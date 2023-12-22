Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan: "Mersin\'in Kaderini Tarsus Belirleyecek"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçede sürdürülen çalışmaları, projeleri ve tüm gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Bozdoğan, "Tarsus nasıl geçmişte tarihiyle dimdik durduysa, geleceğiyle de bu ekonomik duruşuyla da dik duracak bir kent. Bu kent 500 bin nüfus potansiyeliyle Türkiye'nin önde gelen ilçesi değil, ili olacak. Tarsus'un büyümesinin önünde kimse duramayacak" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Flash Haber TV kanalında, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş'in ve CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un konuk olduğu Gündem Özel programında siyasi gündemi değerlendirdi. Başkan Bozdoğan, Tarsus'un son kez ilçe sıfatıyla seçimlere etki ediyor oluşunun altını çizerek, " Mersin'in kaderini Tarsus belirleyecek" sözleriyle yerel seçimlerin kritik önemini vurguladı.

Yapılan anketlerde Tarsus'un en başarılı CHP'li ilçeler sıralamasında 8. sırada çıkmasının, kent ve siyasi çevrelerde nasıl yankı bulduğunu değerlendiren Başkan Bozdoğan, seçmenin beklentilerini anlamak adına bu sonuçların önemine dikkat çekti. Başkan Bozdoğan, 2024 yılında il yapılması planlanan Tarsus'un CHP saflarına kazandırılması için son seçime giriyor olmanın altını çizdi. 25 yıl sonra kazanılmış bir belediyenin "il" olma potansiyelinin kaybedilme risklerini konuşarak, Tarsus'un artık bir il olarak Mersin'in büyükşehir statüsündeki kaderine etki edebileceğini söyledi. Devam eden, tamamlanan projeler hakkında bilgi veren Bozdoğan, 2024 yılında yapılacakları da anlattı.

"VATANDAŞIN PARASI CEBİNDE KALSIN"

Tarsus Belediyesi'nin yaptığı hizmetlere değinen Başkan Bozdoğan, "Ramazan ayında 210 gram ekmek 1 TL'ydi. Vatandaşlarımızın ekonomik durumlarının ne olduğunu bildiğimizden dolayı, her ne kadar zararda etsek te onlara 1 TL'ye çektiğimizde vatandaşlarımızın karı olacak. Tarım alanında da ata tohumu her zaman önceliğimiz oldu. Zaten 84 tane ata tohumumuz vardı. Sadece kendimiz ekmiyoruz, köylülerimize de ata tohumunu dağıtıyoruz. Biz sudan atık bedeli almayan tek belediyeyiz. O yüzden içme suyu olarak en ucuz suyu içen yer Tarsus'tur. Vatandaşın parası cebinde kalıyor" dedi.

"201 TANE CİDDİ ESERİ ORTAYA KOYDUK"

Başkan Bozdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası 500 bin nüfuslu bir kent. Bu kentin 180 tane mahallesi var. Yerel yönetim neden burada çok önemli? Çünkü gerek ekonomik anlamda gerekse kültürel anlamda kentin önünün açılması gerek. Biz toplamda 201 tane ciddi eseri ortaya koyduk ve şu an çok büyük 4 tane yatırım var. Ekmek fabrikası bitti. Fabrikada bittikten sonra 120 bin ekmek üreteceğiz. Bunların bütün köylere ulaşmasını sağlayacağız. Diğer tarafta kent meydanı var ki kentler meydanlarıyla anılır. Bu kentin bir meydanı yoktu. Ayrıca proje ödülümüzü de aldık."

"5. ÇALIŞTAYIMIZI YAPACAĞIZ"

5'inci kez düzenlenecek çalıştaydan bahseden Başkan Bozdoğan, "Tarsus'ta çok önemli bir İşsağlığı, İş Güvenliği ve SporcuSağlığı Yerleşkesi yapılıyor. Burada hem tarım laboratuvarının olduğu hem tıbbi laboratuvarlarının olduğu önemli bir yer burası. Türkiye'de ve Dünyada bir ilk. Eminim tüm büyükşehir belediyelerinin takip edeceği örnek olarak alacağı bir sağlık yerleşkesi. Çünkü işçilerimize karşı iş güvenliği diyoruz, onların sağlığı, canı diyoruz. Ama bununla ilgili temelde alınan hiçbir önlem yoktu. Çalıştıkları yerlerde bile aldıkları kimyasallardan, vücutlarına aldıkları ve uzun yıllar tarımla ilgili kullanılan ilaçlardan bile çok büyük etkilendiklerini biliyoruz. Hacettepe'den çok değerli profesörler başında. Ayın 26'sında 5. çalıştayımızı yapacağız" diye konuştu.

