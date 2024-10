Havalimanında doğurduğu bebek klozette bulunan Rus uyruklu annenin görüntüleri ortaya çıktı

3.Sayfa

Antalya Havalimanı'nda geçen hafta bir engelli tuvaletinde klozet içinde bulunan yenidoğan bebekle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Bebeği terk ettiği öne sürülen Rus uyruklu anne Ekaterina Burnazkina ile kızın annesi gözaltına alınıp, tutuklandı. Dava dosyasına giren olayın o anları havalimanının güvenlik kameralarına yansıdı. Ailenin gönüllü avukatlığını üstlenen Ayşegül Kübra Polat, anne-kızla yaptığı görüşmeyi anlattı. Havalimanının engelli tuvaletinde doğum yapan genç kızın 'kriptik hamilelik' yaşadığı iddia edildi.

Antalya Havalimanı'nda 13 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde bir engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. İhbar üzerine gelen polis tarafından yapılan araştırmada, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina (18) tarafından terk edildiği tespit edildi. Bebeği terk eden Ekaterina Burnazkina'nın, annesi Elena Burnazkina ile birlikte pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi. Moskova'ya gitmeye hazırlanan Ekaterina Burnazkina ile annesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yenidoğan bebek de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bebeğin annesi Ekaterina Burnazkina ise başka bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından pazartesi akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen anneanne Elena Burnazkina, tutuklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından poliste ifadesi alınan Ekaterina Burnazkina ile annesi sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Antalya Barosu'na kayıtlı Ayşegül Kübra Polat, anne ve kızın gönüllü avukatlığını üstlenirken, genç kız ve annesi ile tercüman aracılığıyla cezaevinde görüştü.

18 YAŞINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaşananların gerçekten üzüntü verici olduğunu ifade eden avukat Ayşegül Kübra Polat, "Bu olay keşke yaşanmasaydı. Hepimiz bu olaydan dolayı üzüntü içerisindeyiz. Ben öncelikle medyada yer alan yanlış bilgileri düzeltmek istiyorum. Müvekkilim her ne kadar basında 28 yaşındaymış gibi yazılmışsa da, aslında Haziran 2006 doğumlu olup, daha 18 yaşına 4 ay önce girmiş, genç bir kızdır. Kendisi lise öğrencisidir" dedi. Bir diğer yanlışlığın ise genç kızın bebeğin babası ile birlikte Rusya'dan sırf bebekten kurtulmak izin Türkiye'ye, Antalya'ya geldiği yönündeki söylentilerin olduğunu sözlerine ekleyen Polat, "Böyle bir olay da kesinlikle doğru değil. Müvekkil annesi ile birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 günlük tatil için Alanya'ya gelmişlerdir" diye konuştu.

"HAMİLE OLDUĞUNU BİLMİYORDU"

Yaşananların sıra dışı, çok akla gelmeyen bir durum olduğuna da işaret eden avukat Kübra Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Zira müvekkilim doğum yaptığı ana kadar hamile olduğunu bilmemekle birlikte, doğum yaptığı esnada da aslında tam olarak ne olduğunu anlamamaktadır. Bu durum kulağa mümkün değilmiş gibi gelse de, bu durumun tıpta bir karşılığı var. Kriptik gebelik, kriptik hamilelik olarak geçiyor. Bu tarz gebeliklerde, kadınların 4-5'nci aylara kadar farkına varmadıkları gibi bazı kadınların da doğum anına kadar farkında olmadıkları tespit edilmiştir. Buna ilişkin dünyada birçok vaka mevcuttur. Böyle bir olay mümkün. Bu tarz gebeliklerde hamilelik belirtileri de olmuyor. Zaten müvekkil de hiçbir şekilde hamilelik belirtisi yaşamamış. Müvekkil oldukça kilolu bir genç kız ve eskiden beri süregelen hormonal bozuklukları sebebiyle de vücudunda herhangi farklı bir durum tespit etmemiştir. Hatta olayın yaşandığı günden, 4-5 gün önce sindirim sistemi problemi olduğunu düşünerek, annesi ile birlikte Alanya'da özel bir hastaneye gidiyorlar. Burada da tedavi yapılıp, ilaç verilerek gönderiliyor. Yani ortada tespit edilen, hamilelik gibi bir durum söz konusu değil."

