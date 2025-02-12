Serdal Adalı: Beşiktaş\'ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız yolu seçtik

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BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı , "Yeni bir yapılanma ile doğru futbol organizasyonunu kurmaktır. Beşiktaş 'ın geleceğini teminat vererek ve ödemeleri ileri tarihlere atarak harcama yapma ve göz boyama devri bitti. Biz, Beşiktaş'ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız yolu seçtik" dedi.

Beşiktaş'ta devre arası takıma dahil edilen yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. İmza töreninin ardından başkan Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

Yeni bir yapılanma ile doğru futbol organizasyonu kurmak istediklerini belirten Adalı, "Biliyorsunuz ki mazbatayı aldığımızdan beri yaklaşık 40 gün oldu. Bizim için bu sürenin her günü Beşiktaş için çalışarak geçti. Bu nedenle siz değerli basın mensupları başta olmak üzere gelen çok sayıda talebe geri dönemedim. Beşiktaş için gerçekten çalışanların böyle olması gerektiğine inanıyorum. Camiamızın özellikle bilmesini istediğim bazı konular var. Ama sizlere öncelikle futbol yapılanmamızdan bahsetmek istiyorum. Beşiktaş'ın bugünkü koşullarında çözüm; yüksek maliyetlerle çok sayıda transfer yapmak değildir. Yeni bir yapılanma ile doğru futbol organizasyonunu kurmaktır. Beşiktaş'ın geleceğini teminat vererek ve ödemeleri ileri tarihlere atarak harcama yapma ve göz boyama devri bitti. Biz, Beşiktaş'ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız yolu seçtik" ifadelerini kullandı.

'YANLIŞLARIN CECREMESİNİ HALA ÇEKİYORUZ'

Beşiktaş'ın her kuruşunu kendi paraları gibi dikkatle harcamaya çalıştıklarını belirten Adalı, "Son 3 sezonda yapılan yanlışların etkilerini ve bunların yarattığı külfeti hala yaşıyoruz. Yapılan bu yanlışların ceremesini hala çekiyoruz. Bu nedenle, bizim artık transferlerde hata yapma lüksümüz yok. Yüksek bedellerin altına imza atarak popülist davranma niyetimiz de yok. Klişe bir söz vardır, "kendi paranız olsa böyle mi harcarsınız" diye. Evet, biz Beşiktaş'ın her kuruşunu tam olarak böyle ve dikkatle harcamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

'İSTEDİĞİMİZ KADRO KALİTESİ VE DERİNLİĞİNE KAVUŞMAK İÇİN EN AZ 3 TRANSFER DÖNEMİNE İHTİYAÇ VAR'

Hız kesmeden gelecek yılın hazırlıklarına başladıklarına dikkat çeken Adalı, şöyle konuştu:

"Biz Beşiktaş'ın neye ihtiyacı olduğunu da, ne yaptığımızı da gayet iyi biliyoruz. Bu ekonomik şartlarda gerçekçi bir plan yaptık. Uzun vadeli kazanım ve ideal takım yapılanması doğrultusunda hamleler yaparak ilerleyeceğiz. Bundan sonra da bu tutarlılık içerisinde gideceğiz. Takımımızın, istediğimiz kadro kalitesine ve derinliğine kavuşması için en az 3 transfer dönemine ihtiyacı bulunuyor. Dün itibarıyla ara transfer sezonu bitti. Ama biz hız kesmeden önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladık."

Her konuyu plan çerçevesinde adım adım ele aldıklarını ifade eden Başkan Adalı, "Göreve geldiğimiz günden itibaren, her konuyu belirli bir plan çerçevesinde ve adım adım ele aldık. Önce teknik direktör konusu çözümlendi. Hocamız, dünya futbolunda önemli bir yeri olan, saygın bir spor insanı. Ferguson'un yarattığı 90'lar jenerasyonunda yer alan, çok başarılı bir spor adamıyla çalışıyoruz. Aynı yapılanmayı burada birlikte yapacağız. Kendisiyle birlikte 3 önemli yardımcısı da ekibimize katıldı. Molde'de teknik direktör olarak 2 şampiyonluk ve 2 kupa zaferi yaşamış Erling Moe, Manchester United'da 15 yıl kaleci antrenörü olarak görev yapan Richard Hartis, yine Manchester'da 7 yıl uzman analist olarak görev yapan Tom Green kulubümüzde göreve başladı. Bize büyük katkılar vermeye başladılar bile. Ayrıca yardımcı antrenör olarak Liverpool başta olmak üzere uzun yıllar İngiltere'de görev yapmış Mike Marsch da bugün aramıza katılıyor. Bahsettiğimiz şekilde scout ekiplerimiz de bizim için çalışmaya başladı. Kuzey Avrupa ve Amerika ligleri için John Vik ismini sizlere duyurduk. Kendisi Haaland başta olmak üzere çok sayıda yeteneği keşfeden kişidir. Ayrıca buradan ismini ilk kez paylaşacağım yeni scout şefimiz Eduard Graf ile de sözleşmemizi imzaladık. 1 Mart itibarıyla aramıza katılacak" şeklinde konuştu.

