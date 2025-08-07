U15 Kız Milli Takımı Riva\'da Toplandı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu ile BtcTurk iş birliğiyle hayata geçirilen 'BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada' projesi kapsamında bir yıl boyunca 20 futbol bölgesinde yapılan taramaların ardından belirlenen 44 futbolcu, U15 Kız Milli Takımı kampı için Riva 'da toplandı. Antreman sırasında konuşan Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Kız çocuklarının sahada bastıkları her adımda özgüvenlerinin nasıl arttığını görüyor ve gözlemliyoruz. Her vuruş, onlara büyük bir özgüven kazandırıyor. Kadın futbolu endüstrisi inanılmaz derecede genişliyor. Kız çocuklarımız eğitim hayatlarında burs alma imkanı buluyor, millilik bursuyla yollarına devam edebiliyor ve sporcu disipliniyle kendi yaşam tarzlarını çok daha bilinçli şekilde geliştirebiliyorlar" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile BtcTurk iş birliğiyle hayata geçirilen 'BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada' projesi kapsamında 44 futbolcu Riva'daki Milli Takımlar Tesisi'nde toplandı. 2024 Eylül ayında başlayan ve 2025 Haziran ayında tamamlanan taramalar, Erzurum, Hakkari, Van, Ankara, Kayseri, İzmir, Denizli, Trabzon, Samsun, Gaziantep, Hatay, Adana, İstanbul, Antalya, Malatya, Sakarya, Kocaeli, Bursa ve Çanakkale illerinde gerçekleştirildi. Kadın milli takımlar antrenörleri tarafından yapılan seçmeler sonucunda yetenekli kız çocukları belirlenerek, geniş bir tarama sonucunda 4 kaleci ve 40 futbolcu milli takım havuzuna alındı.

Teknik direktör Tuğçe Mercan yönetiminde kampa giren U15 Kız Milli Takımı, bugün Riva'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlk kez milli takım forması giyen oyuncuların kampı, 8 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. U15 Kız Milli Takımı, kampın ardından 20-26 Kasım 2025 tarihlerinde İngiltere'nin ev sahipliğinde, Almanya ve İzlanda'nın da katılacağı UEFA Gelişim Turnuvasına katılacak.

KIRAGASI: İLLERDEKİ TÜM POTANSİYELLERİ DEĞERLENDİRDİK

Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Biz bu projeye geçen sezon, BtcTurk'ün büyük desteğiyle "Yeni Nesil Sahada" diyerek başladık. Türkiye'nin 20 ilindeki yetenekli oyuncularla, futbola tutkuyla bağlı kız çocuklarıyla buluşmaya gittik. Bugün gördüğünüz 2011 doğumlu 44 oyuncumuzla birlikte aslında bir hayalimizi daha gerçekleştirmiş olduk. Geçmişe kıyasla potansiyele baktığımızda, futbol becerilerinin, yatkınlıklarının ve fiziksel gelişimlerinin ne kadar hızlı ilerlediğini görebildiğimiz bir süreç yaşadık. Ayrıca 20 noktada kız çocuklarıyla buluşmak, onların anne ve babalarıyla, antrenörleriyle sohbet etmek ve milli takım hocaları ile birebir diyalog kurmak, hem onların güveni açısından kıymetli bir bağ oluşturdu hem de biz illerdeki tüm potansiyelleri değerlendirmiş olduk" dedi.

