Düzce, iş ve spor dünyası için cazibe merkezi haline geliyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, meclis üyelere hitap ederek, iş ve spor dünyası ile ilişkilerden bakanlık nezdindeki görüşmelere, orman yangınları ile mücadeleden içme suyu projesine kadar bir çok konuda çalışmaları paylaştı. Özlü, "Düzce'yi geleceğe taşıyacak ne varsa, onun peşinden gidiyoruz" dedi.

Başkan Faruk Özlü, belediye meclis toplantılarının Ağustos ayı ikinci birleşimi öncesinde meclis üyelerine hitap etti. Faruk Özlü, belediye meclis üyelerinin, birim müdürleri ve şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda son 3 ay da şehre yapılan yatırımlar ve ilerleyen süreçte yapılacak yeni proje çalışmalarına ilişkin bilgilendirme gerçekleştirdi.

Son aylarda Düzce adına çok yoğun ve faydalı çalışmalara imza attıklarını dile getiren Özlü, "Ülke ekonomisine yön veren iş dünyamızın değerli temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşu liderlerini şehrimizde ağırladık. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO yöneticileriyle birçok konuda istişare imkanı bulduk. Şehrimizin önde gelen sanayi kuruluşlarını ziyaret ettik. Bahçıvan; mobilya kent projemize İstanbullu yatırımcıların ve İSO mobilya grubunun destek olacağını ifade etti. İSO mobilya meslek grubunun üyeleri Düzce'ye gelerek yatırım imkanlarını yerinde gördü. Yakın vadede olumlu sonuçlar getirmesini bekliyoruz" dedi.

İş adamlarının Düzce'ye gerçekleştirdikleri ziyaretlerinden de bahseden Başkan Özlü, Düzce'deki yatırım imkanlarını hep birlikte masaya yatırdıklarını belirtti ve şehre gelen her yatırımcıya, girişimciye destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Spor camiasının gözü Düzce'de

İş dünyasının yanı sıra spor camiasının da gözünün Düzce'nin üzerinde olduğuna değinen Faruk Özlü, "Fenerbahçe'nin Topuk yaylasındaki tesislerine ev sahipliği yapan şehrimiz, inşallah Galatasaray'a da kapılarını açacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu konuya son derece sıcak bakıyor. Uygun alanların belirlenmesi için kendilerini Düzce'de ağırlayacağız. Şehrimizin yüksek rakımlı yaylaları, lojistik potansiyelimiz ve coğrafi konumumuz; sporcuların doğal alanlarda antrenman yapmaları için son derece uygun" dedi.

Gümrük binasında işlem tamam

Ankara bürokrasisi ile gerçekleştirilen görüşmelerden de bahseden Başkan Faruk Özlü, "Geçtiğimiz haftalarda, Düzce'ye yapacağımız yatırımlar ve projeler için bakanlarımızla ve ilgili bürokratlarla görüşme trafiğimizi devam ettirdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'u; milletvekilimiz Ayşe Keşir'le birlikte ziyaret ettik. Bu verimli görüşmeler sonucunda; Düzce Gümrük Müdürlüğümüzün yeri netlik kazandı. Selamlar Köyünde milli emlak tarafından tahsis edilen 200 dönümlük alan, Gümrük binası yapımı için Düzce Belediyesi'ne verildi. İdare bina inşaatını Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üstlenecek. Biz de alanın düzenlenmesi ve altyapı çalışmalarını yapacağız. Projenin finansmanı OSB yönetimi ve bölgedeki sanayiciler tarafından karşılanacak. Ulaşım ve otobana direkt bağlantı için karayolları ile görüşmelerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

GES projesi hayata geçiriliyor

Hecinler bölgesinde bulunan katı atık tesisinin belediye tarafından devir alındığını hatırlatarak açıklamalarına devam eden Özlü, bakanlık tarafından sağlanacak olan hibe ile iyileştirme çalışmalarına başlayacaklarından bahsetti. Söz konusu tesis ile birlikte Düzce Belediyesi bünyesine geçen Yozgat Yerköy'de bulunan 2 mw kapasiteli GES santralinden elde edilecek gelir ile kredi taksitlerinin ödeneceğini kaydeden Başkan Özlü, aylık 5,5 milyon TL elektrik gideri olan belediyenin İller Bankası destekleri ile hayata geçirilecek güneş enerjisi sistemi projesi ile SEDAŞ'a elektrik ücreti yerine kredi taksitleri ödeneceğini ve bu projenin birkaç yıl içerisinde kendisini amorti edeceğini paylaştı.

Bakan Bak'tan katlı otopark yeri için destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile olan görüşmesinden de bahseden Özlü, Konuralp Gazi Atlı Spor Tesisi, Düzcespor altyapı tesislerinin yapımı ve Atatürk Bulvarı üzerinde planlanan katlı otoparkın yapımına engel teşkil eden arsa takası konusunda destek talebinde bulunduklarını ve destek aldıklarını söyledi.

Orman yangınlarıyla mücadele de Düzce Belediyesi

Türkiye'nin birçok noktasında yaşanan orman yangınlarıyla mücadele ve Düzce İtfaiyesinin durumuna da değinen Faruk Özlü, şöyle konuştu;

"Bu sene, önceki yıllara göre çok daha sıcak ve kuru bir yaz mevsimi geçirmekteyiz. Yangınlarla mücadele eden ve şehit olan kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, milletimize baş sağlığı diliyorum. Yangın konusunda son derece duyarlı olmamız gerekiyor. Düzce İtfaiyesi; bölgemizin en güçlü teşkilatı konumundadır. Düzce itfaiyesi; bu hassas dönemde İzmir'de, Geyve'de, Bilecik'te ve Karabük'te görev yaptı ve yangınların söndürülmesi için yoğun bir gayret gösterdi. Bu anlamda, orman varlıkları bakımından zengin olan Düzce'de, yangın konusuna çok özel bir hassasiyet göstermemiz gerekmektedir. Düzceli kardeşlerimden ormanlarımızın korunması konusunda büyük bir duyarlılık bekliyorum. Ormanlarımız bize ait değildir, gelecek nesillere aittir."

İçme suyu projesi

Açıklamalarına, Düzce İçme Suyu Temin Projesinin startını verdikleri müjdesi ile devam eden Faruk Özlü, "Bu projeye başlarken; içme suyu altyapı sorunlarını çözmeyi, verimliliği, devamlılığı, artan nüfusumuzu ve şehrimizin gelecek 50 yılını göz önüne aldık. Düzce'nin içme suyu altyapısı ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Bu büyük projeyle; içme suyu altyapımızı ve arıtma tesisimizi tamamen ve yeniden inşa edeceğiz. Dünya Bankası'nın 45 milyon Avroluk finansmanıyla hayata geçireceğimiz projeyle; su kayıplarının önüne geçecek ve altyapıyı daha verimli hale getirmek için yeni teknolojiler kullanacağız" şeklinde konuştu.

İçme suyu arıtma tesisi ile birlikte ana hatların, ara kollektörlerin, abone bağlantılarının, asfalt ve kaldırım yenileme işlerini de eş zamanlı olarak tamamlayacaklarına değinen Özlü, "Arıtma tesisimizin inşaatına başladık. Şehir şebekesinin değişim ihalesini yaptık. Projenin tamamlanma süresini 33 ay olarak öngörüyoruz. Sizlerden de bu projeye sahip çıkmanızı, takipçisi olmanızı, bekliyorum. Düzce içme suyu temin projesine vatandaşlarımızın da destek olacağına inanıyorum. Başlangıcından bitimine kadar, şehrimizin her yerinde yoğun çalışmalar olacak. Projenin bitiminde; su ve altyapı problemini tamamen çözmüş bir şehrin sevincini hep birlikte yaşayacağız" dedi.

BELTAŞ modern sanayi sitesi ve eski sanayi kentsel dönüşümü

Özlü, Beltaş Modern Sanayi sitesinin son durumu ve eski sanayi sitesinde uygulanacak kentsel dönüşüm çalışmaları noktasında yaptığı değerlendirme de şu görüşlere yer verdi; "Modern sanayi siteleri; hem şehrimizin hem de sanayimizin olmazsa olmazlarıdır. Yeni, modern ve geleceği gören bir vizyonla şehrimizi geleceğe taşıyabiliriz. Yeni sanayi sitemiz; Düzce'nin ekonomisinin ve istihdamının çok önemli unsurları olacaktır. Eski sanayi sitesinin taşınma sürecine mesafeli olan esnaflarımızla sürekli görüştük. En son 3 hafta kadar önce eski sanayi sitesi esnaflarımızla, kentsel dönüşüm toplantısı yaptık. Esnaflarımızın ve mülk sahiplerinin değerli görüşlerini dinledik. Onlara artık yeni ve modern bir sanayi sitesine kesinlikle ihtiyaç duyduğumuzu anlattık. 2. etapta 88, 3. etapta 74 olmak üzere; toplam 162 dükkanın daha temelini attık. Birinci etaptaki 112 dükkanı da eklerseniz; toplam 274 tane yeni ve modern dükkanı sanayi esnafımıza kazandırmış olacağız. Gelecekte gelişmenin, büyümenin, daha çok kazanmanın, refahın ve hizmetin anahtarı burası olacaktır. Tüm sanayi esnaflarımızı; daha iyi bir gelecek, daha bol kazanç ve daha iyi şartlarda hizmet için bu dükkanları almaya ve işlerini buraya taşımaya davet ediyorum."

Temiz şehir Düzce kampanyası

Temmuz ayında başlatılan 'Temiz Şehir Düzce' kampanyasının öneminden bahseden Özlü, "Amacımız; hemşehrilerimizi çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek ve bu konuda daha duyarlı olmalarını sağlamaktır. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz şehrimizin tüm mahallelerinde örnek bir çalışma ortaya koyacaklar. Temizlik araçlarımız; tüm ana arterlerde, caddelerde ve sokaklarda çok çeşitli temizlik faaliyeti yürütecekler. Hemşehrilerimiz de bu sürecin bir parçası olacaklar. Ben bu vesileyle tüm hemşehrilerimi kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum. Çevreyi kirletenlere, kurallara uymayanlara cezai yaptırımlar uygulayacağız. Bu konuda kararlıyız" diye konuştu.

Sosyal medyada Düzce Belediyesi

Son birkaç aylık belediye çalışmaları ve projelerinin, özellikle sosyal medya platformlarında büyük bir beğeni ile izlendiğine atıfta bulunarak konuşmasına devam eden Özlü, "Temizlik kampanyamız, itfaiyemizin çalışmaları ve diğer projelerimize ilişkin paylaşımlarımız; Düzce Belediyesi'ni, 81 il içinde birinciliğe taşıdı. Yani temmuz ayında tüm Türkiye'de izlenen, takip edilen ve hakkında en çok olumlu görüş beyan edilen belediye olmayı başardık. Önceki aylarda genelde ilk 5'te yer alırken, bizleri birinciliği taşıyan belediye basın birimimizdeki genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Düzce Belediye Başkan Dr. Faruk Özlü, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı; "Şehrimizin faydasına olan birçok işi, birçok projeyi aynı anda yürütüyoruz. Sadece klasik belediyecilik hizmetleriyle kendimizi sınırlandırmıyoruz. Düzce'yi geleceğe taşıyacak ne varsa, onun peşinden gidiyoruz. Düzce için faydalı olduğuna inandığımız her şeyin takipçisi oluyoruz. Düzce Belediyesi'ni; şehrimizin her alandaki dinamosu, itici gücü ve vizyon kurumu yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ektiğimiz tohumların yeşerdiğini, Düzce'nin gerçek anlamda kabuk değiştirdiğini ve ülkemizin yıldızı parlayan şehirlerinden biri olduğunu hep birlikte görüyoruz." - DÜZCE