"SİNDİRİM SİSTEMİ PROBLEMİ OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK 5-6 KEZ TUVALETE GİRİP ÇIKIYOR"

Polat, müvekkilinin kesinlikle kasıtlı olarak, bebeği terk etme, bebekten kurtulma gibi bir durumun söz konusu olmadığını da savunarak, konuşmasını şöyle tamamladı: "Olay günü de annesi ile birlikte Rusya'ya gitmek için havalimanına geliyorlar. Kızda şiddetli bir karın ağrısı var ve yine sindirim sistemi problemi olduğunu düşünerek 5-6 kez tuvalete girip çıkıyor. Tuvaletini yapmaya çalışıyor. Ardından bu olay meydana geliyor. Yaşadığı olayın şoku ile aslında ne yapacağını bilmeden olay yerinden ayrılıyor. O an yaşadığı şok takdir edersiniz ki kelimelerle anlatılamayacak durumdur. Çünkü, tuvaletinizi yapmak için tuvalete gidiyorsunuz ve bir anda bebek doğuyor. O sırada kızın annesi tuvaletin kapısında bekliyor. Anne, 'Nerede kaldın?', 'Uçak saati geldi, geç kalacağız' diye sesleniyor. Tuvaletten çıkarken annesine de bir şey söylemiyor. Aslında söyleyemiyor. Çünkü, annesi kalp hastası. O an sadece oradan uzaklaşmak istiyor. Daha sonra temizlik görevlileri bebeği buluyor ve bu durum ortaya çıkıyor. Ben cezaevinde anne ve kızı ile görüştüm. Anne ve kız hala olayın şokunu tam olarak atlatabilmiş değiller. Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünler. Şu an tek istedikleri bebekleri ile birlikte sağlıklı bir şekilde Rusya'ya ailelerinin yanına gidebilmek. Şu an bebeği istiyorlar. Kız bebek de çok şükür sağlıklı. Açıkçası şu an için de en önemli olan şey çocuğun sağlıklı olması. Olayla ilgili sosyal medyada yapılan olayları gördüm. Tabii ki olayın kamuoyuna yansıyan şekline bakıldığı zaman yorum yapanlar da kendilerine göre haklılar. Ama olayın iç yüzü tamamen çok daha farklı. Benim bir ricam olacak. Lütfen yorum yaparken, bu hususlara dikkat edelim. Çünkü aile bu durumdan dolayı mağdur olmuş durumda. Ortada bebekten kurtulmaya çalışan biri değil de, doğum yaptığının bile farkında olmayan gencecik bir kız olduğunu unutmayalım lütfen."

HAVALİMANINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, genç kız ve annesinin dava dosyasına giren Antalya Havalimanı'nda yaşadıkları o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, annesiyle birlikte tur operatörünün minibüsüyle havalimanına gelen genç kızın elinde valiz, annesinin elinde ise poşetler görülüyor. Oldukça sakin görünün genç kız, eşyaları kargoya teslim ettikten sonra koridorda bir süre geziniyor. Görüntülerde, bir ara iki eliyle belini tuttuğu da kameralara yansıyor. Ardından engelli tuvaletine giren genç kızı annesinin kapıda beklediği ve ardından tuvaletten çıkan kızının elini tutarak oradan uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerin devamında genç kız ve annesinin polis kontrol noktasında gözaltına alındıkları ve polis karakoluna götürüldükleri kameralara yansıyor.

KRİPTİK GEBELİK NEDİR?

Doktor Hatice Daş ise tıpta 'Kriptik gebelik' diye bir şey olduğunu belirterek, "Bu kadınların normal gebelik süreçlerinden farklı, semptomlar göstermemesi ile ilgili bir durumdur. Doğum sancısı çekip, doğum yapana kadar kadın semptom olmaksızın, normal gebeliğini yaşayabilir. Sonra da böyle kötü sonuçlar doğurabilir. Normal gebeliklerde kadın özellikle 20'nci haftadan itibaren semptomları görebilir. Ama bazen hormonal değişikliklerle bazı kadınlarda bu yaşanabiliyor. Özellikle kilolu ve hormonal bozukluk yaşayan kadınlarda sık görülmese de bu şekilde görülebiliyor. Bu vaka da görüldüğü üzere zaten kilolu olan bir kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye geliyor. İlk etapta tabi ki gebelik düşünülmüyor. Kendisi de doktorlara kabızlığa bağlı bir rahatsızlık geçirdiğini belirtiyor. Muayenesi de buna göre yapılıyor ve tedavi uygulanıyor. Görüntü itibarı ile de şüphelenilmediği için ilaç yazıp gönderiliyor" dedi.