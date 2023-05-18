Şampiyonluk yolunda son dönemeç! 34. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin hakemi, Abdulkadir Bitigen. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapıyor.

VAR'DA HAKAN CEYLAN

Öte yandan dev maçın VAR hakemi de belli oldu. Haftanın en kritik müsabakasında Hakan Ceylan VAR hakemi olarak görev alacak.

TRABZONSPOR 25 SENEDİR KAZANAMIYOR

Zirve yarışında yakından ilgilendiren bu mücadelede şampiyonluk şansı devam eden Fenerbahçe hata yapmak istemiyor. Trabzonspor ise ligde 25 sene sonra Kadıköy'de galip gelmek için sahaya çıkacak.

LİGİN KADERİ BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe bu akşam Trabzonspor'a puan kaybeder ve Galatasaray önümüzdeki maçta Sivasspor'u yenerse Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.

İlk 11'ler:

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Umut Bozok.

Eksikler

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

SERDAR AZİZ VE BAKASETAS YOK

Öte yandan Sarı-Lacivertliler'de savunma oyuncusu Serdar Aziz de teknik heyet kararı ile Trabzonspor maçının kadrosundan çıkartıldı. Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Stefano Denswil, Yusuf Yazıcı ve Anastasios Bakasetas maç kadrosuna alınmadı.

Sınırdaki isimler;

Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Antalyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

CANLI ANLATIM

13' Michy Batshuayi, Süper Lig kariyerinde ilk kez Trabzonspor'a GOL atmış oldu.

12' Arda Güler nefis bir çalımla Siopis'ten sıyrılıp Batshuayi'nin önüne bıraktı. Sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

12' GOL Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

7' Fenerbahçe etkili geldi! Sağ çaprazda topu önünde bulan Arda Güler'in vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.

5' Bu kez de Batshuayi orta alanda boşa düşen topa hareketlenmek isterken Hüseyin ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar devam.

4' Arda Güler yerde kaldı, frikik bekliyor. Hakem, "Devam" dedi.

1' Fenerbahçe ilk düdükle birlikte baskılı başladı. Trabzonspor orta sahada sert karşılık veriyor.