'FUTBOL AKLI DEDİĞİMİZ ŞEY BİR KİŞİ DEĞİL, BİR SİSTEM'

Profesyonellerden kurulu bir sistem oluşturduklarını ve başında kendisinin bulunduğunu söyleyen Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim futbol aklı dediğimiz şey bir kişi değil, bir sistem. Bizzat benim başında olduğum ve profesyonellerden kurulu bir sistem. İcraatlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Transfer operasyonları için hocamız öncelikle eksikleri kendi gözüyle görmek istedi. Takımla ilgili raporunu hazırladı. Ayrılacak oyuncuların kararı bu rapora göre verildi. 3'ü yabancı 4 oyuncumuzla yolları ayırdık. 2 yeni oyuncu aramıza katıldı. Bu sporcularımız, çok potansiyelli ama çok da genç oyuncular. Bambaşka bir kıtaya ve kültüre geldiler. Burada büyük başarılar yaşayacaklar. Alışma süreçlerinde taraftarımızdan kendilerine gerekli sabrı göstermelerini rica ediyorum. Onlarla birlikte şampiyonluklar yaşayıp, kupalar kaldırıp büyük başarılara imza atmak istiyoruz."

'AMİR TAMAMEN HAZIR GERİ DÖNDÜ'

Amir Hadziahmetovic'in hazır bir şekilde takıma geldiğini ifade eden Adalı, "Bildiğiniz üzere Amir de tamamen hazır bir şekilde geri döndü. Takımımıza çok katkı sağlayacak. Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak, Rizespor Başkanı Sayın İbrahim Turgut ve Teknik Direktörü Sayın İlhan Palut'a buradan çok teşekkür etmek isterim. Kaptanlarımızdan Mert Günok ile 2 yıllık sözleşme yeniledik. Bu durumdan çok memnunuz. Masuaku ile olan sözleşme uzama maddesini de karşılıklı iyi niyet esasıyla kaldırdık. Oyuncumuzun yükselen form durumundan çok memnunuz. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

'2 TRANSFER İÇİN DE BEŞİKTAŞ'IN KASASINDAN BİR BEDEL ÇIKMAYACAK'

2 transferi de sponsorlarla yaptıklarını ve Beşiktaş'ın kasasından para çıkmadığına dikkat çeken Serdal Adalı, şöyle konuştu:

"Genel Kurul öncesi sizlere verdiğimiz bir sözümüz vardı. Bu 2 yeni transferimiz 2 önemli iş insanının destekleriyle yapılacak demiştik. İşte bu oyuncularımızı bu şekilde kadromuza kattık. Kendileri bize transferlerle ilgili 2'şer milyon Euro olarak bütçe vermişlerdi. Transferlerden birini bu bütçe dahilinde yaptık. Ancak diğer transferimiz verilen bütçenin üzerinde tamamlandı. Bu kısım için de görüşüyoruz. Bizi kırmayacaklarına ve olumlu bir sonuca ulaşacağımıza eminim. Kulüp profesyonellerimiz de bu ödemelerin UEFA ve TFF standartlarına göre doğru şekilde alınabilmesi için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Sonuçta yaptığımız her 2 transfer için de Beşiktaş'ın kasasından bir bedel çıkmayacak. Beşiktaş'ımıza kaynak sağlayan değerli iş insanlarına desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum."

