Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

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Uzun süredir hastanede tedavi gören Galatasaray Spor Kulübü'nün 37. başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti. Üzücü haberi Galatasaray üyesi Teoman Kadıoğlu ve Mustafa Cengiz'in yönetim kurulunda da bulunan Mahmut Recevik sosyal medya hesabından duyurdu.

ERDOĞAN: MUSTAFA CENGİZ'İN VEFATINI BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Cengiz'in vefatının ardından paylaştığı taziye mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY: BAŞKANI'MIZI KAYBETTİK

Galatasaray, Mustafa Cengiz'in vefatının ardından taziye mesajı paylaştı. Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanı'mıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

BURAK ELMAS'TAN TAZİYE MESAJI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Mustafa Cengiz'in vefat haberinin ardından yaptığı açıklamada, "Önceki Başkanımız Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Galatasaray'a başsağlığı mesajı geldi. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz'in hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Cengiz ailesine, Galatasaray camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'TAN GALATASARAY'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş, Mustafa Cengiz'in vefatından dolayı taziye mesajı yayınlandı. Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

TRABZONSPOR'DAN GALATASARAY CAMİASINA TAZİYE MESAJI

Trabzonspor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

Cengiz, Gaziantep ilinin Nizip ilçesinde 25 Aralık 1949 tarihinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini doğduğu yerde tamamladı. Gaziantep Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi, buradan mezun olduktan sonra Köy-Koop Merkez Birliğinde kurucu uzman olarak görev yaptı, daha sonra TANSA Genel Müdürlüğü yaptı. 12 Eylül sonrası Orta Doğu ülkelerinde çalışmaya başladı.

Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikasında genel başkanlık yaptı, İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği görevini üstlendi. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini yaptı,[2] 20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray SK başkanı seçildi.

Hâlen petrol ve akaryakıt sektöründe kendi şirketlerini yönetmektedir. Sektörde, TABGİS (Türkiye Akaryakıt İşveren Sendikası) genel başkanlığını yürüttü. TFF Dış İlişkiler Bölümünde fahri olarak görev yaptı. Galatasaray Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Darüşşafaka Cemiyeti, Mülkiyeliler Vakfı üyesidir. Yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca ve Arapça biliyor.

Başkanlığı döneminde Galatasaray futbol takımı, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Süper Lig'de şampiyon oldu, 2018-19 Türkiye Kupası'nı ve 2019 Türkiye Süper Kupası'nı kazandı.

Özellikle kulübün mali durumunu düzeltmek için çaba sarf eden Mustafa Cengiz, bu yönüyle takdir edilirken transfer konusunda ise sıkça eleştirildi. Bu eleştirilere "Kulübün bir kuruşunu kimseye yedirmem." diyerek cevap verdi.

6 Mayıs 2021'de kişisel Twitter hesabından Galatasaray'ın yapılacak ilk seçiminde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. 22 Haziran 2021 tarihinde görevini seçilen başkan Burak Elmas'a devretti.

BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE GALATASARAY BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTI

Galatasaray'da 2018'in Ocak ayında başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı camiayla birçok başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar, Cengiz döneminin ilk senesinde Süper Lig'de şampiyon oldu, kadın basketbolda da FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı. Cengiz başkanlığındaki Galatasaray, 2018-2019 sezonunda futbolda üst üste 2. kez mutlu sona ulaştı. Aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı da müzesine götüren sarı-kırmızılılar, önemli bir başarıya imza attı.