Suudi Arabistan\'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye\'ye dönüyor

Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF\'ye restini çekti

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım otellerinden çıkmadı. Maç iptal edildi iki takım da Türkiye'ye dönüyor.

GALATASARAY OTELE GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı kulüp, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden izin çıkmadı. Dursun Özbek, izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını bildirdi.

YETKİLİLER İZİN VERMEDİ

Suudi Arabistan yetkilileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerini siyasi mesaj içerebileceği için kullanılmasına izin vermedi.

YILDIZ FUTBOLCULARDAN ART ARDA PAYLAŞIMLAR GELDİ

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan Atatürk ile ilgili paylaşımlar geldi. İrfan Can Kahveci, Atatürk'ün siluetinin yer aldığı bir tişörtle fotoğrafını paylaştı ve "." koydu. Mert Hakan Yandaş ise, Fenerbahçe taraftarının Atatürk için yaptığı koreografileri paylaştı.

SİYASİ İSİMLERDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Süper Kupa finali öncesi patlak veren pankart kriz gündeme bomba gibi düştü. Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk pankartlarına izin vermemesi üzerine oluşan krize karşı siyasiler tek ses oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve birçok siyasi isim Suudi Arabistan'ın skandal kararına tepki gösterdi.

POLİSLER SOYUNMA ODASI ÖNÜNDE BEKLEDİ

Suudi Arabistan hükümeti, takımlarımızın soyunma odasının önüne polis kuvvetlerini yerleştirildiği öğrenilirken, bu önlemin Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk tişört ve posterleriyle soyunma odasından çıkması durumunda müdahale edilebilmesi için alındığı öğrenildi.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SESLERİNE TEPKİ

Stattaki taraftarlar "Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerleriyiz." diye bağırdı. Bu esnada stat hoparlöründen müzik sesi yükselince taraftarlar ıslıkla protesto etti.

MAÇA ÇIKMADILAR

Tüm bu yaşananların ardından iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı. Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktı. İki kulübün geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.