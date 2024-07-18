Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi\'den tek cümlelik veda

TFF'de gerçekleştirilen seçimde başkanlık koltuğunu 5 oyla İbrahim Hacıosmanoğlu'na kaptıran Mehmet Büyükekşi, sonuçların açıklanmasının ardından tek cümlelik bir açıklama yaptı. Büyükekşi, "Bizden bu kadar, herkes hakkını helal etsin" diyerek veda etti. Birçok kulüp tarafından eleştirilen Mehmet Büyükekşi'nin TFF başkanlığı döneminde birçok skandal olay yaşanmıştı.

18.07.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki başkanlık seçimini 5 oy farkla kazanan isim İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. 274 delegenin 7 sandıkta oy kullandığı seçimde Hacıosmanoğlu, 134 oy alırken, ise 129 oyda kaldı. Büyükekşi, sonuçlarından ardından veda açıklaması yaptı.

"HERKES HAKKINI HELAL ETSİN"

Seçimde İbrahim Hacıosmanoğlu ile yarışan Mehmet Büyükekşi, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir açıklama yaptı. Büyükekşi, "Bizden bu kadar, herkes hakkını helal etsin" sözleriyle veda etti.

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda

5 OY FARKLA HACIOSMANOĞLU'NA KAYBETTİ

Seçimde 274 delege oy kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oy aldı. Bu sonuçla, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda

SKANDALLARLA DOLU BİR BAŞKANLIK DÖNEMİ

Öte yandan Mehmet Büyükekşi'nin TFF başkanlığı döneminde birçok skandal olay yaşandı. İşte hafızalara kazanın ve gündeme oturan o olaylar;

  • TARAFTAR, BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARA SALDIRDI (4 EYLÜL 2022)

Skandal olayların ilki, Süper Lig'in 2022-23 sezonunda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta yaşanmıştı. Mücadelenin son düdüğüyle birlikte ev sahibi takım taraftarı sahaya girerek Beşiktaşlı futbolcuların üzerine koşmuştu. Öfkeli taraftara siyah-beyazlı ekibin futbolcusu Josef De Souza müdahale ederek durdurmuştu. Josef, bu hareketi sebebiyle kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
  • ARABİSTAN'DA SÜPER KUPA REZALETİ (30 ARALIK 2023)

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2022-23 sezonu şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalini Suudi Arabistan'da oynatma kararı almıştı. 30 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan final mücadelesi, Mustafa Kemal Atatürk görseli bulunan tişörtler ve pankartlarla sahaya çıkılmasına izin verilmemesi bahane edilerek oynanmamıştı.

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
  • HAKEM HALİL UMUT MELER YUMRUKLANDI (11 ARALIK 2023)

11 Aralık 2023 tarihinde Süper Lig'de MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor arasında oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Son düdüğün ardından Ankaragücü başkanı Faruk Koca sahaya indi ve maçın hakemi Halil Umut Meler'in üzerine koşarak yumruk attı. Başkan Faruk Koca'nın attığı yumruk sonrası Halil Umut Meler'in gözünün morardığı görüldü.

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
  • İSTANBULSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ (19 ARALIK 2023)

Hakem yumruklanmasından 1 hafta sonra ise İstanbulspor ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren golden hemen önce, İstanbulsporlu Florian Loshaj ile Batista Mendy arasındaki mücadelede Loshaj yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem oyunu devam ettirdi ve gelişen atak Bordo-Mavili ekibin golüyle sonuçlandı. Bu pozisyonun ardından İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemin devam kararına tepki gösterdi ve sahaya inerek futbolcularını sahadan çekti.

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
  • TRABZON'DA TARAFTAR SAHAYA İNDİ (17 MART 2024)

Süper Lig'de Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta taraftarlar son düdüğün ardından sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırmaya çalıştı. Sarı-lacivertli ekibin futbolcularının ve bordo-mavili taraftarların karşı karşıya geldiği olaylarda birçok taraftar göz altına alınmıştı.

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
  • HAKEM TOPLANTISI SIZDIRILDI (26 MART 2024)

Bu sezonun bir diğer skandal olayında ise 26 Mart 2024 tarihinde, Merkez Hakem Kurulu'nun düzenlediği ve Süper Lig hakemleriyle, hakem danışmanı Hugh Dallas'ın katıldığı toplantının görüntüleri sızdırıldı. Görüntülerde Galatasaray - Antalyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonlarda maçın hakemi Abdülkadir Bitigen ve Hugh Dallas'ın yorumları çok tartışıldı. Bu sızdırılan görüntülerinden ardından Türkiye Futbol Federasyonu toplantının tamamını yayınladı.

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
  • FENERBAHÇE, SÜPER KUPA'DA SAHADAN ÇEKİLDİ (7 NİSAN 2024)

Son olarak ise Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa final mücadelesinde sarı-lacivertli ekip maçtan çekilme kararı aldı. Mücadeleye A takım futbolcularını götürmeyen Fenerbahçe, U19 takımıyla maça çıkma kararı almıştı. Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, golün santrasını yapmadı ve sahadan çekildi.

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • harun 8071: 50 yılda olmayan 2 yılda olmuş 20 0 Yanıtla
  • Osman Koca: gelen adamda mafya milleti döven rehin alan biri.eminim silahsızda gezmiodur. 10 1 Yanıtla
  • Turkoğlu null: karadenizin Mert başkanına selam olsun! eski başkan büyükekşi için conconlar çok üzülmüştür şimdi 3 3 Yanıtla
  • Tony Montana: Gelene saydık gidene sovduk oyaladilar durdular yıllarca Türk halkını inşallah hak edenin kazanacağı adil maçlar adil hakemler atanır türk futboluna hayırlı olsun diyelim bekleyelim 3 0 Yanıtla
  • Fatih Ersan: Bir cimbomlu olarak helal olsun. Sayende 2 sene şampiyon olduk. Büyüksün başkan 0 0 Yanıtla

18:42 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:56 Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular
15:54 Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar “Pes“ dedirtti Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar "Pes" dedirtti
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 19:49:19. #1.13#
SON DAKİKA: Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement