İBB'ye 5'inci dalga operasyonunda gözaltı sayısı 34'e yükseldi - Son Dakika
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İBB'ye 5'inci dalga operasyonunda gözaltı sayısı 34'e yükseldi

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İBB\'ye 5\'inci dalga operasyonunda gözaltı sayısı 34\'e yükseldi
01.06.2025 11:40  Güncelleme: 13:13
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İBB\'ye 5\'inci dalga operasyonunda gözaltı sayısı 34\'e yükseldi
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İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 34 oldu. 47 adrese yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli firar olarak aranıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 5'inci dalga operasyonu, 31 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında belediye başkanları, İBB üst düzey yöneticileri ve CHP'li isimlerin de bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB'ye 5'inci dalga operasyonunda gözaltı sayısı 34'e yükseldi

GÖZALTI SAYISI 34'E ÇIKTI

Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 34'e yükseldi. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, şüpheli konumundaki 3 kişinin cezaevinde, 3'ünün yurt dışında, 7 şüphelinin ise firari konumda olduğu belirlendi.

Operasyonlarda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı.

İBB'ye 5'inci dalga operasyonunda gözaltı sayısı 34'e yükseldi

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Hakkında gözaltı kararı bulunan isimler şöyle:

1- Erdal Celal Aksoy (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)

2- Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi)

3- Burak Korzay (İsfalt Genel Müdürü)

4- Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)

5- Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)

6- Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)

7- Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)

8- Ozan İş (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)

9- Erhan Daka (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)

10- Can Zafer Yaman (Ceyhan Belediye Başkanının Akrabası)

11- Mustafa Aydar

12- Celal Tekin

13- Ebubekir Akın

14- Fatih Yadoğlu

15- Remzi Baka

16- Şaban Baka

17- Yusuf Yadoğlu

18- Caner Vural

19- Menderes Cemaloğlu

20- Gürkan Dölekli

21- Özer Ayık

22- Sırrı Küçük

23- Fikret Demir

24- Songül Demir

25- Fahri Aksoy

26- Bektaş Yıldız

27- İbrahim Bülbüllü

28- Mehmet Mandacı

29- Rıza Can Özdemir

30- Hakan Ateş

31- İsmet Abacı

32- Betül Taşkıt

33- Görkem Kızılkayak

34- İsmail Yalçın

35- Şazime Sena Ayata

36- Yazgül Yeşil Gül

37- Alican Abacı (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı) TUTUKLU

38- Emirhan Akçadağ (Beşiktaş Belediyesi Başkanı Özel Kalemi) TUTUKLU

39- Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı)

40- Ömer Kazancı

41- Emre Kekeçoğlu

42- Gökhan Akgün

43- Halil Satı

44- Eray Kurt

45- Aykut Erdoğdu (Eski CHP Milletvekili)

46- Ali Sukas (Ağaç Aş Genel Müdürü)

47- Veysel Erçevik (Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı)

İBB'ye 5'inci dalga operasyonunda gözaltı sayısı 34'e yükseldi

RÜŞVET VE İRTİKAPTAN GÖZALTI KARARI

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 24-25-26-27'nci dönem milletvekilliği yapan Aykut Erdoğdu'nun, İBB iştiraki İSTAÇ'ın yapmış olduğu bir sözleşmenin karşı tarafından alınan rüşvete aracılık ettiği öne sürüldü. Ayrıca Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın, Ağaç A.Ş.'ye iş yapan kişi ve firmalardan para veya araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatıyla 'komisyon' adı altında para istediği, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in ise bölgede inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat temin ettiği öne sürüldü. Şüpheliler hakkında 'rüşvet almak' ve 'irtikap' suçlarından gözaltı kararı verildi.

İBB'ye 5'inci dalga operasyonunda gözaltı sayısı 34'e yükseldi

AZİZ İHSAN AKTAŞ 'ETKİN PİŞMANLIK'TAN İFADE VERDİ

Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Aktaş etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmesi üzerine 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde ifade verdi. İfadesinde, başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldıkları belediyelerin maddi menfaat karşılığında 'hak ediş' ödemelerini yaptıklarını söyleyen şüpheli Aktaş, bu kapsamda belediye başkan ve yardımcılarına para vermek zorunda kaldığını, onlara ait taşınmaz ve araçları değerinden yüksek bedellerle almak zorunda kaldığını, 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarında kullanılmak üzere para ve araç vermeye zorlandığını belirterek maddi menfaat sağlayan siyasiler, belediye başkan ve yardımcıları ile bu kişilerle irtibatlı kişiler hakkında konuştu.

İBB'ye 5'inci dalga operasyonunda gözaltı sayısı 34'e yükseldi

Soruşturma kapsamında yapılan tespitler sonucu Aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka' nın da bulunduğu 27 şüpheli hakkında 'rüşvet almak', 'rüşvet vermek', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından gözaltı kararı verildi.

İBB'ye 5'inci dalga operasyonunda gözaltı sayısı 34'e yükseldi

29 EKİM KUTLAMALARINDA USULSÜZ İŞLEM İDDİASI

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün 2019'da 29 Ekim kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yaptığı alım hakkında ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan ve dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir'in işi alma yeterliliği olmayan paravan bir firma üzerine işi aldıkları, bir takım usulsüz işlemlerde bulunarak kamuyu zarara uğrattıkları iddia edildi. Aralarında Mandacı ve Özdemir'in de bulunduğu 9 şüpheli hakkında 'kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltı kararı verildi.

İBB'ye 5'inci dalga operasyonunda gözaltı sayısı 34'e yükseldi

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİNE YÖNELİK SORUŞTURMA

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bazı şüphelilerin Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında çeşitli iddialarda bulunmaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ise Belediye Başkan ve görevlilerinin ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izni sürecinde villa, daire ya da 'Büyükçekmece basketbol takımına' sözde bağış yapmaya, sponsor olmaya zorladıkları, talepleri kabul etmeyen iş sahiplerine inşaat ve iskan izni vermedikleri öne sürüldü. Bazı iş sahiplerinin maruz kaldıkları baskı neticesinde belediye görevlilerinin taleplerini kabul etmek zorunda kaldıkları, yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de Belediye Başkanı Akgün'ün yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatları kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç elde ettikleri ve nüfuz kullandıkları iddia edildi. Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen toplamda 47 şüphelinin arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB'ye 5'inci dalga operasyonunda gözaltı sayısı 34'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Abdullah Gur:
    bu ne yahu iş yok hizmet yok çalmak çırpmak altı başını gidiyor 12 7 Yanıtla
  • Halis demir:
    chp artık bu hırdızlardan kurtulup dünyaya ve içeriye odaklanmalı artık bunlardan bir cacık olmayacağını bilmeli 7 7 Yanıtla
  • kaan3616:
    Tüm belediyeleri çiftlik gibi yönetiyirlar.bekediye kanunu yeniden düzenlenmeli harcamalar keyfi olmamalu halkin yararlanacağı hizmetlerde kullanilmali 11 2 Yanıtla
  • ender3316:
    yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor dalga dalga bitmiyor 12 0 Yanıtla
  • engin7976744:
    CHP BU SOYGUN DÜZENİ VE MAFYA BOZUNTUSU YARATIKLARDAN KURTULMALI. başta İmamoğlu olmak üzere,partiyi babasının çiftliği gibi kullanan insanları değiştirmeli.Atatürk ün partisine yakışmıyor bu hırsızlar. Halka hizmeti bırakmış sadece hırsızları aklamaya çalışıyorlar 4 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: İBB'ye 5'inci dalga operasyonunda gözaltı sayısı 34'e yükseldi - Son Dakika
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