"BU KENTİN RANTINI HALK YARATIYOR"

Tarsus halkının ücretsiz bir şekilde sağlık kontrollerini yaptığını vurgulayan Başkan Bozdoğan, "Ben yaklaşık 36 yıldır bu kentte doktorluk yapıyorum. Belediye başkanıyken de devam ettim. Her pazar muayenemi yapıyorum. Bazen hafta içerisinde hastalarımız fazla olduğunda öğlen arası da hasta muayene ediyorum. Yani kentin durumunu halkımı çok iyi bilen bir insanım. Dik durmadığımız takdirde bu kentin rantını belli bir kesime, yandaşlara ya da müteahhitlere dağıttığınız zaman belki siz çok başarılı olabilirsiniz ama bizim tek bir niyetimiz var. Bu kentin rantını halk yaratıyor. O da halka eşit dağıtılmalı" dedi.

"BENİM DÖNEMİMDEKİ BULGU BİR BUÇUK TANE"

Müfettiş raporlarıyla ilgili konuşmalarına devam eden Başkan Bozdoğan, "Belediye kendi kendine yetebilmeli. Yoksa iller bankasından gelen para geçen yılda hiç değişmedi, hatta daha azaldı ve o gelen para benim personelimin maaşına anca yetiyor. Ek kaynakları iyi bir şekilde uygulamazsak emin olun ki belediyeler durmadan borca girer. 2018 yılında müfettiş raporu vardı. 207 tane bulgu vardı. Yani hatalı yapılan işlemler vardı. Tüm Mersin bölgesindeki ilçelerde, büyükşehirde dahil en az bulguyu buldular. Tarsus Belediyesi'nin benim dönemimdeki bulgusu bir buçuk tane. Çünkü diğerleri hep önceden olan yani 2019'dan önce olan bulgular. 2010 yılından beri emlak vergilerini ödenmeyen vatandaşlara icra yoluyla tebligat yapacaksın dediler, yapmam dedim. 2010 yılından beri bu adamın parası olsa zaten öder. Bu insanların parası olmadığı için ödeyememişler" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ŞU AN EN ÖNDE GELEN İLİ DİYORUM ARTIK İLÇESİ DEĞİL"

Tarsus'un potansiyelinden bahseden Başkan Bozdoğan, "Bizim şu an hızla devam eden bitmek üzere olan Kültür Merkezi de var, 29 yıl ruhsatsız kullanılan bir yerdi. Daha sonra kapatıldı burası. Defalarca ihaleye çıktılar ama hiçbir şekilde yapılamadı. Kültür Bakanlığından Tarsus Belediyesi olarak burayı devraldık tamamı ve şuanda da çok hızlı bir şekilde inşaatı devam ediyor. 13 yıldır tamamlanmayan bir havalimanımız var. Ben Tarsus'u tarif ederken tarihiyle kültürüyle mirasıyla ve ekonomik potansiyeli ile Türkiye'nin şu an en önde gelen ili diyorum artık ilçesi değil burası 500 bin nüfusu bulan bir yere ilçe denilemez artık. Nasıl geçmişte tarihiyle dimdik durduysa, geleceğiyle de bu ekonomik duruşuyla da dik duracak bir kent" dedi.

