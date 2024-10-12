Poyraz Efe Yıldırım: 'A Milli Takımda oynamak istiyorum'

19 yaşındaki Ümit Milli Takım oyuncusu Poyraz Efe Yıldırım, DHA'ya konuştu
'Ben bu 10 saniyeler için çok çalıştım ve çok mücadele ettim'
'A Milli Takım formasıyla ülkemizi temsil etmek istiyorum'
'Şenol hocamız geldi, çok iyi çalışıyoruz'
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
- Milliler liderliğini sürdürdü, sıradaki hedef İzlanda
- Oyuna sonradan girenler katkı verdi
- 3 maçtır kaybetmiyor
- Montella ve öğrencileri İzlanda'da ilki başarmak istiyor
15.30 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta 3'üncü maçında Karadağ'ı 1-0 yenen lider Ay-yıldızlılar, İzlanda'ya gidecek.
21.45 Milli takım kafilesinin Reykjavik'te karşılanması.
FENERBAHÇE
-Sarı lacivertliler günü izinli geçirecek.
GALATASARAY
10.00 Sarı-kırmızılı kulübün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar, günü izinli geçirecek.
UEFA ULUSLAR LİGİ
- UEFA Uluslar Ligi'nde haftanın karşılaşmaları oynanacak.
U19 MİLLİ TAKIM
- Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri
13.00 Türkiye - Malta
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
15.30 ONVO Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom
18.00 Yalovaspor Basketbol - Fenerbahçe Beko
20.300 Bursaspor Basketbol - Anadolu Efes
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Emlak Konut - Nesibe Aydın
16.00 Melikgazi Kayseri Belediye - Zonguldak Basket 67
VOLEYBOL
- Sultanlar Ligi
14.00 VakıfBank - Kuzeyboru
15.00 Aydın Büyükşehir Belediye - THY
15.00 Fenerbahçe Medicana - Nilüfer Belediyespor Eker
18.00 Bahçelievler Belediye - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop
19.00 Aras Kargo - Galatasaray Daikin
- Efeler Ligi
15.00 Arkas Spor - Bursa Büyükşehir Belediye Spor
TÜRKİYE DANS FEDERASYONU
10.00 Türkiye Dans Federasyonu'nun başkanlık seçimi yapılacak.
TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU
10.00 Türkiye Dağcılık Federasyonu'nda başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.
SEA TO SKY ENDURO MOTOSIKLET YARIŞI
09.00 Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda dağ yarışı start alacak.
2024 DÜNYA SUPERBIKE ŞAMPİYONASI
16.00 Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonanın Portekiz'de düzenlenen 11'inci ayağındaki ilk yarışta sahne alacak.
Son Dakika › Spor › Poyraz Efe Yıldırım: 'A Milli Takımda oynamak istiyorum' - Son Dakika
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