Voleybolda 2025-2026 Fikstürü Çekildi
Voleybolda 2025-2026 Fikstürü Çekildi

Voleybolda 2025-2026 Fikstürü Çekildi
20.08.2025 18:09
Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2025-2026 sezonunun fikstürü İstanbul'da düzenlenen törenle belirlendi.

Gürsoy OLCA, İSTANBUL, –SULTANLAR Ligi ve Efeler Ligi 2025-2026 voleybol sezonunun fikstür çekimi, bugün İstanbul Fişekhane'de yapıldı.

Fişekhane Galeri Salonu'nda yapılan fikstür çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay, TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi, TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı'nın yanı sıra kulüp temsilcileri, antrenörler ve basın mensupları katıldı.

Fikstür çekiminde açıklamalarda bulunan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kulüplerin, Milli takımların başarısındaki rolünün altını çizerek, "Bütün paydaşların varlığı, Türk voleybolunun geldiği noktanın göstergesidir. Takım sporlarında dünya ve Avrupa'da başarı elde etmiş, kürsüde İstiklal Marşı'nı okutmuş ve bayrağımızı göndere çektirmiş bir branştan bahsediyoruz. Voleybol, tarihe not düşecek kadar başarılar elde etti. Bu başarıda olmazsa olmazlarımız, kulüplerimiz, antrenörlerimiz, sponsorlarımızdır. Bu destek bizi hedeflerimize ulaştırdı" şeklinde konuştu.

Dünyada ve Avrupa'daki en iyi liglerden birisinin Türkiye'de olduğunu da vurgulayan Üstündağ, şöyle konuştu:

"2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi, SMS Grup Efeler Ligi, Arabica Coffee House Kadınlar ve Erkekler 1. Ligi fikstür çekimine hoş geldiniz. Başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyorum. Avrupa kupalarında hep zirvedeyiz. Kulüplerimiz bu ülkeye dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Kura çekimi sonucu oluşan Sultanlar Ligi 1'inci hafta programı şöyle:

Göztepe-Nilüfer Belediyespor Eker

Galatasaray Daikin- Aydın Büyükşehir Belediyespor

Aras Kargo- Fenerbahçe Medicana

Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru

Türk Hava Yolları- Bahçelievler Belediyespor

Beşiktaş-İlbank

Zerenspor-VakıfBank

Sultanlar Ligi'nde 1'inci devre karşılaşmaları 5 Ekim-14 Aralık 2025 tarihleri arasında, 2'nci devre karşılaşmaları ise 3 Ocak- 14 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak.

Efeler Ligi 1'inci hafta karşılaşmaları ise şöyle:

Bursa Büyükşehir Belediyespor- Gebze Belediye

Galatasaray HDI Sigorta-Altekma

Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana

On Hotels Alanya Belediyespor-Halkbank

Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediye

İstanbul Gençlik Spor- Gaziantep Gençlik Spor

Rams Global Cizre Belediyespor-İBB Spor Kulübü

Efeler Ligi'nde 1'inci devre karşılaşmaları 18 Ekim-20 Aralık 2025 tarihleri arasında, 2'nci devre karşılaşmaları 11 Ocak- 22 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak.

Kaynak: DHA

