Arda Güler perdeyi açtı: Gol sevinci olay oldu - Son Dakika
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Spor

Arda Güler perdeyi açtı: Gol sevinci olay oldu

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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Girona'yı 3-0 yendikleri maça ilk 11'de başladı ve takımının ikinci golünü kaydetti. Arda bu sezon ilk golünü atarken, golden sonra yaptığı sevinç dikkat çekti ve kameraların bu anlarda teknik direktör Carlo Ancelotti'ye dönmesi gözlerden kaçmadı.

08.12.2024 12:52  Güncelleme: 13:16
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Real Madrid, İspanya La Liga'nın 16. haftasında deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup etti. Milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmada ilk 11'de forma giydi. Maçta takımının 2. golünü atan Arda'nın gol sevinci olay oldu.

ARDA GÜLER AÇILIŞI YAPTI

Maça hızlı başlayan Real Madrid, aradığı golü 36. dakikada Jude Bellingham'la buldu ve devreye de 1-0 önde girdi. Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan temsilcimiz Arda Güler, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Milli yıldız, 55. dakikada Bellingham'ın nefis pasını sol ayağıyla harika bir vuruşla gole çevirdi ve Real Madrid'e 2-0 öne geçirdi. Real Madrid'de maçı noktalayan isim ise 62. dakikada Mbappe oldu.

GOL SEVİNCİ OLAY OLDU

Arda, golü atmasının hemen ardından filelerle buluşan topu aldı ve sert bir şekilde havaya dikti. Genç futbolcunun hırsı ve bu hareketi dikkat çekerken kameraların o sırada teknik direktör Carlo Ancelotti'ye dönmesi de dikkatlerden kaçmadı.

İşte o anlar;

Arda Güler perdeyi açtı, gol sevinci olay oldu
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Arda Güler perdeyi açtı, gol sevinci olay oldu
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Arda Güler perdeyi açtı, gol sevinci olay oldu
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Arda Güler perdeyi açtı, gol sevinci olay oldu
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Arda Güler perdeyi açtı, gol sevinci olay oldu
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Arda Güler perdeyi açtı, gol sevinci olay oldu
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Arda Güler perdeyi açtı, gol sevinci olay oldu
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Arda Güler perdeyi açtı, gol sevinci olay oldu
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Arda Güler perdeyi açtı, gol sevinci olay oldu
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Arda Güler perdeyi açtı, gol sevinci olay oldu
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Arda Güler perdeyi açtı, gol sevinci olay oldu
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Arda Güler perdeyi açtı, gol sevinci olay oldu
GÖRÜNTÜ: S SPORT

BU SEZONKİ İLK GOLÜ

Real Madrid'de bu sezon ilk golünü atan Arda Güler, bu sezon 16 maçta 486 dakika sahada kaldı ve 1 de asist yaptı. Arda, bu golle birlikte eflatun- beyazlı takımdaki 2 sezonda toplam gol sayısını 7'ye çıkardı.

ARDA'NIN İSTATİSTİKLERİ

Girona maçına ilk 11 başlayan ve 89 dakika sahada kalan Arda Güler'in maç istatistikleri şu şekilde;

  • 1 gol
  • 70 topla buluşma
  • 51 pas
  • 2 kilit pas
  • 5/5 uzun top
  • 2 müdahale
  • 2 uzaklaştırma
  • 4/9 ikili mücadele
  • 1/1 çalım
Arda Güler perdeyi açtı: Gol sevinci olay oldu

BARCELONA İLE FARK 2'YE İNDİ

Bu sonuçla lider Barcelona'nın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Real Madrid, 36 puana yükselerek zirveyle puan farkını 2'ye indirdi. Girona ise 22 puanda kaldı. Real Madrid, İspanya LaLiga'da gelecek hafta Rayo Vallecano deplasmanına çıkacak.

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER SÖZLERİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3-0 kazandıkları Girona maçında gol atan Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Arda'nın çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Ancelotti, "Arda çok çalışkan bir oyuncu. Çok genç ve üzerinde çok fazla baskı var, bu gol ona çok yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Arda Güler perdeyi açtı: Gol sevinci olay oldu

ARDA'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMASI

Bu sezonki ilk golünü atan Arda Güler, maçın ardından yaptığı açıklamada "Kazandığımız ve gol attığım için çok mutluyum" diyen Türk futbolcu, "Takım olarak zor günlerden geçiyorduk. Gerçekten yardım edebilmeyi istedim. Takım harika bir oyun sergiledi. Çok koştuk, çok mücadele ettik ve net bir galibiyet elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Bellingham bana çok iyi bir asist yaptı ve ben de gol attım. Gerçekten gol atmak istiyordum, çünkü bu sezon henüz Real Madrid'de bunu başaramamıştım. Bellingham'ın golünden sonra ben de gol atmak istedim ve bunu yapmaktan çok mutluyum. Onların sevgisine karşılık vermek için her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Real Madrid için her şeyimi vermeye çalışıyorum" dedi.

Arda Güler perdeyi açtı: Gol sevinci olay oldu

AS GAZETESİ: NE KADAR ÇILGIN BİR OYUNCUSUN

Öte yandan İspanya'nın önemli gazetelerin AS, Arda Güler'i "Arda Güler ne kadar çılgın bir oyuncusun. Sen sadece seçilmişlerin erişebileceği harika bir gol attın. Türk futbolcu, Bellingham'ın harika asistinden yararlanarak mükemmel bir sol ayak vuruşunun ardından topu ağlara gönderdi" ifadeleriyle manşetlere taşıdı.

Arda Güler perdeyi açtı: Gol sevinci olay oldu

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Son Dakika Spor Arda Güler perdeyi açtı: Gol sevinci olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatma Öztürk:
    arda kaç kez wc kullanıyor günde, onu da yazarsanız aydınlanmış oluruz... 20 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TABİİ R.MADRID GIBI BIR TAKIMDAN YATTIĞI YERDEN PARA KAZANAN BİRİSİNİN GOL ATMASI HAYLI ÖNEMLİ, BELGESEL BILE ÇEKİLİR 4 15 Yanıtla
  • Coskun Kokoc:
    Dünyanın en iyi takımında oynadığınızda attığınız 1 gol, Benficada nerdeyse herhafta gol yada asist yapan Kerem Aktürkoğlundan fazla konuşulur. Her şey reyting meselesi. Real Madrid ve Benfica farkı yani. Halbuki Kerem nerdeyse her hafta bunu yapıyor. Dünyada ve Türkiyede bu kadar konuşulmuyor. 1 0 Yanıtla
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