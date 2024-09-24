İBB Spor Kulübü\'ne Fair-play Şeref Bayrağı

Spor

İBB Spor Kulübü'nde 'Fair-play Şeref Bayrağı' göndere çekildi

Metin ARSLANCAN – Ali DANAŞ/ İSTANBUL, – TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından İBB Spor Kulübü'ne verilen 'Fair-play Şeref Bayrağı' Erkekler Voleybol 1'inci Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta maçı olan İBB Spor - Gaziantep Gençlik Spor karşılaşmasından önce göndere çekildi.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan ile İBB Spor Kulübü sporcularının yanı sıra davetliler ve basın mensupları katıldı.

Törende ilk olarak söz alan TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, İBB Spor Kulübü'nü kutlayarak, " Türkiye'de ilk defa böyle bir ödül kazanan belediyesiniz. Sloganlarımızdan bir tanesi 'Hem centilmen hem şampiyon'. TMOK'da bu projeyi başlattığımızda derhal spor bakanlığımızla temas etmiştik. Bütün Türkiye tarandı. Bin 500 tane kulüp tarandı. Hem olimpiyata adam gönderecek hem de dünyada ödüller kazanacak sporcuları hedefledik. 12 kulüp finale kaldı ve 12 kulübün içerisindeyse değerlendirmemizi yaptık. Birinci altın yıldız; ikinci gümüş yıldız; üçüncü bronz yıldızlı bayrağın sahibi olacaktı. Hepimiz kutlamamız lazım ve ama çok da iyi düşünmemiz lazım. Olimpik sporların her yere gitmesi için. Fair-play konusunu Türkiye'nin bir numarası Cumhurbaşkanından başlayarak herkes söylemeye başladı. Fair-play bir insanın vicdanıyla hareket etmesidir. Tüm Türkiye'de bunu yaymaya çalışıyoruz. Türk milletine hizmet edenler sağ olsun" diye konuştu.

FATİH KELEŞ: FAIR-PLAY, BİR YAŞAM BİÇİMİDİR

"İBB Spor Kulübü, 25 farklı branşta yarının şampiyonlarını yetiştiren, yetiştirirken sportmen kimliğiyle ve Fair-play anlayışıyla Türk sporuna katkı sağlayan büyük bir ailedir" diyerek sözlerine başlayan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, "Olimpiyat Oyunları, Paralimpik Oyunlar, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile Ulusal Liglerde elde ettiğimiz katılım ve başarılar ile kulübümüz; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonunca yurt çapındaki bin 364 spor kulübünün değerlendirildiği süreç sonunda ülkemizin en başarılı ilk 3 spor kulübünden biri seçilerek Fair-play Şeref Bayrağını gönderinde dalgalandırmaya hak kazanmıştır. Bu, bizim için sadece bir ödül değil; tüm spor camiasına verdiğimiz güzel bir mesajdır" ifadelerini kullandı.

'İBB SPOR KULÜBÜ ÜLKEMİZDEKİ İLK 3 SPOR KULÜBÜ İÇİNDE OLMA ÖZELLİĞİNİ YILLARDIR SÜRDÜRMEKTE'

Keleş, sözlerine şöyle devam etti:

"İBB Spor Kulübü olarak, 2000 yılından bu yana katılım gösterdiğimiz 6 olimpiyatta 4 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda ülkemize 18 madalya kazandırmıştık. En son yapılan Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarında kulübümüzden 25 sporcu ülkemizi temsil etti. 11 sporcumuzun katıldığı Olimpiyat Oyunlarında, Güreş ve Taekwondo branşlarında 2 Bronz madalyayı sporcularımız kazandı. Paralimpik Oyunlarına katılan 14 sporcumuz ise 1 Altın, 1 Gümüş ve 4 Bronz olmak üzere 6 madalya ve toplamda sporcularımız 8 olimpiyat madalyasını ülkemize kazandırarak bizleri gururlandırmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, faaliyet gösterdiği spor branşlarında sürdürülebilir bir spor politikası izlemektedir. Son 7 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarda gösterdiği katılım ve kazanmış olduğu madalyalar ile bunu göstermiştir. Son 7 Olimpiyat Oyunlarına: Türkiye 619 sporcu ile katılırken bu sporcuların 73'ünü kulübümüz sporcuları oluşturdu. 53 madalyanın 19 madalyasını kulübümüz sporcuları kazandı. Bu anlamda İBB Spor Kulübü ülkemizdeki ilk 3 spor kulübü içinde olma özelliğini yıllardır sürdürmektedir. Paralimpik Oyunları'nı da kulübümüzden yüksek sayıda sporcu katılımı mevcuttur."

'BU BAYRAK, DÖRT YIL BOYUNCA KULÜBÜMÜZÜN TESİSİNDE DALGALANACAK'

TMOK Fair Play Komisyonu tarafından başlatılan 'Fair Play Şeref Bayrağı' uygulamasının, başarının ve spor ahlakının değerlendirilmesi açısından büyük bir değer taşıdığını anlatan Fatih Keleş, "Farklı spor branşlarını bünyesinde barındıran, ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi başarıyla temsil eden spor kulüplerimizi ödüllendirmek amacıyla bu uygulamanın hayata geçirilmesi, gençlerimize sporun sadece bir yarış değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesi olduğunu öğretmektedir. Fair-play, sadece sahada değil, hayatın her alanında önemli bir değer, bir yaşam biçimidir. Yalnızca kazanmanın değil, kazandığımız yolda nasıl bir insan olduğumuzun da önemli olduğunu hatırlatır. Bizler de bu bayrağın temsil ettiği değerleri daha iyi anlayarak geleceğe taşımak zorundayız.

Fair Play Şeref Bayrağı, bir madalya veya ödül olmanın ötesinde, kulüplerimizin değerlerini ve onurlu bir spor anlayışını simgelemektedir. Bu bayrak, dört yıl boyunca kulübümüzün tesisinde dalgalanacak ve tüm spor camiasına ilham verecektir. Bu bayrak, sadece bir sembol değil, aynı zamanda başarılı olmanın ardındaki adil ve centilmen davranışları yüceltmektedir. Fair-play bize kazanan bireyler değil, kazanırken de değerlerine sadık kalan topluluklar olmanın önemini öğrenmemizi sağlıyor. Unutmayalım ki, spor sadece bir rekabet değildir.

Bu anlamlı ödüle layık gören Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne ve Fair Play Komisyonu'na en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bizleri, sadece başarılarımızla değil, spor ahlakımız ve fair play anlayışımızla da takdir ettiğiniz için onur duyuyoruz. Bu ödül, sporda adil, dürüst ve kardeşçe mücadele eden tüm sporcularımız, antrenörlerimiz ve bu yolda emek veren herkese verilmiş bir ödüldür. Ülkemizin dört bir yanında mücadele eden 364 spor kulübü arasında, titiz bir değerlendirme sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile birlikte Fair Play Şeref Bayrağını kazanmayı hak eden Fenerbahçe Spor Kulübü ve Enka Spor Kulübü yönetici ve başarılı sporcularını da yürekten kutluyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından İBB Spor Kulübü'ne 'Fair-play Şeref Bayrağı' diploması takdim edildi.

Daha sonra Erkekler Voleybol 1'inci Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta maçını izlemek için salona geçen tören ekibi, İBB Spor - Gaziantep Gençlik Spor karşılaşmasından önce 'Fair-play Şeref Bayrağı'nı göndere çekti.