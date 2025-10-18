CHP lideri Özel: Türkiye'de yapılacak seçimler bir referandum olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

CHP lideri Özel: Türkiye'de yapılacak seçimler bir referandum olacak

CHP lideri Özel: Türkiye\'de yapılacak seçimler bir referandum olacak
18.10.2025 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'da gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de yapılacak seçimler bir referandum olacak. Otokrasi mi, demokrasi mi? Otokratların bir arada olduğu koalisyonun bir parçası olan Türkiye mi? Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye mi?" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda'nın Amsterdam kentinde gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi'ne katıldı.

"TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ SALDIRI ALTINDA"

Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin, uluslararası alanda birçok kritik sorunun tam merkezinde veya yanı başında olduğunu söyleyen Özel, "Öte yandan da biraz önce Giacomo'nun da bahsettiği gibi demokratik değerlerin savunulması için Türkiye'de büyük bir mücadele vermek durumundayız. Çünkü Türkiye'de demokrasi, insan hakları, seçme ve seçilme hakkı saldırı altında. Böyle bir günde Türkiye ile dayanışma göstermek üzere bu söz hakkını bize verdiğiniz, bizi dinlediğiniz, dün Ekrem Başkan'ın mesajını dinlerken ayakta dakikalarca alkışlayarak gösterdiğiniz dayanışma için ve sıcak karşılamanız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'de demokrasi saldırı altında ve yalnızca partimize yönelik saldırılar ile Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması değil mesele. Türkiye'de iktidarı rahatsız eden gazeteciler, aydınlar, sendikacılar, iş insanları; iktidarı eleştiren kim varsa gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve iddianamesi çıkana kadar, normalde o suçtan ceza alsa bile bir gün bile hapis yatmayacakken aylarca içeride tutuluyor. Adeta bir ön infaza muhatap oluyor. Daha geçen hafta iktidara muhalif olan bütün sanatçıları sabahın 06.00'sında polisle toplayıp, zorla idrar tahlili, kan tahlili, saç tahlili yapıp, 'Uyuşturucu kullanıyor' dediler. İçlerinden birkaçının tahlil sonucu böyle çıkacaktır ama geri kalan hepsine büyük bir itibar suikastı yaptılar. Kendilerini rahatsız eden kim varsa saldırmaktan çekinmiyorlar" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel: Türkiye'de yapılacak seçimler bir referandum olacak

"BAZI KARDEŞ PARTİLERİN GERİ DURMASI ANLAŞILMAZ"

Özel, sözlerine şöyle devam etti: "Burada kardeş partilerimizin gösterdiği dayanışma inanılmaz. Hem Pedro liderliğinde Sosyalist Enternasyonal, hem PES ilk baştan itibaren çok büyük bir dayanışma gösterdi. Ancak bazı kardeş partilerimizin bu dayanışmanın gerisinde durması ve Erdoğan ile birtakım ilişkiler kurmak için bu belki de son 50 yılın en büyük hak ihlallerinin yaşandığı bir Avrupa ülkesinde yaşananlara mesafeli durmalarını anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu kadarını söyleyeyim, geri kalanını kapalı toplantılarda konuşuyoruz zaten. Bunun dışında belirtmek istediğim bir şey var. 17 belediye başkanımız tutuklu, partimizin kurumsal kimliği saldırı altında. Seçildiğimiz kongreleri iptal edip yerimize kayyımlar atamaya çalışıyorlar. Binalarımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Sokak ortasında bizlere kendi evlatlarını öldürmüş katiller saldırıyor, 2 ay sonra tekrar serbest bırakılıyor. Gençler baskı altında. Ama sanmayın ki Türkiye'de bu kötü gidişat sonunda kaybediyoruz."

CHP Genel Başkanı Özel: Türkiye'de yapılacak seçimler bir referandum olacak

"TESLİM OLMUYORUZ, TÜRKİYE BİZE SARILIYOR"

Avrupa ve dünya genelinin aksine, Türkiye'de aşırı sağın değil, sosyal demokrasi ve solun yükseldiğini dile getiren Özel, "48 yıl sonra, partimiz ilk kez 1,5 yıl önce birinci parti oldu. Erdoğan partisini kurduğu günden beri ilk kez ikinci parti oldu. Yerel seçimlerde belediyelerin yüzde 65'ini kazandık. 1,5 yıldır bütün anketlerde oyumuz yüzde 38'di yerel seçimlerde, Erdoğan'ın üç puan önündeydik. Şu anda yüzde 41'le yedi puan önündeyiz. Bir Türkiye modeli ile gençleri, işçileri, mağdur olan herkesi örgütleyen, sokağa davet eden; hafta içi çarşamba akşamı İstanbul'da, İstanbul tarihinin en kalabalık, 100 binlik mitinglerini yapan; milyonlarla hafta sonu mitingleri yapan bir sürecin içindeyiz. İnanın ki teslim olmuyoruz. Sandığa ve geleceğine sahip çıkanlar son yerel seçimlerde yüzde 86'lık bir katılımla sandık başına gitti. Yani Türkiye sahip olduğu, sevdiği her şeyini bu günlerini borçlu olduğu sandığı bırakmıyor. Aslında sandığa sarılıyor. Bize sarılıyor. Ama Erdoğan buna karşı devletin tüm kurumlarını ve maalesef yargıyı ele geçirdi ve büyük haksızlıklarla onu bir siyasi araç olarak kullanıyor. Türkiye'de partilerin ana kademesi var, kadın kolları var, gençlik kolları var. Erdoğan'ın partisinin bir de yargı kolları var. Eskiden partisinde siyaset yapanları hakim yaptı, eskiden partisinde bakan yardımcısı olan birini İstanbul'a başsavcı yaptı. Haysiyetimize, onurumuza, her şeyimize saldırıyor. Ekrem İmamoğlu'nun 31 yıllık diplomasını iptal etti, sadece Cumhurbaşkanı adayı olmasın diye" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel: Türkiye'de yapılacak seçimler bir referandum olacak

"İKTİDAR, İNOVATİF BİR YAKLAŞIMLA GELECEĞE DARBE YAPMAYI BAŞARDI"

Özel, konuşmasını söyle sürdürdü: "19 Mart bir darbedir. Darbeler yapısı gereği hep iktidara yapılır. Ama bugünkü iktidar, fevkalade inovatif bir yaklaşımla geleceğe darbe yapmayı başardı. Geleceğin Cumhurbaşkanına, geleceğin iktidar partisine bugünün iktidar gücüyle darbe yapıyorlar. Buna, şu ana kadar yaptığımız 63 dev mitingle, 11 milyon vatandaşın sokaklara çıkmasıyla ve o günden bugüne partinin liderliğini üstlendiğimde 1 milyon 300 bin olan üyemiz 2 milyona ulaştı. 6 ayda 700 bin yeni üye kazandık ve büyük bir mücadeleyi hep birlikte veriyoruz. Burada Avrupa, Avrupa'yı Avrupa yapan değerlerden sapmamayı, bunları birisi ayaklar altına alıyorsa yanı başında o liderle çıkar ilişkileri üzerinden bir istikrar tarif etmemeyi, bir otoriterle bugünkü istikrarın yakalanacak, yarının istikrarsızlığının müjdesi olduğunu unutmamak durumundadır. Biz Avrupa'nın güvenlik kaygılarını anlıyoruz ve NATO'nun en güçlü ikinci ordusunun bu noktada sevk programında en önemli katkıları vermesi gerektiğini yürekten savunuyoruz. Nüans şu, lütfen Türkiye'nin güçlü ordusunun Avrupa'nın bir parçası olarak da sizinle birlikte olmasını sağlayın. Ama bunu sadece Erdoğan'la bir al-ver pazarlığıyla, Erdoğan'ın ordusunu alıp, Türkiye'deki antidemokratik uygulamaları görmemek, duymamak gibi bir şeyi asla yapmayın. Tek isteğimiz, bütün irademiz bundan ibarettir."

CHP Genel Başkanı Özel: Türkiye'de yapılacak seçimler bir referandum olacak

"HER TÜRLÜ DÜŞMANLIĞIN KARŞISINDAYIZ, BARIŞIN YANINDAYIZ"

Türkiye'de yapılacak seçimlerin bir referandum olacağını kaydeden Özel, "Otokrasi mi, demokrasi mi? Türkiye'de yapılacak seçimler bir referandum olacak. Otokratların bir arada olduğu koalisyonun bir parçası olan Türkiye mi? Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye mi? Biz Türkiye'nin demokratik Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini ve hep birlikte başarmamız, kazanmamız, güven içinde, barış içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ukrayna'yla ve Filistin'le en derin dayanışmalarımızı ifade ediyorum. Buna ilave olarak dün akşamki yemekte hem Filistin'den hem İsrail'den ilericileri dinledik. Bugün burada bu kürsüde her iki sesi de dinledik. Her türlü düşmanlığın karşısındayız, barışın yanındayız. ve şunu biliyoruz, dünyanın bütün demokratları hep birlikte başaracağız. Türkiye'deki en önemli sloganımız Bertolt Brecht'ten: 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.' Hepinize saygıyla selamlıyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Özgür Özel, Demokrasi, Hollanda, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya CHP lideri Özel: Türkiye'de yapılacak seçimler bir referandum olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıllık sır perdesinin arkasından kardeşi çıktı İşte verdiği ifade 14 yıllık sır perdesinin arkasından kardeşi çıktı! İşte verdiği ifade
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı
Ankara’da bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi Ankara'da bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi
Skandal iddia Cemil Çiçek’e mesaj attığını sanarken, yanlış kişiden torpil istedi Skandal iddia! Cemil Çiçek'e mesaj attığını sanarken, yanlış kişiden torpil istedi
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti
Savaş hazırlığı mı Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
63 kişinin öldüğü Tutar Yapı Sitesi davasında sanıklara ceza yağdı 63 kişinin öldüğü Tutar Yapı Sitesi davasında sanıklara ceza yağdı
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı
Hemen yanı başımızda 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı
Ev sahiplerini yakından ilgilendiren iddia: Artık daha fazla vergi ödenecek Ev sahiplerini yakından ilgilendiren iddia: Artık daha fazla vergi ödenecek
Türkiye’yi saran kokarca kabusu için korkutan değerlendirme: Yok etme şansımız yok Türkiye'yi saran kokarca kabusu için korkutan değerlendirme: Yok etme şansımız yok
Böyle evlilik teklifi mi olur Kendine ölü sesi verdi, sevgilisi çılgına döndü Böyle evlilik teklifi mi olur? Kendine ölü sesi verdi, sevgilisi çılgına döndü
Saçını kuaförde yıkatan kadın, hayatının kabusunu yaşadı Saçını kuaförde yıkatan kadın, hayatının kabusunu yaşadı
Gazze’de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu
Trump, Zelenski’nin “tomahawk“ talebini geri çevirdi: Bize lazım Trump, Zelenski'nin "tomahawk" talebini geri çevirdi: Bize lazım
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

16:17
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı
16:04
Sergen Yalçın’dan sürpriz ilk 11
Sergen Yalçın'dan sürpriz ilk 11
16:04
İsrail’de Mehmetçik korkusu “Kabus“ manşetleri atmaya başladılar
İsrail'de Mehmetçik korkusu! "Kabus" manşetleri atmaya başladılar
15:40
Alkollü avukat, polis memuruna çarpıp kaçtı: O anlar kamerada
Alkollü avukat, polis memuruna çarpıp kaçtı: O anlar kamerada
15:35
Fatih Terim’den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
15:29
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı
14:30
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog
14:21
Dilan Polat intihara mı kalkıştı Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi
14:19
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
13:42
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray’dan çok çirkin yanıt
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt
13:22
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim
13:14
Türkiye’deki araçlar da geri çağırılacak mı BYD’den açıklama geldi
Türkiye'deki araçlar da geri çağırılacak mı? BYD'den açıklama geldi
13:04
’’Öcalan için İmralı’ya gitmeye gerek yok’’ diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu
''Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok'' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu
12:55
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba sözler: Fenerbahçe kötü olsun dediysem şerefsizim
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba sözler: Fenerbahçe kötü olsun dediysem şerefsizim
12:39
Sanat dünyası yasta Arif Erkin Güzelbeyoğlu’na son veda
Sanat dünyası yasta! Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na son veda
12:32
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk’e olan saygım sonsuzdur
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur
11:51
Diyarbakır’daki törende protokol krizi DEM’li eş başkanlar salonu terk etti
Diyarbakır'daki törende protokol krizi! DEM'li eş başkanlar salonu terk etti
11:27
“En iyi turizm köyleri“ belli oldu Türkiye’den 4 köy listede
"En iyi turizm köyleri" belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede
11:18
Araç satışlarına yeni harç geliyor
Araç satışlarına yeni harç geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2025 16:54:13. #7.12#
SON DAKİKA: CHP lideri Özel: Türkiye'de yapılacak seçimler bir referandum olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.