'BEKLEDİĞİMİZİN 2 KATI KÖTÜ BİR TABLI İLE KARŞILAŞTIK'

Seçimin ardından beklediklerinden daha kötü bir tablo ile karşılaştıklarını söyleyen Adalı, "Seçim sonrası kulübe geldiğimizde ve işlerin içine girdiğimizde beklediğimizin 2 katı kötü bir tablo ile karşılaştık. Maddi konulardan öte bir durumdan bahsediyorum. Futbol şubesi dahil kulübün birçok departmanında bir kaos ortamı vardı. Her yerde çok başlılık vardı. İş akışları tamamen bozulmuştu. Şöyle ki geçtiğimiz 11 ayda; satın alma prosedürlerinin yok sayılmış ve ihale süreçlerinin yerine getirilmemiş olduğunu gördük. Biz ilk yönetim kurulu kararımız olarak özellikle son 1 yılı bağımsız denetim firmasına inceletme kararı aldık. Bu amaçla KPMG firmasıyla anlaştık. Ayrıca Denetim Kurulumuz da bize raporlarını iletti. Özellikle stadımızın ışıklandırma ve çatı membran yenileme konularıyla ilgili fahiş bedeller tespit ettik. İhalesiz alımlar gördük. Bu mevzularda bazı kişiler tarafından bireysel kararlarla satın alımlar yapılmış. Öyle ki kulüp CEO'sunun bile süreçler tamamlanınca haberi olmuş. Bilmenizi isterim ki, bu sabah bu konular için savcılık başvurularımızı yaptık. Bunlar Beşiktaşımıza yakışmayan işler" diye konuştu.

'TARİHİ ZARARLAR GÖZE ÇARPIYOR'

Amatör branşlarda tarihi zararların olduğuna dikkat çeken Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca özellikle altyapı ve amatör branşlarla alakalı tarihi zararlar göze çarpıyor. Örnek vermem gerekirse, voleybol ve hentbol branşlarındaki sıra dışı durumu sizlere açıklamak isterim. Bu süreçte hentbol branşımızda 10 milyon TL olan zarar 88 milyon TL'ye çıkmış. Voleybol branşımız aynı süreçte 3 milyon TL zarardan 100 milyon TL zarara ulaşmış. Takımlarımızın performansında ise kayda değer hiçbir değişiklik olmamış. Tüm altyapı ve amatör branşlarımız ise bu sürede 104 milyon TL zarardan 709 milyon TL zarara ulaşmış. Biz konuların peşini asla bırakmayacağız. Denetim Kurulumuz da futbol dahil tüm transferler için hem ilgili eski yöneticilere hem de ilgili takımlara başvuruyor. Beşiktaş'ta harcanılan her kuruşun hesabını bulana kadar devam edeceğiz. Biz de harcadığımız her kuruşun hesabını teker teker vereceğiz."

'BORÇ 1 YILDA 15 MİLYAR TL'YE ÇIKARTILMIŞ'

Bir önceki yönetimin önümüzdeki 3 yılın gelirlerini kullandığını söyleyen Başkan Adalı, "Bilmenizi isterim ki devraldığımız kulüpte bırakın bütçeye uygun hareket etmeyi, en ufak bir bütçe planlaması dahi yapılmamış. Tüm alanlarda çılgınca harcamalar yapılmış. Borç 1 yılda 8 milyar TL'den yaklaşık 15 milyar TL'ye çıkarılmış. Önümüzdeki 3 yılın tüm gelirleri kullanılmış. Bu şekilde devraldığımız bir kulüp var. Geldiğimiz günden itibaren tüm ödemeleri kendi kaynaklarımızdan cepten karşıladık. Bu durum bir süre daha bu şekilde daha gitmek zorunda. Sadece futbol takımımız için mayıs ayından yıl sonuna kadar ödenmesi gereken toplam 45 milyon Euro yükümlülüğümüz var. Hem de hiçbir yeni harcama yapmaksızın" şeklinde konuştu.

'GELİR GETİRİCİ PROJELERİ ACİLEN DEVREYE SOKMAMIZ GEREKİYOR'

Gelir getirecek projeleri acilen devreye sokmak istediklerini dile getiren Adalı, şöyle konuştu:

"Gelir getirici projelerimizi acilen devreye sokmamız gerekiyor. Her zaman söylediğim gibi mali açıdan düze çıkmamızın ana yolu gayrimenkul projesidir. Maalesef ki gayrimenkul geliştirme projelerinde rakiplerimizin en az 2-3 sene gerisindeyiz. Şimdi bu proje ile ilgili son durumu da sizlere aktarmak isterim. İlk hazırladığımız projede birtakım ekleme ve çıkarmalar yapma ihtiyacımız olmuştur. Genel hatlarıyla bir değişiklik yok. Bazı mal sahipleriyle anlaşma konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu arazileri projeden çıkardık. Projenin yeni halini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunacağız. Ayrıca bunun haricindeki 4 farklı arazi için başvuruda bulunduk. Yarınki randevumuzda bunlarla ilgili olumlu gelişmeler olacağını umut ediyoruz. Bu konuya ilişkin proje ve izinlerin tamamlanması için 6 ile 8 ay beklemek zorundayız. 1,5 sene içerisinde de sonuçlarını almaya başlayacağız."

Akaretler'deki plazanın güçlendirilmesi için ruhsatını aldıklarını ve kulübün menfaatleri doğrultusunda burayı yapacaklarını ifade eden Adalı, "Buradan Akaretler'deki BJK Plaza ile ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak isterim. Bildiğiniz üzere 2 senedir boş ve kullanılamaz bir şekilde duruyordu. Deprem nedeniyle güçlendirme yapılması gerekiyordu. Yönetim Kurulu Üyemiz Merve Öztopaloğlu, bu konu üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Dün itibarıyla de güçlendirme ruhsatını almış bulunuyoruz. Bu binamızı en kısa zamanda ihale yoluyla Beşiktaş menfaatleri doğrultusunda kullanıma açacağız. Gelirlerimizle ilgili en önemli kalemlerden birisi de bildiğiniz üzere sponsorluklar. Maalesef geçtiğimiz 1 yıl özellikle amatör branşlar için epey verimsiz geçmiş. Mevcut anlaşmaları geliştirmek bir yana neredeyse tüm branşlar sponsorsuz bırakılmış. Buna karşılık, az önce bahsettiğim üzere harcamalar hesapsız kitapsız şekilde artırılmış. Biz yeni sponsorluk görüşmelerini yoğun bir şekilde yapıyoruz. Seçim zamanı Sayın Yücel'in açıkladığı tüm sponsor adayı firmaları da tek tek aradık. Maalesef bazılarının ticari kayıtları dahi yok. Kalanların ya hiçbiri yanaşmıyor ya da birçoğunun konudan haberi yok" dedi.

'BEŞİKTAŞ'A FAYDA SAĞLAMAK VE SPONSOR GETİRMEK İÇİN YÖNETİM KURULUNDA YER ALMA MECBURİYETİ BULUNMAMAKTADIR'

Seçim öncesinde camiayla paylaştıkları firmaların sponsor olmaya hazır olduğunu da belirten Adalı, "Camiamızla paylaştığımız üzere Gain ve RAMS firmaları ile de karşılıklı mutabakatımız var. İmzaladığımız protokoller var. Biliyorsunuz ki seçim öncesi bu 2 firmayla Asbaşkanımız Kaan Kasacı sayesinde görüşmeler gerçekleştirdik. Şu anda yönetimimizde sponsorluk konularıyla da kendisi ilgileniyor. Firmalar, kendi talepleriyle boş olan sponsorluklarımızın doldurulmasını takiben açıkta kalan neresini uygun görürsek oraya sponsor olmaya hazır olduklarını ilettiler. Bu 2 firmayı da buna göre konumlandıracağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Arkadaşlarım bana bu firmalarla alakalı da sosyal medya üzerinden bir yıpratma çabası olduğunu söylüyorlar. Belli ki birileri bu konuda da kendileri ile alakalı olumsuz durumların üstünü örtmeye ve hedef saptırmaya çalışıyorlar. Buradan özellikle sağda solda konuşan ve 'Beşiktaş'a getirecek sponsorlarım vardı' diye ekranlarda şov yapanlara çağrıda bulunuyorum. Kulübümüzün yeri bellidir ve kapısı 24 saat açıktır. Beşiktaş'a fayda sağlamak ve sponsor getirmek için yönetim kurulunda yer alma mecburiyeti bulunmamaktadır. Bizler camiamızın bütün unsurlarının fikirleri, eleştirilerini ve önerilerini dikkate alıyoruz. Bilgi veren, yol gösteren herkese minnettarız. Ancak bilmenizi isterim ki birileri sadece kişisel çıkarları uğruna camiamızı karıştırmaya çalışıyor. Algı oyunlarıyla taraftarımızın umutsuz hissetmesini sağlamak istiyor. Beşiktaş için var olanlar ve Beşiktaş'tan nemalanarak var olmaya çalışanlar mevcut. Camiamızın bunları ayırt etmesi gerekiyor. Demek ki göreve geldiğimizden beri birilerinin ayağına basmışız, bazı yanlışların üzerine gitmişiz. Ne zaman ki sosyal medya üzerinden bir saldırı oluyor, anlayın ki birileri kendi kusurlarını saklamak için algıyı ve ilgiyi değiştirmeye çalışıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde sosyal medyada voleybol ile ilgili bir yangın yapıldı. Bahsettiğim gibi voleybolun yıllık zararını 3 milyon TL'den 100 milyon TL'ye çıkartmışlar. Ne tesadüftür ki bizim bu konunun üzerine eğilmemizle aynı hafta başlattılar bu yangını. Bu sezon başından beri sadece 3.200 bilet satılan branşımız için 1 haftada sosyal medya üzerinde tam 180.000 etkileşim yapıldı. Bunun gibi başka örnekler de var. Ben bu tarz işleri yapanlara parazitler diyorum ve söylediklerini kaale bile almıyorum" diye konuştu.

