazı borçların da yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı var. Ayrıca buranın hibe desteğine de ihtiyacı var. Yani o teşviklerle beraber hibe desteğine de ihtiyacı var. Hatta yörenin kalkınabilmesi için de özellikle kamu bankaları nazarından söylüyorum bütün bunları. Faizsiz krediye ihtiyacı var. Burada hala büyük sorunlar devam ediyor. Türkiye'yi yönettiğini varsayan hükümetin buradaki durumun ciddiyetini bir kere daha gözden geçirmesini buradan hassaten duyuruyorum. Burası için bakın iki kış geçti işin üzerinden. İki kış, bu üçüncü kış. İşte beslenme problemleri var, barınma problemleri var. Isınma problemleri var. Bunların aşılması noktasında büyük adımlar atılması gerekiyor. Bugün ben burayı ziyaret ettim ama öncesinde benim başdanışmanım yüksek inşaat mühendisi Hayrettin Nuhoğlu Bey ekibiyle geldi ve buranın bütün sorunlarını içeren bir rapor hazırladı. O raporu da inceledik. Orada da çözüme dair önemli öneriler var. Ayrıca yine bölgenin tüm dertleriyle alakalı olarak partimizin başkanlık divanında görevli genel başkan yardımcılarımız ve TBMM'de görevli milletvekili arkadaşlarımız da refakat ediyor. Dolayısıyla bölgede yaşanan bütün olumsuzlukların ortadan kaldırılması adına alınması icap eden tedbirleri önceden belirleyip burada dile getiriyoruz. Ayrıca yine kendi gözlemlerimizi de TBMM'nin gündemine taşıyacağız. Hataylılar ondan emin olsun. Onların derdi bizim derdimizdir. Dertleriyle dertleniyoruz. Halleri de halimizdir. Halleriyle de hemhal oluyoruz."

'HATAY'I KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ'

Dervişoğlu açıklamalarının ardından Antakya ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi Muhtarı Rafet Yavrum'u da dinledi. Muhtarlık ofisinin elektriğinin 27 bin lira borç nedeniyle kesildiğini, borcu ödemeyince de aracına haciz geldiğini belirten Muhtar Yavrum'un sorunu gibi Hatay'da yüzlerce hikaye olduğunu kaydeden Dervişoğlu, Hatay'ı kaderine terk etmeyeceklerini kaydetti. Dervişoğlu, "Evet duyuyorsunuz değil mi. Yani bakın tekrar söylüyorum. Kalemlerini çıkarıp bir sürü memleketin beklentisinin hilafına karara imza atıyorlar. Allah rızası için buradan sesleniyorum. Bakın Allah rızası için. Bir kere de kalemlerini çıkarıp doğru bir şeye imza atsınlar ve bu Hatay'ın sorunlarının çözülebilmesi için de doğru adımları gerçekleştirsinler. Biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. İşte muhtarımın şeyi elektrik faturası. Muhtarlığımız şu anda aydınlanamıyor. Isınamıyor. Bu boru ödemeyince de arabasına haciz konuyor doğru mu? Yani bak 27 bin lira. Bu memlekette 5 milyar vergi borcu affedilen var şu kalemle işte. Biz niye geziyoruz? Bu kalemle doğru işler yapılacağını göstermek için" dedi.

Haber-Kamera: Samim SELÇUK/HATAY,