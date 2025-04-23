Süper Lig Kulüpleri PFDK'ya Sevk Edildi

SÜPER Lig'den Galatasaray, Kasımpaşa, Sivasspor, Adana Demirspor, Göztepe, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Alanyaspor, çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Öte yandan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar, Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Selçuk İnan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, Başakşehirli futbolcu Krzysztof Piatek ise kural dışı hareket gerekçesiyle PFDK'ya gönderildi.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde;

"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 18.04.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-SİPAY BODRUM FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 19.04.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü'nün 19.04.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.04.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 19.04.2025 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü görevlisi MUHSİN ASİL BİLGEHAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca20.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ futbolcusu KRZYSZTOF PIATEK'in 20.04.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 21.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu SELÇUK İNAN'ın 20.04.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 21.04.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından "Küçük Hesaplar" başlıklı videolu paylaşımın içeriğinde yer alan açıklamalar suretiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Başkanı MEMİK YILMAZ'ın 21.04.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından "Küçük Hesaplar" başlıklı videolu paylaşımın içeriğinde yer alan açıklamalar suretiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- CORENDON ALANYASPOR Kulübü'nün 21.04.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ'nün 18.04.2025 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ- MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 18.04.2025 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü SEDAT BAYRAK'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca19.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ERZURUMSPOR FK Kulübü'nün 19.04.2025 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü antrenörü SERKAN ZAİMOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü antrenörü EREN GÜRSOY'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü kaleci antrenörü AYHAN SÖĞÜTLÜ'nün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü idarecisi CABBAR ERDOĞAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü idarecisi İBRAHİM KINIK'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü futbolcusu EREN TOZLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü antrenörü YUSUF RANDA'nın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uyulmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 20.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü idarecisi ÖMER FARUK ÖĞDÜM'ün aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 20.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü futbolcusu KORAY KILINÇ'ın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

14- UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR Kulübü'nün 19.04.2025 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR Kulübü görevlisi EMİR ALLİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca22.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 19.04.2025 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca uyarınca PFDK'ya sevkine,

KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü yardımcı antrenörü YASİN ERDAL'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 19.04.2025 tarihinde oynanan GEOSİS BOLUSPOR-SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 19.04.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- AHLATCI ÇORUM FK Kulübü futbolcusu BURAK SÜLEYMAN'ın 19.04.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca22.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü antrenörü SEDAT AĞÇAY'ın 20.04.2025 tarihinde oynanan EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu YİĞİT ULAŞ'ın 20.04.2025 tarihinde oynanan FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR-ADANASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 21.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 20.04.2025 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu SERKAN YAVUZ'un 21.04.2025 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."