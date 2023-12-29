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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali iptal oldu. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle bu karar alındı. İki takım da yurda dönüyor.

29.12.2023 - 20:57,  Güncelleme: 22:24
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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım otellerinden çıkmadı. Maç iptal edildi iki takım da Türkiye'ye dönüyor.

GALATASARAY OTELE GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı kulüp, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden izin çıkmadı. Dursun Özbek, izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını bildirdi.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor

YETKİLİLER İZİN VERMEDİ

Suudi Arabistan yetkilileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerini siyasi mesaj içerebileceği için kullanılmasına izin vermedi.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor

YILDIZ FUTBOLCULARDAN ART ARDA PAYLAŞIMLAR GELDİ

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan Atatürk ile ilgili paylaşımlar geldi. İrfan Can Kahveci, Atatürk'ün siluetinin yer aldığı bir tişörtle fotoğrafını paylaştı ve "." koydu. Mert Hakan Yandaş ise, Fenerbahçe taraftarının Atatürk için yaptığı koreografileri paylaştı.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor

SİYASİ İSİMLERDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Süper Kupa finali öncesi patlak veren pankart kriz gündeme bomba gibi düştü. Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk pankartlarına izin vermemesi üzerine oluşan krize karşı siyasiler tek ses oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve birçok siyasi isim Suudi Arabistan'ın skandal kararına tepki gösterdi.

POLİSLER SOYUNMA ODASI ÖNÜNDE BEKLEDİ

Suudi Arabistan hükümeti, takımlarımızın soyunma odasının önüne polis kuvvetlerini yerleştirildiği öğrenilirken, bu önlemin Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk tişört ve posterleriyle soyunma odasından çıkması durumunda müdahale edilebilmesi için alındığı öğrenildi.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SESLERİNE TEPKİ

Stattaki taraftarlar "Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerleriyiz." diye bağırdı. Bu esnada stat hoparlöründen müzik sesi yükselince taraftarlar ıslıkla protesto etti.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor

MAÇA ÇIKMADILAR

Tüm bu yaşananların ardından iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı. Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktı. İki kulübün geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.

Suudi Arabistan\'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye\'ye dönüyor
YORUMLAR (31)
  • Eski Tüfek.: Arslanlarım benim..işte bu kadar...NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYEBİLENE..!! Yanıtla 431 544
  • Ahmet Hakan: TEBRİKLER FB VE GS YÖNETİMİNE.DİK DUR EGİLME.NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE... Yanıtla 312 356
  • ŞAHİN YUNUS SIRMA: HAİNLERİ YURDUMUZA SOKMAYALIM DERS OLSUN BİZE... NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.... Yanıtla 285 353
  • Bekir Aydoğan: Sayın federasyon başkanı derhal istifa etmelisin. Yanıtla 221 19
  • Ahmet yilmaz: ATAM ÎZÎNDEYÎZ NE MUTLU TÜRKÜM DÎYENE Yanıtla 185 42
  • Ahmet yilmaz: TEBRIKLER FENERBAHÇE TEBRIKLER GALATASARAY Yanıtla 200 26
  • EKREM Korkmaz: Deveye "Boynun eğri" demişler, "Nerem doğru ki?" demiş…ne işimiz var ora daaaaa Yanıtla 191 17
  • özer bergin: suriyeli sevici arkadaşlar bakalım ne diyecek. Yanıtla 126 64
  • deniz Özdoğan: Anlayamadığım bu yoruma neden olumsuz işareti koyarlar 32 22
  • Osman Ak: Suriye ne alaka anlamadım 20 14
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Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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