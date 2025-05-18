Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı - Son Dakika
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Dünya

Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı

Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı

Vatikan'da St. Peter Meydanı'nda düzenlenen görkemli bir ayinle, Katoliklerin yeni ruhani lideri ABD'li 14. Papa Leo resmen göreve başladı. Binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren meydanı doldururken Leo'ya papalık yüzüğü olarak bilenen "Balıkçı Yüzüğü" takıldı. Papa Leo, törende yaptığı konuşmada barış çağrısında bulundu.

18.05.2025 15:20
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Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefat etmesinin ardından Vatikan'da 8 Mayıs'ta yapılan Konklav'da seçilen Papa 14. Leo için Aziz Petrus Meydanı'nda özel görkemli bir tören ve ayin düzenlendi.

PAPALIK YÜZÜĞÜNÜ TAKTI

Kardinallerinin eşliğinde tören alanına gelen Papa 14. Leo'ya, törenin hemen başında Kardinal Mario Zenari tarafından önce papalık sembolü olan beyaz kumaştan yapılan bir kuşak olan "Palio"su ardından da Kardinal Luis Antonio Tagle tarafından papalık yüzüğü olarak bilinen "Balıkçı Yüzüğü" takıldı. Bu prosedürlerin ardından Papa 14. Leo, Aziz Petrus Meydanı'ndaki sunağın önünde ilk ayinini yönetti.

ÇOK SAYIDA LİDER VATİKAN'A GELDİ

Aziz Petrus Meydanı'ndaki göreve başlama törenini on binlerce kişi yerinden takip etti. Yeni Papa'nın göreve başlama töreni için çok sayıda lider ve yabancı konuk da hazır bulundu. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İspanya Kralı 6. Felipe, Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friederich Merz, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın aralarında bulunduğu çok sayıda lider, yeni Papa'nın göreve başlama törenine katıldı.

TÜRKİYE'Yİ MEHMET NURİ ERSOY TEMSİL ETTİ

Törene, Türkiye'yi temsilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy iştirak etti. Ayrıca Vatikan'la münasebetleri olan diğer din ve mezhepler kapsamında Fener Rum Patriği Bartholomeos da ayinde hazır bulundu. Vatikan ve çevresinde İtalyan güvenlik birimlerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, tören boyunca polis helikopteri devriye uçuşu yaptı.

PAPA LEO'DAN BARIŞ ÇAĞRISI

Törendeki yaptığı konuşmasına önceki Papa Franciscus'u anarak başlayan Papa 14. Leo, selefinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını söyledi. Papa 14. Leo, Konklav'ın, bugünün sınamalarına yanıt vermek istediğini belirterek, "İlk büyük arzumuzun birleşik bir kilise olduğunu söylemek isterim." dedi.

Ayinin son bölümünde de kısa bir konuşma daha yapan Papa 14. Leo, törene gelen yabancı liderlere ve meydanı dolduran halka teşekkür etti. Papa 14. Leo, "Savaşlar nedeniyle acı çeken kardeşlerimizi unutamayız. Gazze'de çocuklar, aileler ve hayatta kalmayı başaran yaşlılar açlıkla karşı karşıya. Myanmar'da yeni çatışmalar, masum genç hayatları sona erdirdi. Harap olmuş Ukrayna ise en nihayetinde adil ve kalıcı bir barış için müzakerelerin başlamasını bekliyor." diye konuştu.

Ayinin ardından Papa 14. Leo, Aziz Petrus Bazilikası içinde tek tek yabancı konukların tebriklerini kabul ederken, Bakan Ersoy da Papa'yı tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı - Son Dakika

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