Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
18.08.2025 11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Hükümetle memur ve memur emeklisi arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamayınca memurlar yurt genelinde iş bırakma eylemine gitti. Özellikle ulaştırmada eylem nedeniyle İzmir, Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük'te tren seferleri durdu. Bazı tapu müdürlüklerinde ise memurların işe gelmediği görüldü.

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme sürecinde henüz uzlaşma sağlanmadı. Hükümetin yaptığı zam tekliflerini yetersiz bulan memurlar bugün iş bırakma eylemi yapıyor.

2 TEKLİF DE KABUL EDİLMEDİ

Hükümetten yapılan ilk teklifte 2026'nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 zam, 2027'nin her iki yarısı için de yüzde 4 zam teklif edilmişti. Teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesinin ardından hükümet cuma günü yeni bir zam teklifi yapmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, cuma yapılan ara müzakereler sonrasında taban aylığa 1000 lira ek artış teklif ettiklerini duyurmuştu. Ancak bu teklif de memur temsilcileri tarafından yeterli bulunmadı ve iş bırakma kararı alındı.

Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

BAZI ŞEHİRLERDE TREN SEFERLERİ AKSADI

Ulaştırma hizmet kolundaki çalışanların başlattığı iş bırakma eylemi sonrası İzmir Banliyösü İZBAN, bugünkü seferlerini iptal etti.

İZBAN'ın X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, 18 Ağustos 2025 pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz."

Ayrıca iş bırakma eylemi nedeniyle TCDD Taşımacılık bünyesindeki Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük'te tren seferleri iptal edildi.

TAPU MÜDÜRLÜKLERİ BOŞ KALDI

Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, AFAD, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası (Bayındır Memur-Sen) da tapu müdürlüklerinde iş bırakma eyleminin uygulandığını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Bayındır Memur-Sen, "İş bıraktık, hayatı durdurduk. Tapu Müdürlüklerimiz iş bırakma çağrımıza yanıt verdi!" diyerek tapu müdürlüklerinin boş olduğu görüntüleri paylaştı.

Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

SENDİKALAR TEKLİFE TEPKİLİ

Sendikalar, Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam oranlarını ve sosyal hak tekliflerini yetersiz bulduklarını belirtti. Konfederasyonlardan yapılan benzer açıklamalarda, "Kamu çalışanlarının ekonomik koşullar karşısında korunması, enflasyon farkının yanı sıra refah payı verilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için müzakerelerin güçlendirilmesi şarttır" ifadelerine yer verildi.

Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

İŞTE İŞ BIRAKMA KARARI ALAN KONFEDERASYONLAR

  • Memur-Sen
  • Türkiye Kamu-Sen
  • Devlet Memurları Konfederasyonu
  • Birleşik Kamu-İş
  • Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
  • Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu
  • Çalışan Sen
  • Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu
  • YURT-Sen
  • Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu
  • Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (Asim-Sen)

GÖZLER SON TOPLANTIDA

Sendikaların iş bırakma eyleminin ardından 19 Ağustos'ta yapılacak toplantı kritik önem taşıyor. Bu toplantıda ya anlaşmaya varılacak ya da süreç Hakem Kurulu'na taşınacak.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen olarak 2026'nın birinci altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylığa zam, yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayında ise yüzde 20 oransal zam teklif ediyor. 2027'nin birinci altı ayında 7 bin 500 lira taban aylığa zam, yüzde 20 oransal zam ve ikinci altı ayında yüzde 15 artış talep ediyor.

Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

09:09
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı - Son Dakika
