Galatasaray, Osimhen\'i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak

11.04.2026 12:00
Galatasaray, kolu kırılan Victor Osimhen’i Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için karbon fiber koruyucu zırh formülünü devreye soktu.

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Osimhen için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Liverpool maçında kolu kırılan Nijeryalı yıldızın sahalara dönüşü için özel bir çözüm üretildi.

KARBON FİBER ZIRH FORMÜLÜ

Sarı-kırmızılı kulübün sağlık ekibi, Osimhen’in sahada yer alabilmesi için özel bir koruyucu geliştirdi. Karbon fiberden üretilen bu zırhın, çelikten beş kat daha güçlü ancak oldukça hafif olduğu belirtildi. Bu sayede yıldız golcünün kolunun darbelere karşı korunması hedefleniyor.

KURALLARA UYGUN OLACAK

Geliştirilen aparatın FIFA kurallarına uygun olacağı ve hem rakip oyuncular hem de Osimhen için herhangi bir risk oluşturmayacağı ifade edildi. Böylece yıldız futbolcunun derbide forma giyebilmesinin önü açılmış olacak.

DERBİ HEDEFİ: 26 NİSAN

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında 26 Nisan’da Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Galatasaray’da, Osimhen’in bu kritik mücadelede sahada olması için yoğun çaba harcanıyor.

TAKIM İÇİN KRİTİK İSİM

Bu sezon 29 maçta forma giyen Osimhen, ligde 12, Şampiyonlar Ligi’nde ise 7 gol kaydederek takımın en önemli hücum silahlarından biri oldu. Galatasaray’ın onsuz çıktığı maçlarda yaşadığı puan kayıpları, yıldız oyuncunun önemini bir kez daha ortaya koydu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ömer Akçay Ömer Akçay:
    Her halükarda fenerin içinden geçeceğiz 20 25 Yanıtla
  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Yetmez tank tüfek ye alsın hahaha ama oda kurtarmaz süper kupada sansliydilar çok kaçırdık 2 çaktık sadece eğer biraz top bizi severse bu sefer tarihi farktan kurtulamayacaklar,en büyük FENERBAHÇE 7 3 Yanıtla
  • mgwj2xgmj8 mgwj2xgmj8:
    terminatör olacak bu gidişle 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
