Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi - Son Dakika
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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi

Fenerbahçe, Mourinho yönetimindeki ilk derbisinde Galatasaray'ı konuk etti, taraftan koreografi.

21.09.2024 20:35
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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde son oynanan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Jose Mourinho, hücumda Youssef En Nesyri yerine Edin Dzeko'yu tercih ederken; savunmada ise Rodrigo Becao yerine sakatlıktan dönen Alexandru Djiku'ya görev verdi. Portekiz teknik adam mücadelede, Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin ve Dzeko ilk 11'ini tercih etti.

JOSE MOURİNHO YÖNETİMİNDE İLK DERBİ

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk derbisine çıktı. Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Türkiye'de ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

MAXIMIN VE MERT MÜLDÜR'ÜN İLK GALATASARAY DERBİSİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezon öncesi kiralık olarak kadroya katılan Allan Saint-Maximin'e ilk 11'de şans verdi. Bu mücadele Fransız futbolcunun ilk Galatasaray derbisi oldu. Bright Osayi-Samuel'in forma giyememesi sebebiyle mücadeleye ilk 11'de başlayan Mert Müldür de ilk kez Galatasaray'a karşı forma giydi. Bu isimlerin yanı sıra yedek kulübesinde yer alan Youssef En Nesyri, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Levent Mercan, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao ise oyuna dahil olmaları durumunda sarı-lacivertli forma ile ilk Galatasaray derbisine çıkacaklar.

TEK EKSİK OSAYI-SAMUEL

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği maçta tek eksiği Bright Osayi-Samuel oldu. Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Bright Osayi-Samuel karşılamanın kadrosunda yer almadı. Osayi-Samuel'in bölgesinde Mert Müldür görev yaptı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlığı sebebiyle oynayamayan Alexander Djiku ise Galatasaray maçında ilk 11'de yer aldı.

OOSTERWOLDE SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki sol beki Jayden Oosterwolde, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oosterwolde, Galatasaray maçında kart görmesi halinde Süper Lig'in 7'nci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ

Fenerbahçe taraftarı mücadele öncesinde maraton tribünü ve iki kale arkası tribününde koreografi yaptı. Kuzey tribünü ve Maraton tribününde dev sarı-lacivert bayrak açıldı. Okul Açık tribününde ise 'Fight Attack Fener believe' ve 'Remember we are their biggest fear' yazılı koreografi gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

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