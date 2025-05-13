Erdoğan ''Savaştan daha önemli tehdit'' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor - Son Dakika
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Yaşam

Erdoğan ''Savaştan daha önemli tehdit'' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

Erdoğan \'\'Savaştan daha önemli tehdit\'\' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

TÜİK verilerine göre; Türkiye'de doğurganlık hızının en düşük olduğu 5 ilimiz belli oldu. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu iller 1,12'şer çocukla Bartın ve Eskişehir oldu. Bu illerin ardından 1,15 çocukla Zonguldak ve Ankara, 1,17 ile İzmir geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta vurgu yaptığı konuyla ilgili ''Ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir'' demişti.

13.05.2025 14:16
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2024'te canlı doğan bebek sayısı 937 bin 559 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız oldu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocukken 2014'ten itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2024'te 1,48 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, son 8 yıldır nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.

DOĞURGANLIK HIZININ EN DÜŞÜK OLDUĞU BEŞ İL

Geçen yıl en yüksek toplam doğurganlık hızı 3,28 çocukla Şanlıurfa'da kaydedildi. Bu ili 2,62 ile Şırnak, 2,32 ile Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,12'şer çocukla Bartın ve Eskişehir oldu. Bu illerin ardından 1,15 çocukla Zonguldak ve Ankara, 1,17 ile İzmir geldi. Toplam doğurganlık hızı 2017'de nüfusun yenilenme seviyesinin altına düşmüştü. O yıl 57 ilin toplam doğurganlık hızı 2,10'un altında iken 2024'te söz konusu il sayısı 71'e çıktı.

BİR TEK ŞANLIURFA KALDI

Bu hızın 1,50'nin altında kaldığı il sayısı 2017'de 4 iken 2024'te 55 oldu. Toplam doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu il sayısı 2017'de 10 iken 2024'te sadece Şanlıurfa kaldı. Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ortalaması 2023 yılında 1,38 çocuk olarak kayıtlara geçti. AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke 1,81 çocukla Bulgaristan oldu. En düşük doğurganlık hızına sahip ülke ise 1,06 çocukla Malta olarak kayıtlara geçti. Toplam doğurganlık hızı 2024'te binde 1,48 olan Türkiye, AB üyesi ülkelerle kıyaslandığında 9'uncu sırada yer aldı.

EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİKÇE DOĞURGANLIK HIZI DÜŞÜYOR

Annenin eğitim durumuna göre toplam doğurganlık hızı incelendiğinde, 2024'te en yüksek toplam doğurganlık hızı okuma yazma bilmeyen/okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen anneler için 2,65 çocuk iken en düşük toplam doğurganlık hızı yüksek öğretim mezunu anneler için 1,22 çocuk olarak kaydedildi.

Çalışma kapsamında, Mekansal Adres Kayıt Sistemi'nin (MAKS) kullanılmaya başlanmasıyla fiili kent-kır yapısını daha doğru yansıtan "yoğun kent, orta yoğun kent ve kır" ayrımında oluşturulan yeni bir sınıflama da yapıldı. Buna göre, 2024'te kır olarak sınıflandırılan yerlerde toplam doğurganlık hızı 1,83 çocuk iken orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde 1,58 ve yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde 1,39 çocuk oldu.

Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2024'te binde 11 oldu. Buna göre, 2001'de bin nüfus başına 20,3, 2024 yılında ise 11 doğum düştü.

DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU YAŞ GRUBU 25-29

Belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden "yaşa özel doğurganlık hızı", 2001 yılında en yüksek binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2024 yılında binde 100 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.

Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade ederken 2001 yılında binde 49 olan söz konusu hız 2024 yılında binde 10'a geriledi. Buna göre, geçen yıl 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 10 doğum düştü. Annenin son iki doğumu arasındaki ortalama süresi incelendiğinde, bu süre 2019'da 4,6 yıl iken 2024'te 4,7 yıl oldu.

