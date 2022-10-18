ASAL Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirilen son anketinde AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Türk siyaseti 2023 seçimlerine artık aylar kala, seçim havasına girmeye başladı. Muhalefet partilerinin ortak aday olarak kimi göstereceğine ilişkin soru işaretleri her geçen gün artmaya devam ederken, 26 ilde gerçekleştirilen bir anketin sonuçları hayli ilgi çekti."

"BU PAZAR SEÇİM OLSA KİME OY VERİRDİNİZ?"

Asal Araştırma şirketi tarafından İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de 2 bin 312 kişi ile yapılan ankette vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ YÜZDE 38.4 İLE İLK SIRADA YER ALDI

5-14 Ekim tarihleri arasındaki yapılan anketin sonuçlarına göre AK Parti, bir önceki ankete göre oyların yükseltti ve yüzde 38.4 ile ilk sırada yer aldı. CHP de ise oyların düştüğü görülürken yüzde 23.5 ile ikinci oldu. Aynı şekilde oyları azalan İYİ Parti ise yüzde 11'de kalarak üçüncü sırada yer aldı. Yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi'nin de oylarını artırdığı görüldü.

Diğer partilerin oy dağılımı ise şöyle oldu:

HDP: Yüzde 10.7

MHP: Yüzde 9.1

Zafer: Yüzde 1.5

DEVA: Yüzde 1.4

Y. Refah: Yüzde 1.1

SP: Yüzde0.9

GP: Yüzde 0.9

BBP: Yüzde 0.8

MP: Yüzde 0.7