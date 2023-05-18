Şampiyonluk yolunda son dönemeç! 34. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Şampiyonluk yolunda son dönemeç! 34. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya

Şampiyonluk yolunda son dönemeç! 34. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya

18.05.2023 20:19

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. İlk dakikalarda tempo çok yüksek

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin hakemi, Abdulkadir Bitigen. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapıyor.

VAR'DA HAKAN CEYLAN

Öte yandan dev maçın VAR hakemi de belli oldu. Haftanın en kritik müsabakasında Hakan Ceylan VAR hakemi olarak görev alacak.

TRABZONSPOR 25 SENEDİR KAZANAMIYOR

Zirve yarışında yakından ilgilendiren bu mücadelede şampiyonluk şansı devam eden Fenerbahçe hata yapmak istemiyor. Trabzonspor ise ligde 25 sene sonra Kadıköy'de galip gelmek için sahaya çıkacak.

LİGİN KADERİ BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe bu akşam Trabzonspor'a puan kaybeder ve Galatasaray önümüzdeki maçta Sivasspor'u yenerse Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.

İlk 11'ler:

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Umut Bozok.

Eksikler

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

SERDAR AZİZ VE BAKASETAS YOK

Öte yandan Sarı-Lacivertliler'de savunma oyuncusu Serdar Aziz de teknik heyet kararı ile Trabzonspor maçının kadrosundan çıkartıldı. Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Stefano Denswil, Yusuf Yazıcı ve Anastasios Bakasetas maç kadrosuna alınmadı.

Sınırdaki isimler;

Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Antalyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

CANLI ANLATIM

13' Michy Batshuayi, Süper Lig kariyerinde ilk kez Trabzonspor'a GOL atmış oldu.

12' Arda Güler nefis bir çalımla Siopis'ten sıyrılıp Batshuayi'nin önüne bıraktı. Sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

12' GOL Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

7' Fenerbahçe etkili geldi! Sağ çaprazda topu önünde bulan Arda Güler'in vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.

5' Bu kez de Batshuayi orta alanda boşa düşen topa hareketlenmek isterken Hüseyin ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar devam.

4' Arda Güler yerde kaldı, frikik bekliyor. Hakem, "Devam" dedi.

1' Fenerbahçe ilk düdükle birlikte baskılı başladı. Trabzonspor orta sahada sert karşılık veriyor.

YORUMLAR
500
Trabzonspor savunması donup kaldı! Arda Güler'den Batshuayi'ye inanılmaz asist Trabzonspor savunması donup kaldı! Arda Güler'den Batshuayi'ye inanılmaz asist

Trabzonspor, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk yolunda son dönemeç! 34. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya - Son Dakika


Son Dakika
20:15 Koruma altındaki salep soğanı toplayan 6 kişiye 1 milyon 464 bin lira ceza verildi
20:14 Şampiyonluk yolunda son dönemeç! 34. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya
20:09 Yurttaşlar hırsızlık yapan kişiyi yakaladı! Linç edilmekten polis kurtardı
20:07 Google'dan milyonları ilgilendiren haber! Kullanılmayan hesaplar siliniyor
19:25 Google, kullanılmayan milyonlarca hesabı sileceğini duyurdu
18:58 Koruma altında olan salep soğanı toplayan 6 kişiye 1 milyon 464 bin lira ceza verildi
18:47 Hırsızlık yapan kişiyi vatandaşlar yakaladı! Linç edilmekten polis kurtardı
18:34 Şampiyonluk yolunda kritik maç! Kadıköy'de ilk gol geldi
18:19 Erdoğan: Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybedeceğini anladıkça zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır
17:58 Bahçeli, paylaştığı 19 Mayıs mesajı üzerinden Sinan Oğan'a yüklendi: Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösteren fırsatçı acizler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2023 20:23:09. #1.11#
SON DAKİKA: Şampiyonluk yolunda son dönemeç! 34. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement