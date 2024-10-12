Poyraz Efe Yıldırım: 'A Milli Takımda oynamak istiyorum'

Spor

19 yaşındaki Ümit Milli Takım oyuncusu Poyraz Efe Yıldırım, DHA'ya konuştu

'Ben bu 10 saniyeler için çok çalıştım ve çok mücadele ettim'

'A Milli Takım formasıyla ülkemizi temsil etmek istiyorum'

'Şenol hocamız geldi, çok iyi çalışıyoruz'

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

- Milliler liderliğini sürdürdü, sıradaki hedef İzlanda

- Oyuna sonradan girenler katkı verdi

- 3 maçtır kaybetmiyor

- Montella ve öğrencileri İzlanda'da ilki başarmak istiyor

15.30 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta 3'üncü maçında Karadağ'ı 1-0 yenen lider Ay-yıldızlılar, İzlanda'ya gidecek.

21.45 Milli takım kafilesinin Reykjavik'te karşılanması.

FENERBAHÇE

-Sarı lacivertliler günü izinli geçirecek.

GALATASARAY

10.00 Sarı-kırmızılı kulübün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, günü izinli geçirecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ

- UEFA Uluslar Ligi'nde haftanın karşılaşmaları oynanacak.

U19 MİLLİ TAKIM

- Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri

13.00 Türkiye - Malta

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi

15.30 ONVO Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom

18.00 Yalovaspor Basketbol - Fenerbahçe Beko

20.300 Bursaspor Basketbol - Anadolu Efes

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Emlak Konut - Nesibe Aydın

16.00 Melikgazi Kayseri Belediye - Zonguldak Basket 67

VOLEYBOL

- Sultanlar Ligi

14.00 VakıfBank - Kuzeyboru

15.00 Aydın Büyükşehir Belediye - THY

15.00 Fenerbahçe Medicana - Nilüfer Belediyespor Eker

18.00 Bahçelievler Belediye - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop

19.00 Aras Kargo - Galatasaray Daikin

- Efeler Ligi

15.00 Arkas Spor - Bursa Büyükşehir Belediye Spor

TÜRKİYE DANS FEDERASYONU

10.00 Türkiye Dans Federasyonu'nun başkanlık seçimi yapılacak.

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU

10.00 Türkiye Dağcılık Federasyonu'nda başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

SEA TO SKY ENDURO MOTOSIKLET YARIŞI

09.00 Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda dağ yarışı start alacak.

2024 DÜNYA SUPERBIKE ŞAMPİYONASI

16.00 Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonanın Portekiz'de düzenlenen 11'inci ayağındaki ilk yarışta sahne alacak.