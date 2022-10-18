ASAL Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirilen son anketinde AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

ASAL Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirilen son anketinde AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

18.10.2022 14:19

2023 seçimlerine aylar kala ASAL Araştırma tarafından yapılan son ankete AK Parti'nin oy oranı damga vurdu. 26 ilde gerçekleştirilen anketin sonucunda AK Parti yüzde 38.4 oy alırken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 23.5 ile takip etti.

Türk siyaseti 2023 seçimlerine artık aylar kala, seçim havasına girmeye başladı. Muhalefet partilerinin ortak aday olarak kimi göstereceğine ilişkin soru işaretleri her geçen gün artmaya devam ederken, 26 ilde gerçekleştirilen bir anketin sonuçları hayli ilgi çekti."

"BU PAZAR SEÇİM OLSA KİME OY VERİRDİNİZ?"

Asal Araştırma şirketi tarafından İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de 2 bin 312 kişi ile yapılan ankette vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ YÜZDE 38.4 İLE İLK SIRADA YER ALDI

5-14 Ekim tarihleri arasındaki yapılan anketin sonuçlarına göre AK Parti, bir önceki ankete göre oyların yükseltti ve yüzde 38.4 ile ilk sırada yer aldı. CHP de ise oyların düştüğü görülürken yüzde 23.5 ile ikinci oldu. Aynı şekilde oyları azalan İYİ Parti ise yüzde 11'de kalarak üçüncü sırada yer aldı. Yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi'nin de oylarını artırdığı görüldü.

Diğer partilerin oy dağılımı ise şöyle oldu:

HDP: Yüzde 10.7

MHP: Yüzde 9.1

Zafer: Yüzde 1.5

DEVA: Yüzde 1.4

Y. Refah: Yüzde 1.1

SP: Yüzde0.9

GP: Yüzde 0.9

BBP: Yüzde 0.8

MP: Yüzde 0.7

Türkiye'nin seçim havasına girdiği dönemde yapılan ankete AK Parti'nin oy oranı damga vurdu
YORUMLAR (1)
500
Ömer Çelik: Bu kadar 'şeffaflık' diyen birisi 8 saat ortadan kayboldu Ömer Çelik: Bu kadar 'şeffaflık' diyen birisi 8 saat ortadan kayboldu Ömer Çelik: Bu kadar 'şeffaflık' diyen birisi 8 saat ortadan kayboldu Ömer Çelik: Bu kadar 'şeffaflık' diyen birisi 8 saat ortadan kayboldu

AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ASAL Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirilen son anketinde AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti - Son Dakika


Son Dakika
14:27 İran polisinin gözaltına aldığı kadını taciz ettiği anlar infiale yol açtı
14:19 ASAL Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirilen son anketinde AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti
14:18 26 milyon euroluk golcü Ay-Yıldızlı formayı giyecek mi? Stefan Kuntz büyük çaba sarf ediyor
14:15 Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP, Basın Kanunu'nun tartışma yaratan 29. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
13:52 ABD Büyükelçisi'ne MHP lideri Bahçeli'den çarpıcı yanıt: Türkiye'de aptal yok
13:48 Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İzmir ve Aydın'dan da hissedildi
13:46 Çeçenistan'da iç savaş tehlikesi! Askere alınmak ve Ukrayna'ya gitmek istemeyen Çeçenlerle Kadirov'a bağlı birlikler arasında çatışma çıktı
13:29 Yedek kulübesinde sigara içerek skandala imza atan ünlü futbolcu Nainggolan, Royal Antwerp'te kadro dışı bırakıldı
12:15 "Toprak altında biri var" diyerek ihbarda bulundu; polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı
12:13 Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuz sonuçlandı! Avcılar Belediyesi işçileri greve başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 14:43:25. #1.12#
SON DAKİKA: ASAL Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirilen son anketinde AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement