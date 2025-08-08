Çanakkale\'de Orman Yangını Paniğe Neden Oldu

Çanakkale'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaşması bölgede paniğe neden oldu.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak tarım arazisine sıçradı. Yangının yerleşim yerine yakın olması nedeniyle bölgedeki vatandaşlar panik yaşadı. Ayrıca yangın Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Öte yandan, çok sayıda arazöz ve tanker de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında ekiplerin müdahalesi sürüyor. - ÇANAKKALE