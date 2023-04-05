Beşiktaş, TFF'ye çok sert sözlerle yüklendi: Takke düşmüş, kel görünmüştür - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, TFF'ye çok sert sözlerle yüklendi: Takke düşmüş, kel görünmüştür

05.04.2023 16:33

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2'lik skor ile deviren Beşiktaş, derbi sonrası TFF'ye karşı açıklamalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir kısım kulübün ekmeğine yağ sürmek adına çok açık olan gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmaktadır." şeklinde konuşuldu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutunan Beşiktaş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hükmen maçlar hakkındaki açıklamasına sert bir şekilde yanıt verdi.

TFF'Yİ HEDEF ALDILAR

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için artık takke düşmüş, kel görünmüştür. Büyükekşi, tüm kulüplere eşit mesafede olmadığını göstermiş, bazı kulüplerin çıkarları doğrultusunda hukuksuzluklara imza atmaktan çekinmeyeceğini ortaya koymuştur. Türk futbolunu ve evrensel hukuk ilkelerini göz ardı etmekte bir beis görmeyen Mehmet Büyükekşi, bu tercihleriyle futbolumuzu bir yere taşıyamaz." ifadelerine yer verildi

İşte Beşiktaş'ın o açıklaması;

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir kısım kulübün ekmeğine yağ sürmek adına çok açık olan gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmaktadır.

"TFF BAŞKANI, KAMUOYUNU YANILTMAYI AMAÇLAYAN SÖYLEMLERDE BULUNMAKTADIR"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, almış oldukları hukuk dışı ve adil rekabetle hiçbir şekilde bağdaşmayan skandal kararla ilgili olarak ısrarla 11 Süper Lig kulübünün söz konusu kararın destekçileri oldukları yönünde kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan söylemlerde bulunmaktadır.

Kulübümüzün talebi üzerine Kulüpler Birliği'nin 29 Mart 2023 tarihinde düzenlediği toplantı sonucunda 31 Mart 2023 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na gönderdiği yazı aynen aşağıda aktarılmıştır:

'Kulüpler Birliği olarak 29 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda varılan görüş birliğine istinaden, Yönetim Kurulunuzun 10 Şubat 2023 tarih ve 55 Sayılı kararlara ilişkin kulüplerimizden yazılı görüş talep edilmiştir.

Yapılan talep üzerine Süper Lig'de yer alan kulüplerimizden;

Buna istinaden Corendon Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Gaziantep FK A.Ş., Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir FK ve Demir Grup Sivasspor'dan oluşan 6 kulübümüz konuyla alakalı yazılı görüş bildirmemiştir.

Adana Demirspor A.Ş., Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş A.Ş., İstanbulspor A.Ş., MKE Ankaragücü ve Trabzonspor A.Ş.'den oluşan 6 kulübümüz 2022-2023 sezonunda Gaziantep FK A.Ş. ve Atakaş Hatayspor'un oynadıkları müsabakaların yok sayılması gerektiği,

Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Bitexen Giresunspor, Kasımpaşa A.Ş., Yukatel Kayserispor, HangiKredi Ümraniyespor kulüplerimizden oluşan 6 kulübümüz 10 Şubat 2023 tarihli kararların devam etmesi,

arabam.com Konyaspor kulübümüz ise 10 Şubat 2023 tarihinde alınan kararın devam etmesine ancak TFF'nin Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nın Süper Lig maçlarının sayılmamasına yönelik yeni bir karar alması halinde, aynı kulüplerin Türkiye Kupası'nda oynamış oldukları müsabakalarının da iptal edilmek suretiyle 5 Nisan 2023 tarihinde oynanacak olan Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşma taleplerini belirtmişlerdir.'

Kulüpler Birliği'nin yazısı apaçık ortadadır. 11 kulübün mevcut sistemi desteklediği yönünde bir ifade ve de böyle bir anlam çıkarımı asla söz konusu olamaz. Buna rağmen TFF Başkanı ısrarla yanlış bilgiler vererek kamuoyunu yanlış yönlendirmektedir. Bu iyi niyetli bir tutum değildir. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bu tavırları, taraf olduğu duygusunu kuvvetlendirmektedir.

"BAZI KULÜPLERE BASKI YAPILMIŞTIR"

Tüm bu gerçekler ortadayken üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız ki bazı kulüplerimize görüşlerini değiştirmeleri konusunda baskı da yapılmıştır.

