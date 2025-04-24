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Sağlık

Kadınları Afetlere Hazırlayan Proje

Kadınları Afetlere Hazırlayan Proje

TİKAV, 'Önlem Al, Güvende Kal' projesi ile kırsal kadınları afetlere karşı bilinçlendiriyor.

24.04.2025 10:39
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AKFEN Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), Türkiye'nin 18 ilindeki 27 farklı kırsal bölgede yaşayan kadınları her yıl düzenlediği çeşitli eğitimlerle desteklemeye devam ettiğini aktardı.

Şirket, kendi alanında çeşitli ödüllere layık görülen bu eğitimlerde 2025 yılı projesinin 'Önlem Al, Güvende Kal' olarak belirlendiğini duyurdu. TİKAV koordinatörlüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında, Akfen Yenilenebilir Enerji'ye ait işletme yatırımları yapılan güneş, rüzgar ve hidroelektrik santralleri çevresinde yaşayan kadınlar afetlerden korunma konusunda bilinçlendirecek.

TİKAV, proje kapsamında vereceği eğitimlerle Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan kadınların ve bu sayede ailelerinin afetlere karşı daha hazırlıklı ve güçlü hale gelmelerini sağlamayı hedefliyor.

'BİLİNÇLİ TOPLUM İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'

TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, bu proje ile afet ve acil durumlara karşı, bireysel ve toplumsal bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Dijital platformlar kırsalda yaşayan kadınların eğitimden iş fırsatlarına, sağlık hizmetlerinden toplumsal katılımlarına kadar birçok alanda güçlenmesine olanak tanıyor" dedi.

'AFETLERE HAZIRLIKLI OLMAK BİREYSEL DEĞİL, TOPLUMSAL BİR SORUMLULUKTUR'

Kırçuval, "Akfen Yenilenebilir Enerji santrallerinin bulunduğu bölgelerde yaşayan kadınlar başta olmak üzere kırsal alandaki toplum kesimlerinin, deprem yangın ve diğer afet türlerine karşı hazırlıklı olmaları felaketlerin etkisini azaltmanın en etkili yollarından biridir. Afetlere hazırlıklı olmak sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Bu proje ile kadınların afet farkındalığını artırarak hem kendi yaşamlarını hem de ailelerinin hayatını koruyabilmeleri için, güçlü bir eğitim desteği sunuyoruz. Projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eder, TİKAV olarak daha bilinçli ve güvenli bir toplum oluşturmak için çalışmalarımıza hep olduğu gibi azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Önlem Al, Güvende Kal' projesi, çeşitli doğal afet riskleriyle karşı karşıya olan ülkemizde yaşanabilecek afetler, afet öncesi gerekli önlemlerin alınması, afet anı yaşanabilecek durumlar ve afet sonrasında koordineli olarak yapılması gereken sosyal yardımlaşma konusunda halkı bilinçlendirip afet yönetimiyle ilgili toplumsal bir bilinç yaratmayı hedefliyor. Bu sayede ekonomik, sosyal, psikolojik, çevresel ve insan sağlığı açısında olumsuz etkilere sebep olabilecek afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirgenmesi amaçlanıyor.

"Önlem Al, Güvende Kal' projesinin ilk eğitimi Otluca HES'in Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan kadınlara verildi. 60 kişilik eğitimde kadınlar, afet öncesi nasıl önlemler alacağı ve afet anı ile sonrasında koordineli olarak yapılması gereken sosyal yardımlaşma konusunda bilinçlendirildi. Bunun yanı sıra afetin kadınlar üzerinde yaratacağı ekonomik, sosyal ve psikolojik etkiler üzerine eğitimler verildi.

Projenin ikinci eğitiminde ise, Demirciler RES & Sarıtepe RES - Demirciler Hibrit GES & Sarıtepe Hibrit GES'in bulunduğu Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yaşayan kadınlar ile bir araya gelindi. Katılımcılara proje kapsamında sertifikaları takdim edildi.

"TİKAV, proje kapsamında 2025 yılı içerisinde Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. bünyesindeki aktif işletmelerin bulunduğu; Amasya, Mersin, Aydın, Denizli Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Giresun, Kayseri, Konya, Malatya, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon ve Van'ın çeşitli mahalle ve köylerinden oluşan 28 farklı lokasyonda toplam 25 eğitim düzenlemeyi planlıyor."

"TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji birlikteliğinde 2017 yılında 'Evde Okullu Olduk' projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 15 bölgede 800 kadına ulaşıldı. Sağlık olarak belirlenen 2018 yılının temasında 'Önce Sağlık' projesiyle 17 bölgede 1500 kadına sağlık eğitimi verildi. 2019 yılıyla birlikte başlayan 'Hijyen Sağlıktır' projesinde de 26 farklı noktada 2 bin kadına ulaşıldı.

"Pandeminin ardından hayata geçirilen 'Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde' projesi ile çevresel ve ekonomik sorunlarının etki boyutunun arttığı günümüzde aile içerisinde tasarruf yöntemlerinin benimsenmesi ve doğa ile uyumlu bir yaşam tarzının sağlanması konusunda Akfen Yenilenebilir Enerji'ye ait enerji santralleri bölgelerinde yaşayan 2500 kadına eğitim verildi. 'Dijitaldeki Ayak İzimiz' projenin de uygulanması ile 5 farklı sosyal sorumluluk projesinde yaklaşık 9 bin 300 kadına çeşitli konularda yüz yüze eğitim verildi. Projelerle dolaylı olarak ulaşılan kişi sayısı ise 20 bini aştı."

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Kaynak: DHA

Türkiye, Sağlık, Enerji, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kadınları Afetlere Hazırlayan Proje - Son Dakika

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