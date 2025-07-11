Silahlarını yakarak imha eden PKK\'lıların kimlikleri belli oldu! İşte Bese Hozat\'ın gerçek adı

Türkiye 47 yıldır süren terör belasından kurtuluyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı tutumuyla destek verdiği 'Terörsüz Türkiye' hedefinde sahada ilk somut adım atıldı. Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.
Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Bese Hozat'ın da bulunduğu 15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.
Adı-soyadı: Hülya ORAN
Örgüte katılım tarihi: 1994
Adı-soyadı: Nedim SEVEN
Örgüte katılım tarihi: 1990
Adı-soyadı: Esmen AYAZ
Örgüte katılım tarihi: 1992
Adı-soyadı: Mehmet DEMİRER
Örgüte katılım tarihi: 1989
Adı-soyadı: Fatime YILDIRIM
Örgüte katılım tarihi: 1993
Adı-soyadı: Adil DAŞKIN
Örgüte katılım tarihi: 1998
Adı-soyadı: Besime GÜRARSLAN
Örgüte katılım tarihi: 2001
Adı-soyadı: Mustafa ÇAKIR
Örgüte katılım tarihi: 2011
Adı-soyadı: Ethem KILIÇ
Örgüte katılım tarihi: 2012
Adı-soyadı: Özhan CEYHAN
Örgüte katılım tarihi: 2008
Adı-soyadı: Hüseyin NAS
Örgüte katılım tarihi: 2014
Adı-soyadı: Mizgin SÖNMEZ
Örgüte katılım tarihi: 2014
Adı-soyadı: Ronahi EROL
Örgüte katılım tarihi: 2015
Adı-soyadı: Keziban SEKMEN
Örgüte katılım tarihi: 2013
Adı-soyadı: Kıymet KORKMAZ
Örgüte katılım tarihi: 2015
Adı-soyadı: Zeynep ÖZ
Örgüte katılım tarihi: 2013
Adı-soyadı: Şerife TEKİN
Örgüte katılım tarihi: 2015
Adı-soyadı: Ağin TOPRAK
Örgüte katılım tarihi: 2009
Adı-soyadı: Hakan AYDIN
Örgüte katılım tarihi: 2012
Adı-soyadı: Tacdin IŞIK
Örgüte katılım tarihi: 1994
Adı-soyadı: Ergin TAN
Örgüte katılım tarihi: 2014
Adı-Soyadı: Serkan ÖZGEN
Örgüte katılım tarihi: 1999
Adı-soyadı: Fırat İŞLEYEN
Örgüte katılım tarihi: 2014
Adı- soyadı: Erol DAŞDELEN
Örgüte Katılım Tarihi: 2019
Adı-Soyadı: İzzettin ERSOY
Örgüte katılım tarihi: 2013
Adı-soyadı. Yeşim YALÇINTAŞ
Örgüte katılım tarihi: 2014
Adı- Soyadı: Arya TOKAY
Örgüte katılım tarihi: 2014
Adı-soyadı: Bahar DELİCİ
Örgüte katılım Tarihi: 2014
Adı-Soyadı: Şinda OYUNLU
Örgüte katılım tarihi: 2020
Adı Soyadı: Emine EKİN
Örgüte katılım tarihi: 2024
Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Iraklı yetkililer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.
Silahları imha eden PKK'lı gruptan açıklama da geldi. Yapılan açıklamada, "Demokratik değişim ve dönüşüm sürecine ivme kazandırmak üzere oluşan Barış ve Demokratik Toplum Grubu olarak; burada bulunan ve tarihi demokratik eylemimize tanıklık eden herkesi saygıyla selamlıyoruz. Abdullah Öcalan'ın 19 Haziran 2025 günü açıklamasında dile getirdiği çağrıya cevap olarak buraya geldik. Gelişimiz aynı zamanda Önder Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 günü açıkladığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, 5-7 Mayıs günlerinde yapılan PKK 12. Kongre kararları temelindedir." denildi.
Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Barış ve Demokratik Toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi, demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz. Attığımız bu adımın başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımıza, Türkiye ve Ortadoğu halklarına ve tüm insanlığa hayırlı olmasını, barış ve özgürlük getirmesini diliyoruz.
Abdullah Öcalan'ın "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" ifadesine yürekten katılıyor ve bu tarihi ilkenin gereğini yerine getiriyor olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz."
Öte yandan silah bırakma süreci 3-4 ayda tamamlanacak, MİT ve TSK'nın takibinde olacak. Silah bırakmanın her safhası takip edilip, kayda alınacak. PKK'nın da içinde bulunduğu örgütün çatı yapılanması KCK tarafından, törenin yapılacağı yerin yakınında, törenden sonra video kayıtlarının yayımlanacağı bir ekran kurulacağı açıklandı.
Edinilen bilgilere göre, MİT ve TSK zaten bu etkinliğin 'şova' dönüştürülmesi ve provokasyon ihtimaline karşı gerekli tedbirleri alıyordu. DEM Parti'nin önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede de konunun gündeme geldiği öğrenildi.
Son Dakika › Dünya › Silahlarını yakarak imha eden PKK'lıların kimlikleri belli oldu! İşte Bese Hozat'ın gerçek adı - Son Dakika
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