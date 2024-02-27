Seçil Erzan\'ın mesajlaşmaları yeni bilirkişi raporunda: Biraz kazandıralım geri alalım Selçuk düzgün çocuktur

Spor

Futbol dünyasından ünlü isimlerin yer aldığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan eski banka müdür Seçil Erzan'ın telefon mesajlaşmalarına ilişkin yeni bilirkişi raporu geldi. Seçil Erzan'ın telefonunda Oğuz Atilla ismiyle kayıtlı kişiyle Selçuk İnan'la ilgili konuşmasında, "Biraz kazandıralım geri alalım Selçuk düzgün çocuktur. Ona mesai harcamamız gerekiyor. Bir memnuniyet yakalarsak hepsini geri alırız." yazdığı görüldü.

SEÇİL ERZAN'IN MESAJLAŞMALARIYLA İLGİLİ YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU YAYIMLANDI

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dava dosyasına cep telefonu incelemelerine ilişkin yeni bilirkişi raporu girdi.

Siber Suçlar ve Güvenliği Uzmanı tarafından hazırlanan 200 sayfalık raporda, sanık Seçil Erzan'a ait 4 adet telefon ve 3 adet sim kart, sanık Nazlı Can'a ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart, sanık Ali Yörük'e ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart, sanık Atilla Yörük'e ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart olmak üzere toplam 13 adet dijital materyal ile imajların bulunduğu 8 adet flash bellek ve 2 adet hard disk incelenerek çözümlemeleri yapıldı. Bilirkişi raporunda Seçil Erzan'ın banka görevlileri ve Deniz Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ve diğer banka yetkilileri ile yazışmaları da yer aldı.

Seçil Erzan

"ARDA'YA 2 MİLYON TL KREDİ VEREBİLİR MİYİM?

Seçil Erzan'ın mesajlaşmalarında Mehmet Aydoğdu'yla Arda Turan ve Fatih Terim'in kredileri hakkında konuşmaları dikkat çekti.

İkili arasında geçen konuşmalarda şunlar yer aldı:

Seçil Erzan; Arda'ya 2 milyon TL kredi verebilir miyim?

Mehmet Aydoğdu; Fatih hocayı, Ne yaptın? Arayacaktın.

Seçil Erzan; Bodrum'da gelince arayacağız ben de yanına geçeceğim

Arda Turan

Mehmet Aydoğdu; Krediyi, Kullandırdın mı?

Seçil Erzan; Kullandırdım borcunu ödedi

Mehmet Aydoğdu; Haber vermedin? Arda'ya verebiliyorsan ver

Seçil Erzan; Arda'ya 2 mio verebilir miyim ?

Fatih Terim

Mehmet Aydoğdu; Kredilere onaylatabiliyorsan ver.

Öte yandan Seçil Erzan'ın telefonunda Oğuz Atilla ismiyle kayıtlı kişiyle Selçuk İnan hakkında konuşmaları dikkat çekti.

İşte o konuşmalara ait mesajlar:

Seçil Erzan; Aradım açmadı Selçuk

Oğuz Atilla; Ok bekletiyorum şimdilik işlemi

"BİRAZ KAZANDIRALIM GERİ ALALIM SELÇUK DÜZGÜN ÇOCUKTUR"

Seçil Erzan; Oğuz sen çık dönmesi uzun sürebilir, Mesaj da attım

Oğuz Atilla; Tamamdır Seçil hanım kötü başlamış olduk ama inşallah kısa sürede geri kazanırım bu bakiyeleri.

Selçuk İnan

Seçil Erzan; Dur bakalım üzülmeyelim orada zaten bir miktar vardı, Sen çok sıkı takip yap buna, Biraz kazandıralım geri alalım Selçuk düzgün çocuktur. Ona mesai harcamamız gerekiyor. Bir memnuniyet yakalarsak hepsini geri alırız.

"SELÇUK İNAN'A FON KURUYORUZ"

Erzan'ın Deniz Bank Bölge Müdürü Sermin Tekin ile de mesajlaşmaları raporda yer aldı. Konuşmalarda Seçil Erzan'ın; "Merhaba Sermin Hanım, Güzel haber verecektim size, Selçuk İnan'a fon kuruyoruz bugün ben ziyaret ettim daha önce Öb ile görüşmüştüö" şeklinde mesaj yazdığı, Sermin Tekin'in ise, "Evettt, Öb demişti Önerdik düşüncek diye, Süperrrö şeklinde karşılık verdiği, Erzan'ın "Prensipte anlaştık kurmamızı istiyor. Kiralık kasasındaki altınlarını da çıkarttı 4 kg altın yatırdık hesabaö diye mesaj yazdığı, Tekin'in ise "Çokk sevindim" şeklinde mesaj yazdığı görülüyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor. İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor. Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu, kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor. İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

252 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi. Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında 2'si tutuklu 7 sanığın yargılaması sürüyor.