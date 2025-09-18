Fransa'da hayat durma noktasına geldi, meydanlar savaş yerine döndü: 100'de fazla gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Fransa'da hayat durma noktasına geldi, meydanlar savaş yerine döndü: 100'de fazla gözaltı

Haberin Videosunu İzleyin
Fransa\'da hayat durma noktasına geldi, meydanlar savaş yerine döndü: 100\'de fazla gözaltı
18.09.2025 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fransa\'da hayat durma noktasına geldi, meydanlar savaş yerine döndü: 100\'de fazla gözaltı
Haber Videosu

Fransa'da 8 Eylül'de güvenoyu alamayan François Bayrou hükümetinin bütçe kesintisi planına tepki olarak düzenlenen 'Her şeyi durduralım' eylemleri bugün ülke genelinde yoğun katılımla gerçekleşti. 80 bin güvenlik çalışanını sahaya sürüldüğü gösterilerde polisle protestocular arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, başkent Paris'te yaklaşık 110 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa'da hükümetin bütçe kesintilerine karşı "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) protestoları devam ediyor.

"BİNLERCE 'RADİKAL UNSUR' KORTEJLERE SIZARAK ŞİDDET EYLEMLERİ PLANLIYOR"

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, eylemler öncesinde esnafa iş yerlerinin kapalı tutulması çağrısında bulunurken, halkı muhtemel şiddet olaylarına karşı uyardı. Nunez ellerindeki istihbarat raporlarına göre, "yüzlerce, hatta binlerce radikal unsurun" kortejlere sızarak şiddet eylemlerine girişmeyi planladığını açıkladı. Emniyet Müdürü Nunez, bu kapsamda güvenlik güçlerinin kentin stratejik noktalarında konuşlandırıldığını belirtti.

Fransa'da Bütçe Kesintileri Protesto Ediliyor: 110 Gözaltı

80 BİN GÜVENLİK ÇALIŞANI SAHAYA SÜRÜLDÜ

Fransa hükümeti gösterilerde güvenliği sağlamak için 80 bin güvenlik çalışanını sahaya sürdü. Protestoların şiddetlenmesine karşı yoğun önemlerin alındığı Paris'te ayrıca 24 adet Centaure tipi zırhlı araç ve 10 tazyikli su aracı da hazırda bekletiliyor. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, güvenlik güçlerine net talimat verildiğini belirterek, "Blokaj varsa anında kaldırılacak. Mala veya cana zarar verildiği anda hızlı müdahale edilecek" dedi.

Fransa'da Bütçe Kesintileri Protesto Ediliyor: 110 Gözaltı

"MALA VEYA CANA ZARAR VERİLDİĞİ ANDA MÜDAHALE EDİLECEK"

Yetkililer, gösteriye katılan çeşitli grupların özellikle mağaza ve iş yerlerini hedef alabileceği endişesiyle cadde ve meydanlar polis ablukasına alındığını aktardı. Fransız jandarmasına ait topluma müdahale araçları da protesto alanına sevk edildi.

Fransa'da Bütçe Kesintileri Protesto Ediliyor: 110 Gözaltı

"10 EYLÜL'Ü GERİDE BIRAKACAK"

Hükümet yetkilileri, bugünkü protestoların, 10 Eylül'de 675 kişinin gözaltına alındığı "Her şeyi durduralım" protestolarını geride bırakacağını öngörüyor. Yetkililer, Fransa genelinde 250 farklı noktada gerçekleşen protestolara 800 bin kişinin katılması beklendiğini açıkladı. Sendikalar ve güvenlik makamlarından yapılan açıklamalarda da tansiyonun yüksek olacağı konusunda hükümetle hemfikir olunduğu aktarıldı.

Fransa'da Bütçe Kesintileri Protesto Ediliyor: 110 Gözaltı

181 GÖZALTI, 18 YARALI

Başkent Paris'teki gösterilerde polisle göstericiler arasında çıkan arbedede en az 20 kişi tutuklanırken, ülke genelindeki protestolarda toplam gözaltı sayısı da yaklaşık 181'e ulaştı. Ayrıca 18 protestocunun da yaralandığı öğrenildi.

Fransa'da Bütçe Kesintileri Protesto Ediliyor: 110 Gözaltı

MACRON VE İSRAİL'İN GAZZE İŞGALİ KARŞITI SLOGANLAR

Yerel saat ile 14.00'te başkent Paris'teki Bastille Meydanı'ndan başlayan gösterilerde kalabalık arasındaki çeşitli gruplar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u istifasını istedi. Protestocular ayrıca İsrail'in Gazze şehrini işgaline yönelik sloganlar da attı.

Fransa'da Bütçe Kesintileri Protesto Ediliyor: 110 Gözaltı

FRANSA'DA HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Söz konusu grev ve eylemler Fransa'daki birçok sektörde hayatı durma noktasına getirdi. Tren seferlerinin büyük bir kısmı iptal edilirken, Paris metrosu da yalnızca yoğun saatlerde çalıştı. Metroda 3 otomatik hat dışında hizmet verilmedi. Çok sayıda ilkokul öğretmeninin ve lise öğrencilerinin de greve katılımıyla okullarda da eğitim öğretime ara verildi. Fransa Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 70'den fazla okulda tam ve kısmi şekilde barikat kurulduğu açıklandı. Buna ek olarak, ülke genelindeki 20 bin eczaneden 18 bini de kepenk kapattı. Enerji sektöründen çalışanların da katıldığı protesto ve grevlerde, doğalgaz depoları, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri ve nükleer santrallerde de grev nöbetleri başladı.

