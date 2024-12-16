Canlı Anlatım! Beşiktaş'a Adana'da şok - Son Dakika
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Spor

Canlı Anlatım! Beşiktaş'a Adana'da şok

Canlı Anlatım! Beşiktaş\'a Adana\'da şok

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a konuk oluyor. Mücadelede 2-0 ev sahibi takım önde.

16.12.2024 17:59
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda son sırada yer alan Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturuyor. Müsabaka beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Adana Demirspor maçı öncesinde Beşiktaş, 14 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlikle 25 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Henüz galibiyet alamayan mavi-lacivertli ekip ise 12 yenilgi, 2 beraberlik ve 2 puanla son sırada bulunuyor. Ligin dibine demir atan Akdeniz ise oynadığı 14 maçta 12 mağlubiyet ve sadece 2 beraberlik aldı. 3 puan silme cezası da alan Adana Demirspor, -1 puanla 19. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Arda Okan, Semih, Tolga, Abdulsamet, Maestro, İzzet, Yusuf Sarı, Aymbetov, Ali Yavuz, Yusuf Barasi.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Salih, Al-Musrati, Rafa Silva, Chamberlain, Can, Semih.

CANLI ANLATIM

İ.Y Adana Demirspor 2-0 Beşiktaş

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

39' GOOOLLL! Adana Demirspor 2-0 Beşiktaş (Aymbetov)

39' Masuaku, sol kanattan ortalamak istedi ancak savunmada Arda Kurtulan araya girerek topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

38' Beşiktaş, tüm hatlarıyla rakio yarı alana yerleşti.

37' Arda Kurtulan, sağ kanattan topu taşımak istedi fakat Emirhan Topçu araya girerek tehlikeyi önledi.

35' İlk yarıda son 10 dakikalık bölüme girdik.

33' Musrati'nin orta alandan sağ kanatta bulunan Can Keleş'e verdiği pasta Can Keleş, topu ceza yayına sürerek sol ayak içiyle şutunu çekti. Top kaleci Deniz'de kaldı.

32' Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan penaltı noktasına seken topa Yusuf Barasi sağ ayak içiyle şutunu çekerek topu ağlarla buluşturdu.

31' GOOOLLL! Adana Demirspor 1-0 Beşiktaş (Yusuf Barasi)

26' İzzet, tedavisi için saha kenarına alındı. Mücadele yeniden hareketlendi.

25' İzzet, orta alanda Semih Kılıçsoy ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, sağlık ekiplerini oyuna davet etti.

24' Mücadelenin bu dakikasına kadar Adana Demirspor 5-3 Beşiktaş şut çekti.

20' Mücadelede ilk 20 dakikalık bölümü geride bıraktık.

17' Emirhan Topçu, orta alanda Yusuf Sarı'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

16' Beşiktaş'ın sol kanattan üst üste köşe vuruşları kullandı.

15' Mücadelede ilk 15 dakikalık bölümü geride bıraktık.

14' Mücadelenin bu dakikasında Adana Demirspor %40-%60 Beşiktaş topa hakim

13' ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR! Yusuf Sarı, sol ayağının içiyle kullandığı frikikte topu kaleci Mert'in sağına doğru gönderdi, ancak Mert Günok şutu kurtarmayı başardı. Mert'ten dönen topa, altıpasın sol köşesinden Arda Kurtulan vurdu, ancak Mert Günok bir kez daha topu kurtararak gole izin vermedi.

12' Yusun Sarı, rakip ceza yayının gerisinde Musrati'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.

11' Yusuf Sarı, ceza yayından Aymbetov'a yerden derin bir top gönderdi. Aymbetov penaltı noktasından şutunu çekti fakat Mert kurtardı.

10' TEHLİKELİ ATAK! Rafa Silva, orta alandan topu sürerek rakip ceza yayının gerisinde Musrati'ye pas verdi. Pasın ardından Silva, Musrati'nin sağından hareketlenerek ceza sahasının sağ tarafında kaleci Deniz ile karşı karşıya kaldı. Ancak sağ ayağının içiyle çektiği şutu, kaleci Deniz dizleriyle kurtardı.

8' Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada kaleci Deniz topa sahip oldu.

6' Ali Yavuz'un sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada savunmada Tayyip Talha topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

5' Can Keleş, sağ kanattan ceza sahasına ortalamak istedi fakat Ali Yavuz'un müdahalesi ile top dışarı çıktı. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak

4' Yusuf Sarı'nın ceza yayından çektiği şut savunmada Masuaku'dan döndü. Sonrasında top Beşiktaşlı oyuncularda kaldı.

1' İlk düdük çaldı

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Son Dakika Spor Canlı Anlatım! Beşiktaş'a Adana'da şok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ferhat eser:
    ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ YAZDIRACAĞIZ 1 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Beşiktaş bu akşam, acılı adana yiyecek geçmiş olsun Ferhat Eser Gibi 7 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ADS BIR OTTURURSE NE 8TAŞ KALIR NE YONETIM NEFE FEROS BU MAC NEFES KESER 5 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    afyonun sarı gelini talat yelbuz gene ağlıyor kocası Beşiktaşı özlemiş 1 5 Yanıtla
  • gökhan çelik:
    müsrati varsa izlemem 5 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelik talat senin için hiç iyi konuşmuyor onu pert edicem diyor hayırdır aklını almış senin 1 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    iki yüzlü ferhat karaktersiz g.tvren o.anali 2 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Rezalet maç ferhat gibi dönme Aksiyon Flim izlerim Daha iyi 2 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelik baciniTalatlaberaber yapacaz oe 0 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sana mı kaldı Yavşak Ferhat boş işler memuru 1 0 Yanıtla
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