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Konya Büyükşehir'in doğa yürüyüşleri ilgi görüyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir'in doğa yürüyüşleri ilgi görüyor

22.11.2021 14:01
Konya Büyükşehir'in doğa yürüyüşleri ilgi görüyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin sağlıklı yaşama katkıda bulunmak için gerçekleştirdiği "Konya'da Yürüyoruz" temalı doğa yürüyüşü etkinlikleri devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin sağlıklı yaşama katkıda bulunmak için gerçekleştirdiği "Konya'da Yürüyoruz" temalı doğa yürüyüşü etkinlikleri devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Konya'da Yürüyoruz" temalı doğa yürüyüşleri hafta sonu Beyşehir'in Yeşildağ Mahallesinde devam etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak fiziki yatırımların ve altyapı çalışmalarının yanında sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem verdiklerini ifade ederek, bu kapsamda doğa yürüyüşü etkinlikleri düzenlediklerini dile getirdi. "Konya'da Yürüyoruz" temasıyla son olarak Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ Mahallesinde gerçekleştirilen yürüyüşe yüzlerce doğaseverin katıldığını belirten Başkan Altay, "Amacımız, Konya'da yaşayan hemşehrilerimizin hem sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak hem de daha önce görmedikleri doğal güzellikleri onlarla buluşturmak. Yaklaşık 7 kilometre süren yürüyüşte doğaseverler, Konya'nın doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı yakaladı" dedi.

Doğa yürüyüşlerinin; 28 Kasım'da Bozkır - Aygır, 5 Aralık'ta Seydişehir - Tınzatepe ve 12 Aralık'ta da Akşehir - Hıdırlık'ta devam edeceğini paylaşan Başkan Altay, tüm doğa tutkunlarını yürüyüşlere katılmaya davet ederken, başvuruların sporkonya.com.tr adresinden yapıldığını da sözlerine ekledi. - KONYA

Konya Büyükşehir'in doğa yürüyüşleri ilgi görüyor
Konya Büyükşehir'in doğa yürüyüşleri ilgi görüyor
Konya Büyükşehir'in doğa yürüyüşleri ilgi görüyor
Konya Büyükşehir'in doğa yürüyüşleri ilgi görüyor

Büyükşehir Belediyesi, Yeşildağ, Altay, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konya Büyükşehir'in doğa yürüyüşleri ilgi görüyor - Son Dakika Spor


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