Takımda şu anda 20 ilden birer veya ikişer oyuncumuz katıldığını söyleyen Kıragası, "Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü U15 Milli Takımı, Kadın A Milli Takımı'nın altyapısını oluşturuyor. Bu yaşta oyunculara yavaş yavaş kendi oyun formumuzu öğretiyoruz. Onlar hem milli takım disiplinini hem de milli takıma yakışan davranış kalıplarını öğreniyor. Oyuncularımız bu çerçevede gelişimlerine devam ediyor. Kız çocuklarının sahada bastıkları her adımda özgüvenlerinin nasıl arttığını görüyor ve gözlemliyoruz. Anne ve babalara özellikle buradan mesaj vermek istiyorum: Kız çocuğunuz futbol topuna vurmak istiyorsa lütfen onu engellemeyin, destek olun. Çünkü her vuruş, onlara büyük bir özgüven kazandırıyor. Kadın futbolu endüstrisi inanılmaz derecede genişliyor. Kız çocuklarımız eğitim hayatlarında burs alma imkanı buluyor, millilik bursuyla yollarına devam edebiliyor ve sporcu disipliniyle kendi yaşam tarzlarını çok daha bilinçli şekilde geliştirebiliyorlar" diye konuştu.

'HEDEFİM ARDA GÜLER GİBİ AVRUPA TAKIMINDA OYNAMAK'

Ankara'dan gelen 14 yaşındaki Kız Millli Takım oyuncularından Hare Yılmaz, "Ankara'dan geldim. Forma giyince çok gururlanıyorum. Burada futbol oynamak ve Türkiye'yi temsil etmekten dolayı hem çok heyecanlıyım hem de gururlu hissediyorum. Futbola, apartmanın otoparkında arkadaşlarımla oynamaya başlayarak adım attım. Bilkent Okulları'nda okuyorum. Orada iki öğretmenim yeteneğimi fark etti ve beni Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne yönlendirdi. Daha sonra okulumun ortaokul ve lise takımında, altıncı sınıftan itibaren oynamaya başladım. Futboldaki en büyük hedefim kesinlikle milli takımda oynamak. Yıllarca bu ay-yıldızlı formayı giyip hem kendimi hem ailemi gururlandırmak ve ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Gençlerbirliği bu sene Süper Lig'e yükseldi, onu da destekliyorum. Yurt dışında ise Real Madrid'i tutuyorum. Arda Güler oraya transfer olduktan sonra Avrupa futbolunu daha yakından takip etmeye başladım. Barcelona Kadın Takımı da çok iyi; Alexia Putellas gibi kaliteli futbolcular var. Hedefim onlar gibi Avrupa'da oynayabilmek" dedi.

'İNŞALLAH HERKES BU KEYFİ YAŞAR VE BU NOKTAYA GELİR'

İzmir'den gelen Azra Dede, "Çok gururluyum, çok mutluyum. İnşallah İzmir bölgesini en iyi şekilde temsil edeceğim. Futbolu çok seviyorum. Abim sayesinde 4 yaşında başladım. Şimdi Konak Belediye Spor'da forma giyiyorum. Futbolu gerçekten çok seviyorum, iyi ki futbol var. Çok mutluyum, çok gururluyum. İnanılmaz derecede mutluyum. İnşallah herkes bu keyfi yaşar ve bu noktaya gelir. Kamp çok eğlenceli geçiyor. Hocalarımıza çok teşekkür ederim. Gelecekte Avrupa'ya gitmek ve Ay-Yıldızlı formamızı giymek istiyorum. Avrupa'da oynayarak ülkemi gururlandırmayı hedefliyorum" diye konuştu.

'REAL MADRİD KADIN TAKIMI'NI SEVİYORUM VE ORADA OYNAMAYI İSTİYORUM'

Kocaeli'den gelen Rabia Yalçın ise "Kocaeli'den geldim. Öncelikle çok mutluyum. Buraya gelmek için çok çalıştım. Şu an Kocaeli'yi gururlandırdığım için ayrıca mutluyum. Futbola anaokulunda başladım. Bir hocam destek verdi ve okulda oynamaya başladım. Sonrasında Kocaeli Kadın Futbol Kulübü'ne yazıldım. Beş yıldır orada oynuyorum. Gelecek hedefim milli takımda kalıcı olmak ve yurt dışında daha iyi takımlarda oynamak. Real Madrid Kadın Takımı'nı seviyorum ve orada oynamayı istiyorum" ifadelerini kullandı.