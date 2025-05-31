İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'tan rüşvet iddiası: Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verdim - Son Dakika
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İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'tan rüşvet iddiası: Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verdim

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İtirafçı Aziz İhsan Aktaş\'tan rüşvet iddiası: Burhanettin Bulut\'a 1 milyon dolar verdim
31.05.2025 18:47
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İtirafçı Aziz İhsan Aktaş\'tan rüşvet iddiası: Burhanettin Bulut\'a 1 milyon dolar verdim
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İBB'ye yönelik 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilen yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın rüşvet verdiğini iddia ettiği isimler dikkat çekti. Aktaş, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verdiğini öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Avcılar, Ceyhan ve Seyhan Belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30 kişi yakalandı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ İTİRAFÇI OLDU, BELEDİYELERE GÖZALTI GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Aktaş, 30 Nisan ve 11 Mayıs'ta ek ifade verdi. Aktaş, ifadesinde başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldığı belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptıklarını belirtti.

İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'tan rüşvet iddiası: Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verdim

Belediye başkan ve yardımcılarına para vermek, onlara ait taşınmaz ve araçları değerinden yüksek bedellerle almak zorunda kaldığını anlatan Aktaş, 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarında kullanılmak üzere para ve araç vermeye zorlandığını kaydetti.

ÇOK SAYIDA İSMİ SÖYLEDİ

Savcılık, Aktaş'ın maddi menfaat sağlayan siyasiler, belediye başkan ve yardımcıları ile bu kişilerle irtibatlı şahıslar hakkında verdiği ifadenin ardından yaptığı tespitlerde aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka' nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma"dan gözaltı kararı verdi.

"BURHANETTİN BULUT'A 1 MİLYON DOLAR VERDİM"

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ile CHP Milletvekili Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verdiğini, dekont, yer ve tarih bilgilerini savcılıkla paylaştığını öne sürdü.

İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'tan rüşvet iddiası: Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verdim

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NE YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükçekmece Belediyesiyle ilgili soruşturma kapsamında belediye başkan ve görevlilerinin ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izni sürecinde villa, daire ya da Büyükçekmece Basketbol Takımı'na sözde bağışta bulunmaya, sponsor olmaya zorladıkları, talepleri kabul etmeyen iş sahiplerine inşaat ve iskan izni vermedikleri ve bazı iş sahiplerinin maruz kaldıkları baskı neticesinde belediye görevlilerinin taleplerini kabul etmek zorunda kaldıkları belirlendi.

Yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapıldı.

İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'tan rüşvet iddiası: Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verdim

Soruşturmada Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın iş yapan kişi ve firmalardan para, araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatıyla "komisyon" adı altında para istediği belirlendi. Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in bölgede inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı da tespit edildi. Bu tespitlerin ardından soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 2019 yılındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yapılan alım hakkında ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir' in işi alma yeterliliği olmayan paravan firma üzerine işi aldıkları ve birtakım usulsüz işlemlerde bulunarak kamuyu zarara uğrattıklarına ilişkin tespitler yapıldı.

Tespitler üzerine aralarında Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir'in de bulunduğu ikisi tutuklu 11 şüpheliden 9'u hakkında "kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı verildi. Ayrıca soruşturmadaki 2 şüphelinin tutuklu olduğu belirlendi. Soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'tan rüşvet iddiası: Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verdim

47 ŞÜPHELİDEN 30'U GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili 4 ayrı soruşturma kapsamında toplam 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor.

Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi. Ekiplerin, firari durumdaki 11 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediyelerinin binalarında arama işlemleri de devam ediyor.

İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'tan rüşvet iddiası: Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verdim


Haklarında gözaltı kararı verilenler isimler şöyle:

1- Erdal Celal Aksoy (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)

2- Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi)

3- Burak Korzay (İsfalt Genel Müdürü)

4- Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)

5- Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)

6- Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)

7- Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)

8- Ozan İş (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)

9- Erhan Daka (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)

10- Can Zafer Yaman (Ceyhan Belediye Başkanının Akrabası)

11- Mustafa Aydar

12- Celal Tekin

13- Ebubekir Akın

14- Fatih Yadoğlu

15- Remzi Baka

16- Şaban Baka

17- Yusuf Yadoğlu

18- Caner Vural

19- Menderes Cemaloğlu

20- Gürkan Dölekli

21- Özer Ayık

22- Sırrı Küçük

23- Fikret Demir

24- Songül Demir

25- Fahri Aksoy

26- Bektaş Yıldız

27- İbrahim Bülbüllü

28- Mehmet Mandacı

29- Rıza Can Özdemir

30- Hakan Ateş

31- İsmet Abacı

32- Betül Taşkıt

33- Görkem Kızılkayak

34- İsmail Yalçın

35- Şazime Sena Ayata

36- Yazgül Yeşil Gül

37- Alican Abacı (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı) TUTUKLU

38- Emirhan Akçadağ (Beşiktaş Belediyesi Başkanı Özel Kalemi) TUTUKLU

39- Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı)

40- Ömer Kazancı

41- Emre Kekeçoğlu

42- Gökhan Akgün

43- Halil Satı

44- Eray Kurt

45- Aykut Erdoğdu (Eski CHP Milletvekili)

46- Ali Sukas (Ağaç Aş Genel Müdürü)

47- Veysel Erçevik (Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Burhanettin Bulut, Milletvekili, İhsan Aktaş, Oya Tekin, 3-sayfa, Güncel, Seyhan, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'tan rüşvet iddiası: Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verdim - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'tan rüşvet iddiası: Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verdim - Son Dakika
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