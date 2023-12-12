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Hakem Halil Umut Meler'e Saldırı! Türk Futbolunda Utanç Gecesi - Son Dakika
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Hakem Halil Umut Meler'e Saldırı! Türk Futbolunda Utanç Gecesi

HAKEM HALİL UMUT MELER'E SALDIRI ! TÜRK FUTBOLUNDA UTANÇ GECESİ-Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten Rizespor maçının ardından sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Hakem Halil Umut Meler\'e Saldırı! Türk Futbolunda Utanç Gecesi
12.12.2023 - 09:10,
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HAKEM HALİL UMUT MELER'E SALDIRI ! TÜRK FUTBOLUNDA UTANÇ GECESİ

- Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten Rizespor maçının ardından sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Halil Umut Meler'in, Faruk Koca'nın yanındakilerle defalarca tekmelendiği görüldü. Sol gözü moraran FIFA kokartlı hakem hastaneye kaldırıldı.

-Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Emniyeti Spor Güvenlik Şubesi görevlilerine ifade verdi. Görüntüleri izlediği öğrenilen Meler, ifadesinin alınmasının ardından saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu. Meler'e saldırıda bulunan şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.

-Hastaneden yapılan açıklamada Halil Umut Meler'in hayati tehlikesinin olmadığı, göz çevresinde kanama ve çatlak bulunduğu açıklandı. Kafa travması olması sebebiyle tomogrofisi çekilen Meler'in durumu sabaha kadar takip edildi.

-Türk futbolunun paydaşlarından hakem Halil Umut Meler'e destek yağdı. Futbolcular ve kulüpler kınama ve lanetleyici açıklamalar yaptı.

-TFF Yönetimi, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçındaki olaylar nedeniyle olağanüstü toplandı ve alınan kararda tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiği açıklandı.

-Saldırıya karışanlar ve Ankaragücü Kulübü bugün TFF hukuk müşavirliği tarafından disiplin kuruluna sevk edilecek. En üst sınırdan ceza verilmesi beklenen şahıslara uzun süreli men cezası verilecek. 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile de spordan ve yöneticilikten men cezası alması beklenen saldırgınların yanı sıra Ankaragücü Kulübü'ne seyircisiz maç oynama cezası çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

-Bakanlar ve siyasiler de şiddete tepki gösterirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

-Dış basında olay anında duyuruldu

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-Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan çok sayıda hakem, daha sonra ortaklaşa basın mensuplarına açıklama da yapacak. Hakemler Halil Umut Meler'in müşayede altında tutulduğu hastaneye ulaştı.

-TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticiler Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret edecek.

-Meler, bugün taburcu olduktan sonra ailesinin yanına İzmir'e gidecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

23.00 FC KOPENHAG - GALATASARAY

23.00 Manchester United - Bayern Münih

20.45 Lens - Sevilla

20.45 PSV Eindhoven - Arsenal

23.00 Napoli - Sporting Braga

23.00 Union Berlin - Real Madrid

23.00 Inter - Real Sociedad

23.00 Salzburg - Benfica

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

12: 00 Siyah-beyazlı ekip, Lugano maçı hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

Takım günü izinli geçirecek.

PFDK VE TAHKİM

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI

21.00 Al Ittihad-Jeddah - Auckland City

BASKETBOL

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Tofaş - KK Igokea

EuroLeague Kadınlar

22.00 ASVEL Lyon - Fenerbahçe Alagöz H.

VOLEYBOL

CEV Cup Erkekler

21.30 Draisma Dynamo Apeldoorn - Fenerbahçe Parolapara

Şampiyonlar Ligi Erkekler

20.00 Olympiakos Piraeus - Ziraat Bankkart

TÜRK KADIN VOLEYBOLU, ECZACIBAŞI VE VAKIFBANK İLE YENİDEN ZAFER PEŞİNDE

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı ile VakıfBank, Çin'de düzenlenecek organizasyonda şampiyonluğu hedefliyor. Türk ekiplerinin yarın oynanacağı ilk maçların ardından kupa serüveni başlıyor.

Çin'in Hangzhou kentinde 13-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye, şampiyonada Eczacıbaşı ve VakıfBank ile temsil edilecek. Organizasyonda daha önce 4 şampiyonluk; 2 ikincilik ve 2 üçüncülük yaşayan VakıfBank, organizasyonun en çok kupa kazanan takımı konumunda. Eczacıbaşı ise 2 şampiyonluk; 1 ikincilik ve 2 üçüncülük ile organizasyonun gediklileri arasında.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Hakem Halil Umut Meler'e Saldırı! Türk Futbolunda Utanç Gecesi - Son Dakika


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