'KONGRE GÜNÜ GELİNCE YAPTIKLARIMIZLA HESAP VERECEĞİZ'

Beşiktaş için doğru olan neyse yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Serdal Adalı, "Kimlerin yaptığını ve kimlerin yaptırdığını çok iyi biliyorum. Camiamız da bilsin ki bu kişiler Beşiktaş'taki kaostan ve seçim ortamlarından para kazanıyorlar. Yalnız unutuyorlar ki benim camiam artık bu işlere kanmıyor ve inanmıyor. Bunun en büyük cevabını da 40 gün önce net bir şekilde verdiler. Camiamızın içi rahat olsun. Biz neye inanıyorsak onu yapacağız. Kimse bize bu tarz oyunlarla istediklerini yaptıramayacak. Biz Beşiktaş için doğrusu neyse onu yapmaya devam edeceğiz. Bu zararlı algı oyunlarından etkilenip planlarımızdan sapmayacağız. Beşiktaş'ın tek kuruşunu dahi boşa harcamayacağız. Kongre günü gelince de yaptıklarımızla hesap vereceğiz. İlk günden itibaren söylüyoruz. Biz tüm planlamalarımızı 3,5 yıl için yaptık. Bu yüzden ilk olarak 1,5 yıllık süre istedik. Ortaya çıkan büyük tahribatı 5 ayda ortadan kaldıramazsınız. İsmi ortaya atılan kişilerin bu camiayı yine bir seçim yarışına ve yeni bir kargaşaya sürükleyeceklerine inanmıyorum. 6 ayda bir bu konuların gündemde olması camiamıza yakışmıyor. Unutmayalım ki 3 Aralık 2023'ten 29 Aralık 2024'e kadar bu camia 13 ayda 3 farklı başkan gördü. Artık bu belirsizlikler dönemi sona ermiştir. İcraat dönemi başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Haziran ayındaki seçimde aday olmak isteyen üyelere çağrıda bulunan Adalı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Eğer aday olmak isteyen arkadaşlarımız varsa, onlara da bugünden çağrıda bulunuyorum. Açıkça çıkın ve söyleyin. Kimse kapalı kapılar ardında ya da sosyal medya operasyonlarıyla Beşiktaş'ı kaosa sürüklemeye çalışmasın. Kimse takımımızın başarısız olmasını beklemesin. Kimse pusuda beklemesin. Samimiyetle söylüyorum ki Beşiktaş'ın tekrar bir seçim ortamını kaldıracak durumu yok. Kimse beni yanlış anlamasın. Seçimden korktuğum yok. Çekindiğim bir durum yok. 40 gün önce aldığımız oyun da sorumluluğun da farkındayız. Biz bildiğimiz yoldan devam edeceğiz. Ötesi camiamızın ve kongremizin takdiridir. Sizlerden sezonun kalan bölümünde takımlarımıza olan desteğinizi esirgememenizi rica ediyorum. Coşkuyla yanımızda olmanızı temenni ediyorum. Bu çatı altında hep birlikte güzel günler göreceğimize yürekten inanıyorum."