Fransa'da Bütçe Kesintileri Protesto Ediliyor: 110 Gözaltı

FRANÇOİS BAYROU GÖREVDEN ALINMIŞTI

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun selefi François Bayrou, 44 milyar Euro'luk bütçe sıkılaştırma planını açıklamasının ardından geçtiğimiz hafta parlamentoda görevden alınmıştı. Yeni başbakan Lecornu, Bayrou'nun bütçe planlarıyla ne yapacağını henüz açıklamadı, ancak uzlaşmaya açık olduğunun sinyalini verdi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, François Bayrou, Politika, Tansiyon, Güvenlik, 3-sayfa, Hükümet, Ekonomi, Fransa, Polis, Eylül, paris, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fransa'da hayat durma noktasına geldi, meydanlar savaş yerine döndü: 100'de fazla gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi
Merkez Bankası’ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim Merkez Bankası'ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim
Ali Koç maç sonu çıldırdı Futbolcuları yanına alıp ’’Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner’’ dedi Ali Koç maç sonu çıldırdı! Futbolcuları yanına alıp ''Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner'' dedi
Pensilvanya’da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti Pensilvanya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
İngiltere, Filistin devletini tanıyacak İngiltere, Filistin devletini tanıyacak
Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı
Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu 51 DEAŞ mensubu terörist yakalandı Bakan Yerlikaya duyurdu! 51 DEAŞ mensubu terörist yakalandı
Gece rekor kıran altın tek açıklama ile geriye çekildi Gece rekor kıran altın tek açıklama ile geriye çekildi
Baba Vanga’dan 2026 yılı için ürküten kehanetler Uzaylılarla temas için tarih verdi Baba Vanga'dan 2026 yılı için ürküten kehanetler! Uzaylılarla temas için tarih verdi
Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara’dan İsrail ile anlaşma sinyali Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara'dan İsrail ile anlaşma sinyali
Melek Mosso’dan radikal imaj değişimi Melek Mosso'dan radikal imaj değişimi
Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir İşte bilinmeyenleri Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir? İşte bilinmeyenleri
Ömer Koç’tan İstanbul Bienali’nin açılışına damga vuran Gazze tepkisi Ömer Koç'tan İstanbul Bienali'nin açılışına damga vuran Gazze tepkisi
Zorlu’nun finans şirketi, 138 milyon liraya Arsan Tekstil’e satıldı Zorlu'nun finans şirketi, 138 milyon liraya Arsan Tekstil'e satıldı
Hulusi Akar, vatandaşın şikayeti üzerine Bakan Yerlikaya’yı aradı Hulusi Akar, vatandaşın şikayeti üzerine Bakan Yerlikaya'yı aradı
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Türkiye’nin konuştuğu pozisyonlarda tereddütsüz görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda tereddütsüz görüş belirtti
Çiğ süt referans fiyatına yüzde 6,8 zam Çiğ süt referans fiyatına yüzde 6,8 zam
Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Gazze’den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa’ya ulaştı Gazze'den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştı

20:50
Canlı anlatım Karşılaşmada ilk gol geldi
Canlı anlatım! Karşılaşmada ilk gol geldi
20:14
Gazze’den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa’ya ulaştı
Gazze'den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştı
20:04
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
20:00
Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
19:46
Ali Koç’tan TFF ziyareti sonrası zehir zemberek sözler
Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası zehir zemberek sözler
17:48
İlber Ortaylı’dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
İlber Ortaylı'dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
17:44
YSK yarın CHP’de Olağanüstü Kurultay gündemiyle toplanacak
YSK yarın CHP'de Olağanüstü Kurultay gündemiyle toplanacak
17:42
Jose Mourinho, Benfica’da İlk sözleri Fenerbahçelileri çok kızdıracak
Jose Mourinho, Benfica'da! İlk sözleri Fenerbahçelileri çok kızdıracak
17:39
İsrail ’Vuracağız’ dedi, saatler sonra Lübnan’a saldırdı
İsrail 'Vuracağız' dedi, saatler sonra Lübnan'a saldırdı
17:37
Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün Şeyh Seyyid Saki halaya durdu
Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün! Şeyh Seyyid Saki halaya durdu
17:29
ABD Başkanı Trump’tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek
ABD Başkanı Trump'tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek
17:16
AK Parti’de iki il başkanı istifa etti
AK Parti'de iki il başkanı istifa etti
17:15
Frankfurt’tan Galatasaray maçı öncesi skandal karar
Frankfurt'tan Galatasaray maçı öncesi skandal karar
16:42
İlk kez Kadıköy’de maç izlemeye gelen miniğin gözyaşları
İlk kez Kadıköy'de maç izlemeye gelen miniğin gözyaşları
16:23
Bahçeli’den ABD-İsrail koalisyonuna karşı ’TRÇ’ ittifakı önerisi
Bahçeli'den ABD-İsrail koalisyonuna karşı 'TRÇ' ittifakı önerisi
16:17
Arabanın içindeki Mourinho: Videoyu izleyen Fenerliler isyan etti
Arabanın içindeki Mourinho: Videoyu izleyen Fenerliler isyan etti
16:00
Yurt odasında kullanılmış prezervatif bulan kız öğrenci yaşadığı şoku anlattı
Yurt odasında kullanılmış prezervatif bulan kız öğrenci yaşadığı şoku anlattı
15:31
Oğlunun videosuyla şantaj yapılan AK Parti Elazığ İl Başkanı istifa etti
Oğlunun videosuyla şantaj yapılan AK Parti Elazığ İl Başkanı istifa etti
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti, ilk tepki MHP’nin ağır topundan geldi
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti, ilk tepki MHP'nin ağır topundan geldi
13:15
Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı
Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 22:25:00. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa'da hayat durma noktasına geldi, meydanlar savaş yerine döndü: 100'de fazla gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.