"BU KENTİN ŞU ANDA ÖNÜNÜN AÇILMIŞ OLMASI BİZİM İÇİN TAM BİR GURUR KAYNAĞI"

Tarsus'ta 2019'dan bu yana yaşanan büyük değişimlere dikkat çeken Başkan Bozdoğan, "Kentin şu anda önünün tamamen açılmış olması bizim için tam bir gurur kaynağı. Göreve geldiğimde borçlu bir belediyeydi. İlk göreve geldiğimizde nasıl ödeyeceğiz bunları diye düşündük ama o kadar güzel tasarruf tedbirleri alındı ve biz işçi de çıkarmadık tam tersi teknik kadromuzu daha çok güçlendirdik. Yani geçen sayı olarak baktığımda 884 tane yeni personel alınmış. ya da işçiler, mühendisler öylesine bir teknik kadro olarak güçlendirdik ki, belediyeyi daha önceki personelin yaklaşık 2 katına ulaştık. yeni istihdam sahaları açtık" diye konuştu.

AYHAN BARUT: "TARSUS'UN İL OLMASI GEREKİYOR"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Tarsus'un il olmasına destek verdiğini belirterek, "Tarsus'tan küçük yerler il oldu, Tarsus'un belki şansızlığı Adana ve Mersin'in ortasında olması. Adanalılar birbirlerinin ilçesi diye bilir. Gerçekte Tarsus il olmayı çoktan hak etti. Tarihiyle, turizmiyle önemli bir ilçe. Böyle bir yerin il olması gelişimiyle tarımıyla turizmiyle hak etmiş bir yer destekleyelim kanun teklifini" dedi.

"GELİŞMEYE ADAY SAHİL KENT TARSUS"

Tarsus'un gelişmeye aday sahil kenti olduğunu belirten Başkan Bozdoğan, "Tarsus'un gelişen ve gelişmeye devam eden bir kent olduğuna değinen Başkan Bozdoğan, "Biz Büyük Tarsus hareketi başlattık. Denize 30 km ile girebiliyorken, şimdi toplam 7 dakika da sahile gidiyoruz. Yat limanı projesi bakanlıkta bekliyor. Dünyanın en önemli plajlarından biri Beyaz Kum Plajı. Golf Tatil Köyü ayrıca Hilton Otel yapılıyor. Gelişmeye aday sahil kent projesi ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığına gönderdiğimiz strateji planımızın çok üstünde yaptık. Planlama dahilinde devam ediyoruz. İlk olarak disiplin yönetmeliği yoktu, sosyal hizmetler yönetmeliği yok, arşiv yok. Sistemi tamamladık. Bütün projelerimizin tamamlanması için 3 yıla ihtiyacımız var. Tarsus inanılmaz büyüyor" diye konuştu.

"TARSUS'TA İNANILMAZ ÇALIŞMALAR YAPILDI"

Bozdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"4 mevsimi yaşayan bir kent, bütün yatırımcıların gözdesi olan bir yer. Ben son bir aydır herhalde sadece Ankara'dan gelen 46 tane yatırımcıyı misafir ettim. Her birinin yeni yeni istekleri var. Bu rantı oluşturan benim Tarsus halkım. Yani o halkıma da iyi dağıtılması gerekiyor. Bunun yani alınacak olan hizmetlerin yapılacak olan yatırımın da ciddi bir şekilde onlara dağıtılması gerekiyor. Bu kadar önü açık olan bir kentin de bir an önce il olmazsa en büyük temennimiz. Hak ediyor ve buradaki büyük tarz hareketinde de yaptığımız projelerde aslında hani eğiten, üreten, sağlıklı, kültürlü, Tarsus. Yani eğitim konusunda da ciddi anlamda çalışmalar ortaya konuldu. Bebek Kütüphanesi'nden tutun üniversiteye gidene kadar açılan dershaneler, etüt merkezleri, öbür tarafta kreşler, öbür tarafta bu öğrencilere verilen maddi destekler, eğitim konusunda belediyenin ne kadar iddialı olduğunu ortaya koyduk. Üretim konusunda sadece tarım alanında yaptıklarımız bile çok değerlidir. Sağlıklı bir kent olması için covid döneminde Tarsus'ta inanılmaz çalışmalar yapıldı. Yani kendi dezenfektanınızı öğrettik. Eldivenlerimizi ürettik. O kooperatifteki kadınlarımızın çabasını hiçbir zaman unutmuyorum. Yani kimse maske bulamıyordu. Kadınlarımız bizim dikiş makinelerin başındaydı."