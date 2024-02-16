Başkan Ergün yeni dönem projelerini anlattı

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, 2024-2029 dönemi projelerini açıkladı. Yoğun kalabalıkla karşılanan Başkan Ergün, kendisini coşkuyla karşılayan Manisalılara teşekkür ederek, proje tanıtım toplantılarının Cumhur İttifakı'nın zaferini müjdeler nitelikte olduğunu söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Atatürk Spor Salonu'nda yeni dönem projelerinin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, geride kalan sürede Manisa'ya kazandırılan eserlerin video gösterimi yapıldı. Ardından kürsüye çıkan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Manisalıların destekleriyle 3 dönemdir en güzel hizmetleri ulaştırabilmenin gayretini verdiklerini belirterek "Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz Cumhur İttifakı Belediye Başkanlarımızla hep uyum içerisinde çalıştık. Hepimizin ortak gayesi güzel Manisa'mıza hizmet etmek ve Cumhur İttifakı'nın özüne uygun yerel yöneticilik örneklerini sergilemek oldu. Geldiğimiz noktada şükürler olsun ki, bunu başarıyla sağladık ve şehrimizi daima ileriye taşıdık. Bu vesileyle bugüne kadar şehrimiz için hizmet veren tüm belediye başkanı arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, kısacası Manisa için taş üstüne taş koymuş herkese şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Cumhur İttifakının zaferi için canla başla çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Ergün, "31 Mart'ta Cumhurun Zaferini müjdelemek ve Manisa Büyükşehir ile 17 ilçemizde kazanmak için gayret sarf ediyoruz. Hemşerilerimizin teveccühleriyle 2009 yılında geldiğimiz bu makamlarda kamu kaynaklarını en tasarruflu şekilde kullanan, bütçesini en iyi yöneten, Manisalıların emaneti olan makamı en iyi şekilde temsil eden, üretken belediyecilik anlayışıyla şehrimize hizmet eden bir yönetim anlayışını temsil eden Belediye Başkanı olmanın gururuyla karşınızdayım" dedi.

"Bize olan güveni boşa çıkarmadık"

3 dönemdir Manisa'da üretken belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini ortaya koyduklarını dile getiren Başkan Ergün, "Bize olan güveni hiçbir zaman boşa çıkarmadık. 10 yıllık bir büyükşehir olmamıza rağmen hayata geçirdiğimiz projelerimizle 30 Büyükşehir içerisinde her zaman üst sıralarda yer aldık. Hepiniz biliyorsunuz ki 2014 yılında büyükşehir olduğumuzda bir masa ve sandalyeyle kurduğumuz, personeli, araç ve ekipmanı yetersiz olan bir MASKİ ve Büyükşehir Belediyesinden, bugün geldiğimiz noktada aldığı ödüllerle, bütçesini en iyi yöneten, bütçesinden yatırıma yüzde 40 gibi büyük bir pay ayıran büyükşehir belediyesi olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Manisa'ya 11 milyar TL yatırım

Manisa'ya yapılan yatırımları başlıklar halinde anlatan Başkan Ergün, "Geride bıraktığımız sürede, Manisa'mızın 35 yıldır yapılamayan imar planlarını yaptık. Modern katı atık bertaraf tesisi ile 40 yıllık çöp sorununu tarihe gömdük. Patlamalarıyla televizyonlarda haber olduğumuz ve bizleri zehirleyen çöpten, bugün elektrik üretiyoruz. Türkiye'de bir ilk olan evsel atıkların trenle taşınması projesinden, kavşaklara, rekorlar kırdığımız asfalt çalışmalarından alt ve üst yapılara, atıksu arıtma tesislerinden prestij caddelere, modern spor tesislerinden kırsal kalkınma desteklerine ve sosyal yardımlara kadar onlarca hizmet ve yatırımımız için Büyükşehir olduğumuz günden bugüne kadar, Manisa'mıza 11 milyar liraya ulaşan yatırım kazandırdık" dedi.

"Projelerimize güven ve inancım tam"

Yeni dönem projelerini anlatmak için bir arada olduklarını belirten Başkan Ergün, "Her hizmet dönemimizde, ilk günkü aşk ve heyecanımızla proje ürettik. Biraz önce izlediğiniz filmde gördüğünüz gibi, filmi ancak bu kadar kısaltabildik, yoksa üç saatlik sinema filmi olurdu. Geride bıraktığımız 15 yılda, 1060 büyük projeyi hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sürekli büyüyen ve gelişen şehrimizi, çağa ayak uyduran, daha temiz, daha yaşanabilir, geleceğe güvenle bakan ve insanlarımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir haline getirmek için gayret sarf ettik. Yeni dönemde de gönül bağımızın eserlerini hayata geçireceğiz. Toplu konuttan ulaşıma, kentsel hizmetlerden spor tesislerine, otoparklardan pazar yerlerine, yeşil alanlardan sosyal yaşam projelerine, kentsel dönüşüm projelerinden afet yönetimine, kadın, erkek çocuk, yaşlı, genç, engelli hemşerilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek çok sayıda projemizi az sonra sizlerle paylaşacağım. Projelerimize, tecrübeli çalışma arkadaşlarımıza, bütçe disiplinimize ve imkanlarımıza olan güven ve inancım tamdır" diye konuştu.

"SGK ve vergi borcu olmayan belediye"

Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yüzde 40'ını yatırımlara ayırdıklarının detayını paylaşan Başkan Ergün, "Büyükşehir Belediyemizin bütçesi 30 büyükşehir arasında 2015 yılında birinci; 2016 ve 2017 yılında ikinci; 2018 yılında üçüncü; 2019 yılında beşinci; 2020 yılında birinci; 2021 ve 2022 yıllarında da beşinci sırada yer aldı. Bunun yanı sıra bugüne kadar hak edişlerini yaptığımız yatırımlarımızın toplam bedeli 8 milyar 464 milyon 198 bin 86 lira oldu. Yeni ihalelerimizle birlikte toplam yatırımımız 11 milyar liraya ulaşmış olup, SGK ve vergi borcu bulunmayan bir büyükşehir belediyesi olduğumuzu gururla ifade etmek istiyorum" dedi.

Doğru bütçe yönetimi ve mali disiplin anlayışının olumlu dönüşlerini olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, "Yaptığımız doğru bütçe yönetimiyle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Büyükşehir Belediyemizin 2023 Yılı Ulusal Kredi Notunu yatırım yapılabilir seviyenin üst basamağı olan "AA +" olarak açıkladı. Yaklaşık 10 gün önce Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek Manisa'ya geldi ve Büyükşehir Belediyemizi de ziyaret etti. Yatırımlarımızla ilgili bu tabloyu gören Sayın Bakanımız, bütçemizin yüzde 40'ının yatırıma ayrılmasının muazzam bir şey olduğunu dile getirdi ve kaynakların eser anlamında millete dönmesinin önemine vurgu yaparak, bizlere teşekkür etti. Bakanımızın bu övgüsü, şahsım, çalışma arkadaşlarım ve Manisa'mız için birer gurur kaynağıdır" diye konuştu.

Proje tanıtım toplantısına MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, Başkan Ergün'ün eşi Şeyda Ergün, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti MKYK Üyeleri, MHP MYK Üyeleri, Manisa eski Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Cumhur İttifakı İlçe Belediye Başkan Adayları, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Muradiye OSB Başkanı Osman Kıvırcık, MESOB Başkanı Hasan Geriter, AK Parti Gençlik Kolları, MHP KAÇEP ve AK Parti Kadın Kolları, AK Parti ve MHP İlçe Başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyesi adayları, meslek odaları temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Manisalı katıldı. Başkan Ergün'ü aday tanıtım toplantısında Büyükşehir ve MASKİ kurmayları ile çalışanları da yalnız bırakmadı.

Başkan Ergün'ün yeni dönem projeleri

Gediz köprülü kavşağı, OSB köprülü kavşak projesi, Fatih Bulvarı (Cider yolu düzenleme projesi), Eski devlet hastanesi kavşağı projesi, Malta katlı otopark projesi, Raylı sistem projesi, Salihli-Gördes yolu sıcak asfalt çalışması, Muradiye yol ve katlı kavşak projesi, Yunusemre Sarma Çayı köprüsü, Şehzadeler Tilki Süleymaniye köprüsü, Köprübaşı Yenice köprüsü, Ahmetli Dereköy köprüsü, Ahmetli İnönü köprüsü, Sarıgöl Kocaköy (2 adet) köprüleri, Soma Karacahisar köprüsü, Soma Akçaavlu köprüsü, Akhisar otobüs terminali, Kırkağaç otobüs terminali, Kula otobüs terminali, Salihli otobüs terminali, Sarıgöl otobüs terminali, Atatürk kültür merkezi, Akhisar kültür merkezi, Turgutlu kültür merkezi, Salihli kültür merkezi, Manisa bilim merkezi, Gıda çarşısı, oto galericiler ve inşaatçılar çarşısı, Alaybey kapalı pazaryeri ve katlı otopark projesi, Gördes pazaryeri projesi, Selendi pazaryeri projesi, Soma gençlik merkezi, MABEM, Büyükşehir ve MASKİ hizmet binası, Ahmetli gençlik merkezi, MABEM, Büyükşehir ve MASKİ hizmet binası, Demirci gençlik merkezi, MABEM, Büyükşehir ve Maski hizmet binası, Gölmarmara gençlik merkezi, MABEM, Büyükşehir ve MASKİ hizmet binası, Köprübaşı gençlik merkezi, MABEM, Büyükşehir ve MASKİ hizmet binası, Çok amaçlı katlı otoparkı, Kırkağaç MABEM, Büyükşehir ve MASKİ hizmet binası, Şehzadeler ilçesi Yeniköy Mahallesi hali, Akhisar ilçesi Medar Mahallesi hali, Alaşehir hali, Kırkağaç hali, Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi hal deposu, Salihli hali yenilemesi, Alaşehir itfaiye binası, Salihli itfaiye binası, Batı Kışla 100. yıl parkı ve millet bahçesi, Batı Kışla güney bağlantı yolu projesi, Spor adası projesi, Karaçay 2. ve 3. etap peyzaj projesi, Atatürk kent parkı amfi tiyatro, Akhisar eski tren yolu hattı peyzaj projesi, Turgutlu ırlamaz vadisi, Selendi çayı peyzaj projesi, Köprübaşı Yeregiren Deresi çevresi peyzaj projesi, Muradiye Karaali bölgesi kentsel tasarım projesi, Patika sosyal tesis projesi, Kula kentsel sit alanı koruma amaçlı imar planı, Şehzadeler kentsel sit alanı koruma amaçlı imar planı, Şehzadeler ilçesi gelişme alanı kentsel tasarım projesi, Yunusemre ilçesi gelişme alanı kentsel tasarım projesi, Manisa merkez doğu isale hattı projesi, Manisa turizm master planı, Spilkent toplu konut alanı projesi, 1442 dairelik sosyal konut projesi, Laleli konut ve yaşam alanı projesi, Afet yönetimi master planı, Şehzadeler Sancaklıbozköy sanayi alanı projesi, Turgutlu sanayi alanlarının kentsel dönüşüm projesi, Afet koordinasyon merkezi projesi, Demirci akıncılar kent meydanı projesi, Kula Adnan Menderes meydanı ve kent müzesi projesi, eski Alaybey pazarı bölgesine prestij cadde ve peyzaj projesi, Mimar Sinan bulvarı prestij yolu, Huzurevi ve Alzheimer gündüz bakım evi projesi, Manisa TEKMER Manisa İŞGEM eski huzurevi yerine öğrenci yurdu projesi, 17 ilçemize çocuk gündüz bakım evi kreş projesi, Akgedik çocuk kültür ve sanat merkezi ile kreş projeleri, Gördes çocuk kültür ve sanat merkezi projesi, Demirci MASMEK hizmet binası projesi, Gördes kayacık çok amaçlı etkinlik salonu projesi, Selendi'ye 14 adet çok amaçlı etkinlik alanı, MABEM hizmet binaları, çocuk kültür sanat merkezleri, çocuk kültür sanat merkezleri özel eğitim sınıfları, MASMEK hizmet binaları projesi, yazarlık atölyeleri projesi, tiyatro kulüpleri projesi, müzik kulüpleri projesi, kayıt stüdyoları projesi, kadın konukevi projesi, aşevi projesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik destek projeleri, sokak hayvanları doğal yaşam parlı ve rehabilitasyon merkezi, köpek eğitim ve rehabilitasyon ile itfaiye er eğitim merkezi, engelsiz eğitim ve yaşam merkezi projesi, uluslararası manisa mesir macunu festivali destekleri, Gölmarmara Halime h-Hatun külliyesi restorasyon projesi, Gördes Hayri Büke Kent Müzesi projesi, Kula Kaçıklar Evi restorasyonu projesi, Soma Darkale kentsel koruma ve yenileme projesi, Kırkağaç sokak ve cephe sağlıklaştırma projesi, Kula Hamdullah caddesi sokak ve cephe sağlıklaştırma projesi, Karacaahmet türbesi restorasyon projesi, 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