Süper Lig Kulüpleri PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig Kulüpleri PFDK'ya Sevk Edildi

Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve diğer kulüpler, disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

23.04.2025 01:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'den Galatasaray, Kasımpaşa, Sivasspor, Adana Demirspor, Göztepe, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Alanyaspor, çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Öte yandan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar, Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Selçuk İnan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, Başakşehirli futbolcu Krzysztof Piatek ise kural dışı hareket gerekçesiyle PFDK'ya gönderildi.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde;

"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 18.04.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-SİPAY BODRUM FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 19.04.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü'nün 19.04.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.04.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 19.04.2025 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü görevlisi MUHSİN ASİL BİLGEHAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca20.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ futbolcusu KRZYSZTOF PIATEK'in 20.04.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 21.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu SELÇUK İNAN'ın 20.04.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 21.04.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından "Küçük Hesaplar" başlıklı videolu paylaşımın içeriğinde yer alan açıklamalar suretiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Başkanı MEMİK YILMAZ'ın 21.04.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından "Küçük Hesaplar" başlıklı videolu paylaşımın içeriğinde yer alan açıklamalar suretiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- CORENDON ALANYASPOR Kulübü'nün 21.04.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ'nün 18.04.2025 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ- MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 18.04.2025 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü SEDAT BAYRAK'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca19.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ERZURUMSPOR FK Kulübü'nün 19.04.2025 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü antrenörü SERKAN ZAİMOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü antrenörü EREN GÜRSOY'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü kaleci antrenörü AYHAN SÖĞÜTLÜ'nün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü idarecisi CABBAR ERDOĞAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü idarecisi İBRAHİM KINIK'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü futbolcusu EREN TOZLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü antrenörü YUSUF RANDA'nın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uyulmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 20.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü idarecisi ÖMER FARUK ÖĞDÜM'ün aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 20.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü futbolcusu KORAY KILINÇ'ın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

14- UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR Kulübü'nün 19.04.2025 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR Kulübü görevlisi EMİR ALLİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca22.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 19.04.2025 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca uyarınca PFDK'ya sevkine,

KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü yardımcı antrenörü YASİN ERDAL'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 19.04.2025 tarihinde oynanan GEOSİS BOLUSPOR-SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 19.04.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- AHLATCI ÇORUM FK Kulübü futbolcusu BURAK SÜLEYMAN'ın 19.04.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca22.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü antrenörü SEDAT AĞÇAY'ın 20.04.2025 tarihinde oynanan EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu YİĞİT ULAŞ'ın 20.04.2025 tarihinde oynanan FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR-ADANASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 21.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 20.04.2025 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu SERKAN YAVUZ'un 21.04.2025 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Gaziantep FK, Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep, Sivasspor, Kasımpaşa, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig Kulüpleri PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
ABD’de kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı: 282 yolcu tahliye edildi ABD'de kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı: 282 yolcu tahliye edildi
İki ilde köpek balığı paniği Tekneye saldırdı İki ilde köpek balığı paniği! Tekneye saldırdı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu
Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde

00:16 Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti
22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
20:41 Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
17:28 ATM’den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
09:06 İstanbul’da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu İstanbul'da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
08:52 “İçeride uyuyor“ dediği annesi evde ölü bulundu "İçeride uyuyor" dediği annesi evde ölü bulundu
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 02:02:50. #7.13#
SON DAKİKA: Süper Lig Kulüpleri PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement