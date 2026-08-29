Muğla-Antalya hattındaki yangında 8. saat: Alevlerle mücadele sürüyor - Son Dakika
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Muğla-Antalya hattındaki yangında 8. saat: Alevlerle mücadele sürüyor

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerleyen orman yangınında ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi 8. saatte sürüyor. Şiddetli rüzgar alevlerin yönünü değiştirirken, vatandaşlar ve gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayarak Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerleyen orman yangınında 8 saat geride kaldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle sık sık yön değiştiren alevleri kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor.

ALEVLER 8 SAATTİR KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Yangın, saat 10.30 sıralarında Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında başladı. Kısa sürede etkisini artıran rüzgar nedeniyle alevler geniş bir alana yayılarak Antalya'nın Kaş ilçesi yönüne ilerledi.

Yangının başlamasının üzerinden 8 saat geçmesine rağmen ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

Muğla-Antalya hattındaki yangında 8. saat: Alevlerle mücadele sürüyor

RÜZGAR MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler sık sık yön değiştiriyor. Bu durum söndürme çalışmalarını güçleştirirken, ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor.

Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürdürülürken, iş makineleriyle de ekiplerin yangın bölgesine ulaşımını kolaylaştırmak ve alevlerin ilerleyişini durdurmak amacıyla yol açma çalışmaları yapılıyor.

Muğla-Antalya hattındaki yangında 8. saat: Alevlerle mücadele sürüyor

VATANDAŞLAR VE GÖNÜLLÜLER DE DESTEK VERİYOR

Yangınla mücadeleye bölgedeki vatandaşlar ve gönüllüler de destek veriyor. Ekipler, şiddetli rüzgara rağmen alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ ŞAHİN YANGIN BÖLGESİNDE 

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken Antalya Valisi Hulusi Şahin yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Şahin, sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle Muğla Seydikemer'de devam eden yangının şiddetli rüzgar ile Kaş ilçesine sıçradığını belirterek, "Sabah 10.40 sıralarında Muğla istikameti Seydikemer ilçesi Eşençayı istikametinden kuzeyden geldi. Kuzeyli bir rüzgar etkili, hatta yer yer fırtına seviyesinde esen bir rüzgar vardı. Hatta bu gece Antalya'da daha da büyük bir faciayı da atlattık Balıkçı Barınağı'nda. Burada da rüzgarın etkisiyle Muğla istikametinden yangın 10.40 sıralarında Antalya tarafına Eşen Çayı'nın doğu tarafına bizim Kaş ilçemize bağlı Palamut ve Çavdır mahallemize sıçradı. Buradaki mahallelerimiz hem büyük mahalleler, eski beldeler hem de ormanla iç içe olan mahalleler. Dolayısıyla orman envali, ağaçlar ve evler bir arada. Bu da işimizi çok zorlaştırdı" dedi.

Muğla-Antalya hattındaki yangında 8. saat: Alevlerle mücadele sürüyor

VATANDAŞLAR EVLERİNDEN ÇIKMAK İSTEMEDİ 

Vatandaşların evlerini tahliye etmek istemediğinin altını çizen Şahin, "Hem seralar tutuştu, hem seralardan ortaya çıkan zehirli gazlar personelimize zor anlar yaşattı. Hem de vatandaşlarımız evlerini ve seralarını kurtarmaya çalıştılar. Onların tahliyesi de bizim açımızdan zor oldu. Ve rüzgar da bizi çok zorladı. Fakat bazı kayıplarımıza rağmen büyük oranda hem vatandaşlarımızın can emniyetini sağladık. Hem de evlerin büyük çoğunluğunu koruduk. Şu anda da yangın devam ediyor. Fakat rüzgar hafifledi, meltem esti tersi bir rüzgar başladı güneyden kuzeye. Bu biraz avantaj sağladı bize. Şu anda emniyet mensuplarımız çalışıyor, Jandarma komutanımız burada tüm personelimiz çalışıyor. Yangın henüz kontrol altına alınmaktan uzak, ancak personelimizin birinci önceliği olan mahallelerimizin, meskun mahallelerinin etrafının çevrilme sürecini tamamladık büyük oranda, çatışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Muğla-Antalya hattındaki yangında 8. saat: Alevlerle mücadele sürüyor