Tüm kulüplerin 31 Mart 2023 Cuma günü saat 17.00'ye kadar Kulüpler Birliği'ne yazılı görüşlerini iletmeleri gerekmesine rağmen, altı kulüp görüş bildirmemiş ve çekimser kalmıştır. Bu kulüplerimizin yöneticileri telefonla aranarak mevcut kararın devamı yönünde oy kullanmaları için baskı görmüş, bu baskının neticesinde de çekimser olan dört kulüp 10.02.2023 tarihli TFF Yönetim Kurulu kararlarının devamı yönündeki yeni görüşlerini(!) doğrudan TFF'ye yazılı olarak bildirmek zorunda bırakılmışlardır.

"TFF, ÖN YARGILI SABİT BİR FİKRİN PEŞİNDE GİTMEKTEDİR"

Kulüpler Birliği'nin görüşleri hangi yönde oluşmuş olursa olsun görülmektedir ki TFF bu konuda ön yargılı sabit bir fikrin peşinde gitmektedir. Bir örnek verecek olursak; birçok başka konuda olduğu gibi uygulamaya koyduğu bir PFDK talimatı değişikliği ile ilgili olarak kulüplerden tepki gelmesi üzerine Kulüpler Birliği'nin görüşünü alarak yeni bir yönetim kurulu kararı ile daha önce koymuş olduğu talimat değişikliği kuralını değiştiren TFF Yönetimi, bu konuda aynı yöntemi niye uygulamadığını Beşiktaş camiasına olduğu gibi futbol kamuoyuna da izah edememektedir.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için artık takke düşmüş, kel görünmüştür. Büyükekşi, tüm kulüplere eşit mesafede olmadığını göstermiş, bazı kulüplerin çıkarları doğrultusunda hukuksuzluklara imza atmaktan çekinmeyeceğini ortaya koymuştur.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIMIZI BİR KEZ DAHA VURGULUYORUZ"

Türk futbolunu ve evrensel hukuk ilkelerini göz ardı etmekte bir beis görmeyen Mehmet Büyükekşi, bu tercihleriyle futbolumuzu bir yere taşıyamaz. İçinde bulunduğumuz sezonun gelecekte şaibeyle anılmaması adına, TFF yönetimini bu hatalı kararından bir an önce dönmeye davet ediyor, bu haklı mücadelemizde asla geri adım atmayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Saygılarımızla."

YORUMLAR
500
Beşiktaş, Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararının doğru olmadığını söyleyen MHK Başkanı Lale Orta'yı tebrik etti: Örnek olsun Beşiktaş, Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararının doğru olmadığını söyleyen MHK Başkanı Lale Orta'yı tebrik etti: Örnek olsun Eski hakem Fırat Aydınus'tan Türk futbolu hakkında flaş itiraf! Derbide geçen VAR konuşmasını açıkladı Eski hakem Fırat Aydınus'tan Türk futbolu hakkında flaş itiraf! Derbide geçen VAR konuşmasını açıkladı

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, TFF'ye çok sert sözlerle yüklendi: Takke düşmüş, kel görünmüştür - Son Dakika


Son Dakika
16:30 Ne köpek ne kedi! Sahaya giren hayvan futbol maçını felç etti
16:19 Beşiktaş, TFF'ye çok sert sözlerle yüklendi: Takke düşmüş, kel görünmüştür
16:19 Zahide Yetiş, Gökay Kalaycıoğlu'na tüm gerçekleri anlattı! 9 yıllık evliliği sessiz sedasız sona ermiş
16:13 Beşiktaş, TFF'yi açık açık hukuksuzlukla suçladı: Takke düşmüş, kel görünmüştür
16:13 Zahide Yetiş, Gökay Kalaycıoğlu'nun programında her şeyi anlattı! 9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmiş
16:13 Kürsüden kurşun fırlatan Akşener'e, AK Parti'den sert tepki: Meclis'te kurşun sergisi tehdittir
16:05 Cimbomdan şampiyonluk marşı! İşte Galatasaray'ın yeni şarkısı
15:59 Aslan şampiyonluk ateşini yaktı! İşte Galatasaray'ın yeni marşı
15:33 Elazığ'daki aile katliamında yeni detay: Ailesini uyurken yataklarında öldürmüş
15:33 Elazığ'daki aile katliamında yeni detaylar ortaya çıktı! Ailesini uyurken yataklarında öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2023 16:40:55. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, TFF'ye çok sert sözlerle yüklendi: Takke düşmüş, kel görünmüştür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement