İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Erdoğan\'ın Kendisi de Cumhuriyet Sayesinde Bugün Cumhurbaşkanı Olabilmiştir"

(İZMİR)- CHP Menemen İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bugün gördüğüm bütün çocuklar, bütün gençler için eğer bizlere bu ülkenin tanıdığı bu şansa onların da kavuşma umudu varsa yani onlar da bir gün böyle görevlerde olabileceklerse ki Erdoğan'ın kendisi de Cumhuriyet sayesinde bugün Cumhurbaşkanı olabilmiş birisidir. Yoksa hangi padişah soyundan geliyor değil mi?" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın Cumhuriyet'in ilan edilişinin 101'inci yıldönümü dolayısıyla Menemen ilçesinde düzenlediği program sonrasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Yüksel Taşkın Menemen İlçe başkanlığını ziyaret etti.

İlçe başkanlığı ziyaretinde konuşan İzmir Milletvekili Ednan Arslan, partililerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak "Kimse Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili grubundan şehitlerimizin, gazilerimizin istemeyeceği bir sürece onları üzecek bir sürecin içinde olmayacağımızı bilmenizi isteriz. Hiç kimse bizi devrim şehidi Kubilay ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mahçup edecek bir işin içinde olmayacağımızı buradan haykırmak istiyoruz. Biz Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği, bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için 19 Mayıs'ta Bandırma Vapuruna çıkan kadrolarla cumhuriyeti kuran kadrolarla beraberiz ve onların bize tanımlamış olduğu hedefe hiç durmadan, korkmadan yürüyoruz. Pazar günü bir miting yaptık. Teröre, şiddete karşı yaşam hakkı. Oksijenimiz her geçen gün daralıyor. Kadınlarımız şiddet ve cinayetlerle maalesef karşı karşıya artık istatistikler büyümeye başladı. Daha da artmaya başladı" dedi.

"İzmirli Efeler olarak ancak, zeybek oynarken diz çökeriz"

Arslan sözlerinin devamında ise "Canilerin para uğruna yenidoğan bebekleri katlettiği, küçük çocuklarımızın taciz, tecavüz, maalesef cinayetlerle yaşamlarını yitirdiği, can dostlarımızın çıkan bir yasa marifetiyle katledildiği bir Türkiye'de biz yaşamak istemiyoruz. Terörün her türlüsüne, nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, her türlüsüne lanet ediyoruz, kınıyoruz ve terörün Cumhuriyet Halk Partisi tam karşısındadır. O yüzden bizim pozisyonumuz net. Bu ülkenin birliği, beraberliği için, kim ne yapacaksa biz onlarla beraberiz. Ama kim birliğimizi beraberliğimizi tehdit edecekse de onların karşısındayız. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Ama bu cumhuriyet de kimsesiz, sahipsiz değildir. Onun sahibi de 86 milyondur. Kendini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla tanıyan 'Ne mutlu Türküm' diyen herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibidir. Bu cumhuriyeti korumak için de ant içmiştir. Biz cumhuriyeti korumaktan, onun ilke devrimlerini korumaktan, Atatürk'ün bize göstermiş olduğu muasır medeniyet seviyesinde ilerlemekten ne bir adım geri adım atarız, ne bir sözümüzü eksiltiriz, ne de diz çökeriz. Biz İzmirli Efeler olarak ancak, zeybek oynarken diz çökeriz" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'ın kendisi de Cumhuriyet sayesinde bugün Cumhurbaşkanı olabilmiş birisidir"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da, "Bugün gördüğüm bütün çocuklar, bütün gençler için eğer bizlere bu ülkenin tanıdığı bu şansa onların da kavuşma umudu varsa yani daha doğrusu onlar da bir gün böyle görevlerde olabileceklerse ki aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi de Cumhuriyet sayesinde bugün Cumhurbaşkanı olabilmiş birisidir. Yoksa hangi padişah soyundan geliyor değil mi? Hepimiz için ama özellikle çocuklarımız, gençlerimiz için bu ülkede eşitlik, adalet uğruna bir beklenti varsa bu Cumhuriyet sayesinde onun için çok kıymetli. Onun için de hepimizin göz bebeği ve mücadele görevi. Bizler de yani bunu sıkça konuşuyoruz. Diyoruz ki, Cumhuriyet Halk Partisi dışında iktidar olacak, iktidar olduktan sonra da bu ülkeyi özlediğimiz, hayal ettiğimiz o, çoğulcu demokrasiye, sosyal devlete kavuşturacak başka bir parti var mı diyoruz. Bir başka parti ismini kimse telaffuz edemiyor" iye konuştu.

"Birbirimizden güç alacağız"

Tugay sözlerinin devamında ise şunları söyledi:

"Geçen hafta genel başkanla Diyarbakır ziyaretinde ben de vardım. Diyarbakır sokaklarında gezerken birkaç tane Diyarbakırlı vatandaş kolumuza yapışarak 'Çok çalışın' dediler. 'Sadece sizden umudumuz var' dediler. Gerçekten doğruyu söylüyorum. Abartmıyorum. Yani bütün Türkiye'de böyle bir beklenti var. Bunun karşılığında çok çalışmamız gerektiği çok açık. Hepimizin görevlerini çok iyi yapması gerektiği, hatasız olması gerektiği çok açık. Zor şartlarda olmamıza rağmen bütün fedakarlıklarımızla ülkemize, halkımıza, tüm insanlarımıza sahip çıkacağız. Mağdur olan, haksızlığa uğrayan herkesin yanında olacağız. Birbirimizden güç alacağız. Birbirimize güç vereceğiz. Bu mücadele ancak böyle devam edecek. Kendi karar verme mekanizmalarımıza da inanacağız. Yani sonuçta ne karar verirsek verelim doğru karar vereceğimize de inanacağız. Partimizin birlik beraberlik içerisinde olması en hayati, en kritik şey. Yani sözlerle, yalanlarla bir şekilde aramıza nifak sokmaya çalışan herkese karşı da tam bir birlik, beraberlik içinde olma zamanı. Ben yıllardır değişik görevlerle, değişik alanlarda, mücadelelerle omuz omuza olduğum bugün geçmişte görüş ayrılıkları yaşasak da bugün birbirimizi gördüğümüzde yine böyle kardeşçe sarıldığımız bir sürü örgüt üyemizden aldığım inançla ve cesaretle inanıyorum; biz bu önümüzdeki seçimi gerçekten kazanacağız. ve o gün itibariyle Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılında yeni bir devreye geçecek. O evrede adeta yarım kalmış işleri tamamlayacağız. Adeta uzun süredir bekletilen geriye doğru götürülmüş şeyleri düzelteceğiz. Ondan sonra da inşallah hiçbir zaman bu ülkede yalan yanlış şey olmayacak, olmaması için yine biz karşısında olacağız."

"Menemen'i nasıl kaybettiysek tekrar kazanacağız"

CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey de "Menemen'i nasıl kaybettiysek tekrar kazanacağımız alenen gün yüzündedir. Tekrar kazanacağız. Menemen'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını hep birlikte dalgalandıracağımıza bizler de söz veriyoruz" dedi.