Geçen yıl ikinci doğumunu yapan annelerin ilk gerçekleştirdiği doğumuyla bu doğumu arasındaki ortalama süre 4,3 yıl olarak kaydedildi. Doğum yapan annelerden 2024'te üçüncü doğumunu gerçekleştirenlerin ikinci doğumu ile arasındaki ortalama süre ise 5,4 yıl oldu. Doğum yapan annelerden 2024'te ikinci doğumunu gerçekleştirenlerin birinci doğumu arasındaki ortalama sürenin en uzun olduğu ilin geçen yıl 5,4 yılla Kırklareli olduğu görüldü. Bu ili 5,3 yılla Çanakkale, 5,1 yılla Kütahya, Edirne, Uşak ve Bartın izledi. Annenin ikinci ile birinci doğumu arasındaki ortalama sürenin en kısa olduğu ilin 2024'te 2,7 yıl ile Şanlıurfa olduğu belirlenirken bu ili 2,9 yıl ile Şırnak, 3 yıl ile Ağrı ve Muş takip etti.

DOĞUM YAPAN ANNELERİN ORTALAMA YAŞI 29,3

Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2024 yılında 29,3 oldu. İlk doğumunu geçen yıl gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27,3 olarak belirlendi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2024 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29,4 ile Tunceli olurken bu ili 29 ile Artvin, 28,8 yaşla İstanbul takip etti. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu iller ise 24,4'er ile Şanlıurfa ve Muş oldu. Bu illeri 24,5 yaşla Ağrı, 25,2 yaşla Gaziantep izledi.

DOĞUMLARIN YÜZDE 3,3'Ü ÇOĞUL

Çoğul doğum sayısı 2024 yılında 31 bin 109 oldu. Doğumların 2024'te yüzde 3,3'ü çoğul doğum iken bunların yüzde 97'si ikiz, yüzde 2,9'u üçüz ve yüzde 0,1'i dördüz ve daha fazla bebek olarak gerçekleşti. Sırasına göre doğumlar incelendiğinde, 2024 yılında doğumların yüzde 41,9'unun ilk, yüzde 30,3'ünün ikinci, yüzde 16'sının üçüncü, yüzde 11,5'ini ise dördüncü ve üzeri doğum olduğu görüldü.

ERDOĞAN "BEKA SORUNU" DEDİ

Konuyla ilgili bir açıklamasında "Ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başka bir açıklamasında ise "Türkiye, nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Muhalefet, buna önem vermiyor olabilir. Muhalefet, absürt argümanlarla bunu sulandırmak istiyor da olabilir ancak nüfus meselesi, milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir" dedi.

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Son Dakika Yaşam Erdoğan ''Savaştan daha önemli tehdit'' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Murat Sarıal:
    hem ekonomiyi batır, hem bu ortamda çocuk yapın de. acaba çocuk yapmasınlar diye mi ekonomiyi batırdı. şimdide gaz almak için çocuk yapın diyor. tam anlamadım 252 35 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Gündem değiştirmekte üstünüze yok saray başkan. ayrıca sanane 168 20 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    getir Suriyelileri zaten yavrusu gibi cogaliyirlar 160 13 Yanıtla
  • 123123As:
    reissssss yap asgeri ücreti 50 bin bugün den itibaren 3 tane çocuk hazır söz veriyorum 145 9 Yanıtla
  • Muhammet Açıkdeniz:
    millet 250000 maaş almiyor 141 8 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Suriyelilerin tavşan gibi çoğalması tehdit değil, bu tehdit öylemi. Bu suriyeli, afgan nüfüsu 10 sene sonra türkiyenin sosyal kültürel ve demografik yapısını nasıl bozacak, kaynak ve konut yetmezliği nerelere varacak düşünen yok. şakşakçı bi seçmen kitlesini arkalarına almışlar gündemi istedikleri gibi değiştiriyorlar. 142 6 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    BİRİNCİ SIRADA EKONOMİK SEBEPLLER 111 2 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    sn tayipçim sen bana aylık 100 bin tl maaş bağla bak ben nüfusu nasıl çoğaltıyorum :) 98 8 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    parasızlıktan millet banyoya sıkıyor :)) 99 6 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    millette çok evlenmeye çcuk doğurmaya geçinme imkanı bıraktınız ya konuşursunuz tuzu kuru olan evlenir çocuk yapar asgari ücretle çalışan ne yapacak minimum kira 10 bin tl sözde devlet yardımı diye elektrik faturalarına % 100 ittirin sonra indirim yapmış gibi gösterin ama 1 ay öncesinden daha fazla fatura gelsin bu para kimlerin cebine giriyor kimler kırışıyor 75 1 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Nüfus planlaması yapıp bu doğrultuda aksiyon alan tek ülke biz değiliz. Nüfus planlama ülkeler için önemlidir. Bazı sadece şahsi düşmanlığı için koşa koşa gelip saçmalayacak kişilerin gelmesine 10 dk var. :) 15 56 Yanıtla
  • 205622:
    en önemli tehdit ekonomi sor kendine bu millet neden gecinemiyo evlenemiyor 70 0 Yanıtla
  • Haj:
    iktidarınızda bizlere üvey evlat muamelesi yapılıyor çocuk yapsak ne olacak düşünemiyorum dahi 55 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Keşke asgari ücret 50 bin olunca her sorun çözülse. 43 6 Yanıtla
  • Zafer El:
    hep birlikte el ele verip bunu başardınız türk tarihi boyunca böyle hezamet le karşılaşılmamıştır sağolun 48 0 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    BURADA YORUM YAPANLAR BU İŞİN SADECE PARASAL YÖNDEN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLÜYORLAR SİZE TAVSİYEM ETRAFIZA BİR BAKIN ÖZELLİKLE VARİYETLİ İŞİ DÜZGÜN YÜKSEK MAAŞ ALAN YADA KENDİ İŞİNİ YAPAN TANIDIKLARINIZA BAKIN KAÇTANE ÇOCUĞU VAR AHA BEN BURADAN SÖYLÜYORUM YA 1 ÇOCUK HADİ OLSUN 2 YADA HİÇ 15 33 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    biri sn erduvana bez ve mama fiyatlarını söylesin 44 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Utanmasa nerdeyse yatak odamizada girecek 35 3 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Eğer bu bekana sorunu diyorsa doğru yoldayız 90 lı tayfa ne evlenmek nede çocuk istiyor iliğimizi kuruttunuz iliğimizi akşama kadar eşek gibi çalışıyoruz patron para yok diyor 33 0 Yanıtla
  • HAKAN GENCER:
    Millet aç kendini doyuramıyor ortalık fahis fiyatlardan geçilmiyor bu adam milletle alay ediyor ya bu millet yaptığı çocuğu nasıl yetiştirecek okutacak büyütecek akıl tutulması vallahi 32 0 Yanıtla
  • Yüksel Ata:
    Sanane Millet ister yapar ister yapmaz sen Milletin şeyinin kahyasımısın Arkadaş , Millet aç aç sen ona çare bul... 26 2 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    bebek sahibi olmaksi için onlarca kişi var tupbebek tedavisi gören ama nedense devlet Hastanesi'nde uygulama yapılıyor ama olmuyor çocuğu özel hastane lerde dünya para 26 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    çocuk yapmayarak insanlar ekonomiyi düzeltmeye çalışıyor sizin birşey yapacağınız yok. 26 0 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    sen onu asgarî ücret ile ay sonu getirenlere değil makam mevki kuruş rahat yaşamak için sürekli zam verip ek yardımlar verdiğin memurlarına söyle hani kariyer yapanlarda var tabi 19 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    sen önce çocuk desteği ver.agi de kalktı.bu cocuklar bedava büyümüyor.3 cocugum var cocuksuz ile ayni maasi aliyoz. 15 1 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    İnsanlar geçim sıkıntısı nedeniyle geçinemiyor. geçinemeyince de çocuk yapmak için gerekli şartları oluşamıyor. . 13 0 Yanıtla
  • Diyego Can:
    sanki doğan çocuğu kendi besliyor enflasyonu düşürmek yerine yükseltir asgari ücreti 22 binde bırakırsan olacağı bu olur ben senin gibi saraylarda yaşamıyorum 5 tane olsun 2 tane yeter Allah olmayana versin 12 0 Yanıtla
  • Halil Çelikbaş:
    Ver 100bin TL 3 degil 4 çocuk yapalım 2 0 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    23 senede milletide ülkeyide ekonomi ve nufusuda yok ettiniz hem suçlu hem güçlü misali birde masal anlatıyonuz 0 0 Yanıtla
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