Hava sıcaklığının 30 derece üzerine çıkmasının, nem oranının ise yüzde 30'un atına inmesinin alarm niteliği taşıdığı vurgulayan Vali Şahin, "Orman Genel Müdürümüz, Orman Bölge Müdürümüzle beraber havadan süreci takip ediyor. Sayın Bakanlarımızla devamlı irtibat halindeyiz telefonlarla. Büyük bir yangın yaklaşık 10 kilometre karelik bir alan etkilendi, mücadelemiz devam ediyor. Biliyorsunuz bir 30-30-30 kuralımız var. 30 derecenin üzerinde ısı, nemde yüzde 30'un altına inerse, rüzgarda 30 kilometrenin üzerine çıkarsa bu bizim için alarm zillerinin çaldığı anlamına geliyor. Şu anda bunun fazlasıyla var. Özellikle bu sabahki rüzgarın sürati 40-50 hatta 60 kilometreyi buldu. Bu da bizim için gerçekten çok zor. Bu dönemde vatandaşlarımızın davranışlarına çok çok dikkat etmeler lazım. Davranışlardan kasıtım nedir? Gerek piknik, gerek benzeri faaliyetler, gerek tarımsal faaliyetler ya da ne bileyim bir inşaat yapabilirler, spiral kullanabilirler. Bunlarla ilgili böyle dönemlerde bir faaliyet içerisinde olmamaları gerekir. Çünkü bir kıvılcım bile körük etkisiyle beraber geri dönüşü olmayan bir yola bizi sokabiliyor" şeklinde konuştu.

Muğla-Antalya hattındaki yangında 8. saat: Alevlerle mücadele sürüyor

VATANDAŞLARA UYARI 

Hava sıcaklığının arttığı, nem oranın düştüğü, rüzgarın ise şiddetli olduğu zamanlarda vatandaşları daha dikkatli olmaya çağıran Şahin, "Bu hususta vatandaşlarımıza özellikle istirham ediyoruz. Biz alarm veriyoruz, ‘Acil' koduyla tüm bu uyarıları yapıyoruz. Hatta WhatsApp gruplarımız vardır. Antalya Valiliği olarak Orman Teşkilatı'ndan, Tarım Teşkilatı'na kadar sulama kooperatiflerine kadar herkesin bu alarmın içerisinde olacağı bir mekanizma kurduk. Epey mesafe katettiğimizi söyleyebilirim ama yangının bir tanesi bile dev bir zayiat ile maalesef karşı karşıya bırakabiliyor milletimizi. O yüzden hiç yangın çıkmamalı. Çıkan yangını da kısa zamanda söndürebilmeliyiz. O yüzden de çok hızlı hareket etmeliyiz. Şükürler olsun can kaybımız yok. Olabilirdi, çünkü çok büyük bir nüfus var bu bölgede. Evlerinden ayrılmak istemiyor vatandaşlar. Çünkü evleri ve evlerinin yanı başında seraları var. Epey bir mücadele verdik, şu an itibariyle can kaybı yok. Bir yaralanma da ihbar edilmedi. Diğer verileri arkadaşlar toparlıyorlar. Öyle kolay değil. Çünkü henüz duman da ortadan kalkmadı. Dolayısıyla nerelerde nasıl zararlarımız var? Söyleyemeyiz. Ama çok miktarda seranın yandığını, evlerden de kaybettiğimiz yanan evler olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Muğla-Antalya hattındaki yangında 8. saat: Alevlerle mücadele sürüyor
Muğla-Antalya hattındaki yangında 8. saat: Alevlerle mücadele sürüyor
Muğla-Antalya hattındaki yangında 8. saat: Alevlerle mücadele sürüyor
Muğla-Antalya hattındaki yangında 8. saat: Alevlerle mücadele sürüyor
Muğla-Antalya hattındaki yangında 8. saat: Alevlerle mücadele sürüyor
Muğla-Antalya hattındaki yangında 8. saat: Alevlerle mücadele sürüyor
Muğla-Antalya hattındaki yangında 8. saat: Alevlerle mücadele sürüyor
Muğla-Antalya hattındaki yangında 8. saat: Alevlerle mücadele sürüyor
Muğla-Antalya hattındaki yangında 8. saat: Alevlerle mücadele sürüyor
Kaynak: İHA

Orman Yangını, Seydikemer, Acil Durum, 3. Sayfa, Antalya, Muğla, Çevre, Doğa, Kaş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla-Antalya hattındaki yangında 8. saat: Alevlerle mücadele sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla-Antalya hattındaki yangında 8. saat: Alevlerle mücadele sürüyor - Son Dakika
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