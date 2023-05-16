İstanbulspor-Galatasaray maç kadroları belli oldu

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.

MAÇ KASIMPAŞA'DA

İstanbulspor-Galatasaray karşılaşması Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanıyor.

ASLAN'IN PUANI 73

31 maçta 23 galibiyet 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan Galatasaray, topladığı 73 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Aslan, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.

İSTANBULSPOR ATEŞ HATTINDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR

İstanbulspor ligde oynadığı 31 maçın 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 16'sında mağlup oldu. 35 puanı bulunan sarı-siyahlı takım, averajla 14. sırada yer alıyor.

SACHA BOEY YOK

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Sacha Boey, İstanbulspor maçında forma giyemiyor.

ICARDI, KEREM, OLIVEIRA VE RASHICA SINIRDA

Sarı-Kırmızılılarda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Milot Rashica sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda ligin 35. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayacak.

İlk 11'ler:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Onur, Muhammer, Rroca, Ethemi, Eze.

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

CANLI ANLATIM

90' Bu arada maçın sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

89' GOL Galatasaray, Mauro Icardi'nin pasıyla farkı 2'ye çıkardı.

86' Icardi'nin direkt kaleye gönderdiği top barajdan döndü. Dönen topa Kaan gelişine vurdu ama top üstten auta gitti.

84' İstanbulspor'da Okan Erdoğan itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

83' İstanbulspor'da Eze oyundan ayrıldı. Sindri Guri oyunda.

79' Barış Alper orta alanda Muammer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Faul.

77' İstanbulspor'da Muammer Sarikaya'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta gitti.

75' KIRMIZI KART! Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu inceledi ve direkt kırmızı kartı çıkardı.

71' Fredrik Midtsjö, orta alanda rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

69' Zaniolo oyuna girdi. Rashica çıktı.

67' Galatasaray'ın ön alanda baskısı var. İstanbulspor boşluk vermemeye çalışıyor.

65' Milot Rashica'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı.

60' Kazımcan'ın hatasında Demeaco Duhaney Muslera'nın kalesinde olmadığını görünce uzaktan şansını denedi ama isabetli bir şut gelmedi.

56' Nelsson son çizgiye inen Dubois'i kaçırmak istedi ama top dışarı gitti.

54' Soldan kazanılan köşe vuruşu paslaşarak kullanıldı. Ethemi'nin pasında ceza sahası içindeki Eze için ofsayt bayrağı kalktı.

51' Valon Ethemi'nin sol çaprazdan vuruşu üstten farklı şekilde auta gitti.

50' Mertens'in sol çaprazdan yaptığı vuruş savunmaya çarpıp kornere çıktı.

48' İstanbulspor ikinci yarının ilk dakikalarında etkili olmaya çalışıyor.

46' Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

46' Galatasaray'da Midtsjö oyuna girdi. Oliveira çıktı.

D.A Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

45' GOL Galatasaray, Icardi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

45' PENALTI! Galatasaray penaltı kazandı! Hakem, Tuncer Duhan Aksu'nun Rashica'ya yaptığı dokunuşun penaltı olduğunu belirtti ve beyaz noktayı gösterdi.

45' Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında savunma topu sektirdi. Mehmet Yeşil'in geri pası kornere gitti.

45' İlk yarının sonuna en az 8 dakika ilave edildi.

45' Eduart Rroca'nın sağ çaprazdan vuruşu yandan dışarı gitti.

42' Dries Mertens'in doğrudan kaleye gönderdiği top üstten dışarı gitti.

41' Leo Dubois'in sağdan ceza sahasına gönderdiği top kaleci Eze'de kaldı.

39' Şimdi oyun kaldığı yerden devam ediyor.

36' Emeka Eze ayağa kalktı. Nelsson'un tedavisi de tamamlandı. İki oyuncunun da başı sarıldı.

32' Soldan kullanılan köşe vuruşunda karambolde Nelsson ve Eze yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanına geldi.

30' Mertens'in son çizgiden dışarıya doğru çıkardığı topa Rashica vurmak istedi ama top kısa düşünce savunma topu uzaklaştırdı.

27' Ethemi, Leo Dubois'in müdahalesiyle yerde kaldı. İstanbulspor serbest vuruş kullanacak.

24' Eduart Rroca, Torreira'dan sıyrılıp vuruşunu yaptı ama top yine üstten auta gitti.

22' KAÇTI! Oliveria denemeye devam ediyor. Ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş az farkla auta gitti.

14' Milot Rashica'nın derin pasına Icardi hareketlendi ama istediği kontrolü yapamadı.

12' DİREK! Galatasaray'da Rashica'nın ceza sahası dışından vuruşu direkten dışarı gitti.

9' Savunma arkasına atılan topa Kerem hareketlendi. Onur'un müdahalesi var, korner.

6' Kerem'in soldan yaptığı ortayı Icardi'den önce Okan Erdoğan karşıladı.

5' Sergio Oliveira'nın arka direğe gönderdiği top doğrudan auta gitti.

3' Mertens'in sol ayağıyla yaptığı orta savunmaya çarpıp kaleci David Jensen'de kaldı.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar.