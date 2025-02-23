Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov\'un Ankara\'daki temaslarında hangi konular ele alınacak?

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ankara'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u ağırlayacak. Lavrov, Türkiye'yi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayan savaşın dördüncü yılına girdiği gün ziyaret edecek.

Ankara'daki görüşmelerde ağırlıklı olarak savaşın sona erdirilmesine ilişkin artan diplomatik çabalar ele alınacak.

Fidan'ın Lavrov'a, Türkiye'nin olası barış görüşmelerine evsahipliği ve taraflar arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu iletmesi bekleniyor.

Lavrov ve Fidan en son 20 Şubat'ta Güney Afrika'daki G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ağırlamıştı.

Türk diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre Fidan ve Lavrov, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ile İsrail-Hamas savaşı sonrası ilan edilen ateşkesi ve bölgedeki gelişmeleri de ele alacak.

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın özellikle Ukrayna'daki savaşın diplomatik çabalar sonucu adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesinin altını çizeceğini ve Türkiye'nin bu sürece sunabileceği katkıları gündeme getireceğini kaydetti.

Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, Mart 2022'de Antalya'da bir araya gelmişti.

Yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başladı.

Trump'ın göreve başlamasıyla Ukrayna'da savaşın sona ereceğine dönük beklentiler arttı.

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından ABD ve Rusya dışişleri bakanları geçen hafta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Marco Rubio ve Sergey Lavrov, hem ikili ilişkilerin yeniden tesis edilmesi hem de savaşın anlaşma yoluyla sona ermesi konularında uzlaştıklarını açıkladı.

Türkiye, bu süreci olumlu bulduğunu ancak Ukrayna'nın izole edilmesinin doğru olmayacağını açıkladı. Rusya ve Ukrayna ile doğrudan teması olan önemli bir bölge ülkesi olarak müzakerelere evsahipliği yapmak istediğini de kayda geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "güvenilir arabulucu" olduğunu vurguladığı Türkiye'nin bu yöndeki .

Müzkereler için yol haritası belli değil

ABD ile Rusya arasında yapılan ilk temasların ardından dikkatler, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin nasıl bir formülle, ne zaman ve kimlerin katılımıyla yapılacağını içeren yol haritasına çevrildi.

Ancak bu süreçte ABD ver Ukrayna arasında yaşanan gerilim, diplomatik süreci olumsuz etkileyebilir.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hafta içi ABD'de Donald Trump ile yapacakları görüşme sonrası durumun netleşebileceği, uluslararası toplumun beklentileri arasında.

Avrupalı liderler, Ukrayna'nın yanı sıra Avrupa'nın da masada olması gerektiğini vurguluyorlar.

Ukrayna lideri Zelenskiy de Türkiye'nin de süreçte yer almasını istediğini kaydediyor.

Zelenskiy, NATO ve Avrupalı ülkelerden oluşacak barış gücünün yanı sıra güvenlik garantilerinin sağlanması gerektiğinin altını çiziyor.

Rusya ise hangi bayrak altında olursa olsun NATO silahlı güçlerinin Ukrayna'da bulunmasına sıcak bakmayacağını kaydediyor.

Rusya: Dondurulmuş ihtilafa dönmesin

Ankara'da yapılacak Fidan-Lavrov görüşmesinde, bu konuların da ayrıntılı olarak ele alınması bekleniyor.

Rusya, kalıcı bir anlaşmadan yana olduğunu, sorunun "dondurulmuş bir ihtilafa" dönüşmesini istemediğini kaydediyor. Ayrıca, savaşın başından bu yana işgal ettiği Ukrayna topraklarından çekilmek gibi bir gündemi olmadığını da kayda geçiriyor.

Ukrayna ise anlaşmanın Kırım dahil işgal edilmiş topraklarının iadesi koşuluyla yapılacağını ifade ediyor.

Türkiye ilkesel olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruyacak bir anlaşma yapılması gerektiğini düşünüyor ama savaş zamanında bazı tatsız kararların alınmak durumunda olduğuna da dikkat çekiyor.

Fidan, TRT World'e geçen hafta verdiği röportajda, "İdeal bir dünyada elbette Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasını isteriz. Ama şimdi bir savaş yaşanıyor ve maalesef bu savaş zamanında bazı tercihler yapmak, bazı tatsız kararlar almak zorundayız. Şimdi taraflar bu tercihi yapmaya çalışıyor" demişti.

Suriye de gündemde olacak

Diplomatik kaynaklar, Fidan-Lavrov görüşmesinde Suriye'deki gelişmelerin de ele alınacağını bildirdi.

Suriye'de yeni yönetimin iş başına gelmesinden sonra yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesinin beklendiği görüşmelerde Fidan'ın özellikle, Suriye'nin "terör unsurlarından tamamen arındırılması" konusundaki Türkiye'nin kararlılığını vurgulayacağı kaydedildi.

Türkiye, Irak İam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile mücadelede ABD ile işbirliği yapan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) omurgasını oluşturan Kürt Halk Savunma Birlikleri'ni (YPG) "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

YPG'nin kendisini feshetmesini ve yeni kurulacak Suriye ulusal ordusuna katılması çağrısında bulunan Ankara, yeni Şam yönetiminin bu yöndeki çabalarına destek veriyor.

Türkiye, IŞİD ile mücadelenin sekteye uğramaması için Suriye, Irak ve Ürdün'le beraber ortak bir askeri güç oluşturma arayışında. Bu yöndeki ilk görüşmelerin yakında Ürdün'de yapılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine işaret ederken, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden yaklaşımının kabul edilemez olduğunu Lavrov'a aktarması bekleniyor.

Fidan'ın Suriye'de istikrar için yeniden imar çalışmalarının başlatılması gerekliliğine de işaret etmesi öngörülüyor.

Rusya'nın Suriye'deki en önemli beklentisi ise Hmeymim ve Tartus'daki askeri üslerini korumak ve faaliyetlerine devam edebilmek.

Şam'daki yeni yönetimle ilk teması geçen haftalarda kuran Moskova, Ankara ile de süreci koordineli götürmek niyetinde.