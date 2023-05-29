Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi sonrası balkon konuşması yapıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu geride kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı seçimleri kazandı. Sonuçların belli olmasının ardından Ankara'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de balkon konuşması yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu millet sevilmez mi, biz severiz, Kandil'dekiler sevmez, onların uzantıları sevmez, ama biz severiz. Şu andaki tablo sevgililerin tablosu. Resmi rakam 320 bin kişi şu anda burada. Yolları söylemiyorum, havalimanından buraya kadar yollar maşallah tıklım tıklımdı. Sizler Cumhur İttifakı'nı mahçup etmediniz, Cumhur İttifakı'nı bu yolda yalnız koymadınız, bu yolda gece gündüz demeden beraber yürüdük ve sizler bu görevi yine bizlere verdiniz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz.

"MİLLETİMİZ 5 YILLIĞINA DAHA GÖREVİ BİZLERE TEVDİ ETTİ"

Aziz milletim. Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarım. Sevgili Ankaralılar. Değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu hamdolsun kayda değer herhangi sıkıntı, sorun yaşanmadan tamamlanmıştır. Seçimin gayrı resmi sonuçlarına göre milletimiz Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bizlere tevdi etmiştir. Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum."

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