Uludağ Ultra Trail 2023 Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uludağ Ultra Trail 2023 Tamamlandı

Uludağ Ultra Trail 2023 Tamamlandı
19.07.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ Ultra Trail, 23 ülkeden 2853 sporcunun katılımıyla başarıyla gerçekleşti.

BU yıl 9'uncusu düzenlenen ve 23 ülkeden 2 bin 853 sporcunun katıldığı Uludağ Ultra Trail, üç gün süren heyecanın ardından tamamlandı. 70K, 42K, 30K, 16K ve 6K parkurlarında koşan sporcular, Uludağ'ın eşsiz doğasında unutulmaz bir yarış deneyimi yaşarken, dereceye giren isimler madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

Uludağ Ultra Trail, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştirildi. Beş farklı parkurda her seviyeden yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayan etkinlikte koşucular, Cennettepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan gibi Bursa'nın önemli ve değerli lokasyonlarından geçerek hem zorlu hem de keyifli bir yarış tecrübe etti.

6K VE ÇOCUK KOŞUSU RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Yarış programı kapsamında dün 70K, 42K, 30K ve 16K etapları koşulurken, organizasyonun son gününde 6K ve bu yıl ilk kez düzenlenen Çocuk Koşusu gerçekleştirildi. Doğayla iç içe kısa parkurda koşan sporcular keyifli anlar yaşarken, minik sporcular da kendileri için hazırlanan parkurda büyük heyecan yaşadı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Çocuk Koşusu, renkli görüntülere sahne olurken, organizasyonun en neşeli anlarından biri oldu.

ULUDAĞ'IN PARKURLARINDA SENFONİ YANKILANDI

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, parkurun belirli noktalarında performans sergiledi. Yarış boyunca klasik müzik eserleri seslendiren sanatçılar, sporculara parkur üzerinde eşlik etti. Doğa ile müziğin bir araya geldiği bu anlar, hem koşucular hem de etkinliği takip eden ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

23 ÜLKEDEN SPORCULAR ULUDAĞ'DA BULUŞTU

Türkiye dahil 23 ülkeden 2 bin 853 sporcunun katıldığı Uludağ Ultra Trail, bu yıl da uluslararası katılımıyla dikkat çekti. Rusya, Bangladeş, İspanya, Kanada, Türkmenistan, İngiltere, İran, Güney Kıbrıs, Avustralya, Polonya, Japonya, KKTC, ABD, Finlandiya, Slovakya, Fransa, Güney Kore, Brezilya, Almanya, Hollanda, Malezya ve Yunanistan'dan gelen sporcular, parkurlarda yerini aldı.

BEYZA GÜZEL: HER GELDİĞİMDE FARKLI BİR DENEYİM SUNUYOR

70K'da birincilik elde eden Beyza Güzel, "Uludağ'da 5'inci yılım. Her sene üstüne koyarak ilerleyen bir yarış. Her geldiğimde farklı bir deneyim sunuyor. Gerçekten müthiş duygularla ayrılıyorum. Çok mutluyum. Gerçekten çok tarif edilemez duygular içerisindeyim. İnşallah seneye de 70 kilometrede tekrar aynı başarıyı kazanırım. Çok kırıcı bir parkurdu. 30'uncu kilometrede 300 metreden biz 2 bin 500'e kadar tırmandık. Burası kırıcıydı ama ben yeterli antrenman yaptım ve keyif aldım. Şu an hedefimde Chamonix var. Sonrasında Kaçkar ve Kapadokya. Kapadokya da çok özel bir yarış benim için. Onun için de heyecanlıyım. Uludağ, Türkiye'de patika yarışlarında gerçekten çok değerli bir yarış. Her sene üstüne koyarak ilerliyor. Benim de 5'inci yılımdı ve her geldiğimde bize çok güzel deneyimler sunuyor. Global bir yarış bu yüzden değer verilmesi gereken bir yarış. Ben de değer verdiğimi düşünüyorum ve hep de vereceğim" diye konuştu.

MUSTAFA DAĞDELEN: PLANLADIĞIM GİBİ GİTTİ

70K'da birinci olan Mustafa Dağdelen, "Yıllardır takip ettiğim bir yarıştı, Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından biri. Mükemmel bir organizasyon. Bana da ilk defa koşmak kısmet oldu burada. İlk defa bu yıl 70K parkurunda koştum. Bize sadece koşmak kaldı ve organizasyon resmen kusursuzdu. Yarış tam planladığım gibi gitti. Parkuru biraz araştırmıştım. Çok zor ve teknik bir parkur olduğunu biliyordum. Uludağ'ın zirvesine tırmanmak, 300 metre rakıma inip tekrardan zirveye tırmanmanın zor olacağını zaten biliyordum. Yarışın nasıl geçeceğini de biliyordum aslında. Tam planladığım gibi gitti. Açıkçası birinci olmayı beklemiyordum, çok zor rakipler vardı. Çok da zor geçti yarış aslında. Çok son dakikaya kadar sürekli birincilik el değiştirdi. Ama zirveye çıktıktan sonra artık orada kendimi çok daha iyi hissettim. Oraya güçlü çıkan zaten yarışı kazanacaktı. Zirveye çıktığımda hala çok iyiydim. Kendimi iyi hissettim, çok güçlü hissettim. Orası ondan sonra artık birinciliği aldıktan sonra geri vermedim. Parkur çok keyifliydi zaten, zirve çok güzeldi. Manzara mükemmeldi diyebilirim" dedi.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Uludağ Ultra Trail'de 70K, 42K, 30K, 16K ve 6K etaplarında dereceye giren sporcular, Uludağ 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki 6000 Meydan'da düzenlenen ödül töreninde madalyalarını aldı. Sporculara madalyalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Organizasyon Sorumlusu Yasemin Pulat, Uludağ Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Alper Çağrı Koç ve sponsor firmaların temsilcileri takdim etti.

Beş farklı parkurda dereceye giren sporcular şöyle:

UPUT70K

-Erkekler-

1 - Mustafa Dağdelen - 8: 43: 40

2 - Fabian Amado Espasandin (İspanya) - 8: 54: 25

3 - Bilal Öztürk - 8: 56: 19

-Kadınlar-

1 - Beyza Güzel - 9: 52: 11

2 - Seda Kurtuldu - 10: 40: 28

3 - Natalia Mamon - 11: 11: 48

UPM42K

-Erkekler-

1 - Ayhan Çelik - 5: 09: 30

2 - Canpolat Akbay - 5: 35: 17

3 - Ramis Nuraliev - 5: 44: 07

-Kadınlar-

1 - Leyli Coşar - 6: 57: 09

2 - Sıla Dursun - 7: 10: 28

3 - Sonja Bjorklund (Finlandiya) - 7: 28: 58

UPE30K

-Erkekler-

1 - Halil Yaşın - 2: 51: 12

2 - Tercan Usal - 3: 06: 40

3 - İbrahim Güneş - 3: 06: 51

-Kadınlar-

1 - Michaela Kucharikova (Slovakya) - 3: 29: 18

2 - Balam Tuğba Yaşar - 4: 12: 54

3 - Aliye Ayta - 4: 15: 27

UP16K

-Erkekler-

1 - Ercan Geleş - 1: 17: 01

2 - Mustafa Kaya - 1: 17: 58

3 - Muhammed Bilal Osman - 1: 17: 58

-Kadınlar-

1 - Eylül Şenal - 1: 33: 15

2 - Betül Önal - 1: 37: 24

3 - Daria Boichuk - 1: 41: 17

UP6K

-Erkekler-

1 - Sefa Özdemir - 0: 28: 30

2 - Sergio Turull Serratosa (İspanya) - 0: 29: 19

3 - Mehmet Aydıngör - 0: 30: 21

-Kadınlar-

1 - Veronika Stockem (Almanya) - 0: 34: 28

2 - Aliye Ayta - 0: 37: 51

3 - Zeynep Uyaroğlu - 0: 38: 25

Kaynak: DHA

Etkinlik, Uludağ, Müzik, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uludağ Ultra Trail 2023 Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Yavuz Bingöl’den üzücü haber Acil ameliyata alınacak Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti
Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
O milletvekilinin istediği oldu Ardahan Valisi artık görevde değil O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil
Düğünde kan aktı Enişte, kayınbiraderini öldürdü Düğünde kan aktı! Enişte, kayınbiraderini öldürdü
Gümüşhane’de nakliyeci dehşeti kamerada Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti kamerada
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
Malatya’daki depremle ilgili Naci Görür’den ilk yorum Malatya'daki depremle ilgili Naci Görür'den ilk yorum
Hava kararınca mahalleye iniyorlar Sayıları giderek artıyor Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor
Yıldız Tilbe’den sahnede şoke eden çıkış Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış
Bakan Gürlek duyurdu Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
’Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisindeki sahne Çin’i karıştırdı 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı
Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı?
23 yaşındaki Nazar’ın şüpheli ölümü Savcılık harekete geçti 23 yaşındaki Nazar'ın şüpheli ölümü! Savcılık harekete geçti
Haluk Levent’e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85’ini vermiştim Haluk Levent'e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85'ini vermiştim
ABD, İran’da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
İstanbul’daki dev çekirgeler yakından görüntülendi İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme Adil Öksüz detayı dikkat çekti Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti
Yunanistan’da orman yangınları devam ediyor Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

17:25
Fenerbahçe’de 3 oyuncunun takımdan gönderilmesi yasaklandı
Fenerbahçe'de 3 oyuncunun takımdan gönderilmesi yasaklandı
17:17
Galatasaraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın
Galatasaraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın
16:43
6-4’lük maç sonrası olay paylaşım 24 saniye içerisinde sildi
6-4'lük maç sonrası olay paylaşım! 24 saniye içerisinde sildi
16:27
Tekel bayiyi dualarla açmıştı İmam kendini böyle savundu
Tekel bayiyi dualarla açmıştı! İmam kendini böyle savundu
16:06
Yunanistan’da orman yangınları devam ediyor
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
15:52
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında
15:43
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme Adil Öksüz detayı dikkat çekti
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti
15:33
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması
15:18
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
14:42
Hatay’da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
14:37
Bahçeli’den dikkat çeken ’Kıbrıs’ mesajı: Zulmü bilerek hasır altı ediyorlar
Bahçeli'den dikkat çeken 'Kıbrıs' mesajı: Zulmü bilerek hasır altı ediyorlar
14:33
İstanbul’daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
14:01
Bu görüntünün faturası ağır oldu Ceza 232 bin lirayı aştı
Bu görüntünün faturası ağır oldu! Ceza 232 bin lirayı aştı
13:50
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
13:41
ABD, İran’da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
12:59
Sürüler halinde Türkiye’ye geliyorlar İstanbul’dan sonra o ili de sardılar
Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar
12:48
İran’ın gizli silahı ilk kez sahnede ABD’nin savunma kalkanını yıktı geçti
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti
12:36
Miçotakis’in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
12:33
Çöl sıcakları geliyor Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak
Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak
12:26
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
12:20
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
12:16
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi?
12:05
“Çok kazanıyorlar“ diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
"Çok kazanıyorlar" diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
10:15
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
09:38
Rusya başkent Kiev’i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 17:45:33. #7.13#
SON DAKİKA: Uludağ Ultra Trail 2023 Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.