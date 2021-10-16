Son Dakika › Spor › Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti - Son Dakika Spor

Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı

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