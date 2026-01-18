İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması - Son Dakika
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması

İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
18.01.2026 19:22
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
Günlerdir çatışmaların sürdüğü Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında ateşkes ilan edildi. Anlaşma uyarınca tüm sınır geçişleri ile petrol ve doğal gaz sahalarının kontrolü hükümete devredilecek. Ayrıca gerekli güvenlik kontrollerinin ardından SDG'ye bağlı güçler Suriye Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na entegre edilecek. İşte detaylar...

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Şara, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile telefonla görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sayın Mazlum Abdi ile bir araya gelemedik. Bu sebeple görüşmemizi telefon aracılığıyla gerçekleştirdik ve süreci değerlendirdik" diye konuştu.

Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu

Şam yönetimi ile SDG arasında varılan anlaşmanın maddeleri şöyle:

DEYRİZOR VE RAKKA'NIN YÖNETİMİ HÜKÜMETE DEVREDİLECEK, HASEKE'YE VALİ ATANACAK

1 - Suriye hükümet güçleri ile SDG arasındaki tüm cephelerde ve temas hatlarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes sağlanması ve SDG askeri birliklerinin yeniden konuşlandırılması için ön adım olarak Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi.

2 - Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal Suriye hükümetine devredilmesi. Bu, tüm sivil kurum ve tesislerin devredilmesini ve Suriye devletinin ilgili bakanlıklarında mevcut çalışanların kadrolarının derhal belirlenmesine yönelik kararnamelerin çıkarılmasını içerir.

3 - Haseke Vilayetindeki tüm sivil kurumların Suriye devletinin kurumlarına ve idari yapılarına entegre edilmesi.

4 - Siyasi katılım ve yerel temsilin garantisi olarak, Haseke Valiliği görevini üstlenecek bir adayın atanmasına ilişkin bir başkanlık kararnamesinin çıkarılması.

PETROL VE DOĞAL GAZ SAHALARI ŞAM'A DEVREDİLECEK

5 - Suriye hükümeti, bölgedeki tüm sınır geçiş noktalarının, petrol ve doğal gaz sahalarının kontrolünü ele alacak ve kaynakların Suriye devletine iadesini sağlamak için düzenli kuvvetler tarafından koruma altına alınacak; Kürt bölgelerinin özel durumu da dikkate alınacaktır.

SDG MENSUPLARI SAVUNMA VE İÇİŞLERİ BAKANLIKLARINA ENTEGRE EDİLECEK

6 - Gerekli güvenlik incelemelerinin ardından, tüm SDG askeri ve güvenlik personelinin Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının yapısına "bireysel" olarak tam entegrasyonu, buna göre askeri rütbeler, mali haklar ve lojistik gereksinimlerin sağlanması.

7 - SDG liderliği, eski rejimin kalıntılarını saflarına dahil etmekten kaçınmayı ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelerde bulunan eski rejimin kalıntılarından subayların listelerini sağlamayı taahhüt eder.

8 - Ayn el-Arab (Kobani) şehrindeki yoğun askeri varlığın kaldırılması, şehrin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve Suriye İçişleri Bakanlığına idari olarak bağlı yerel bir polis gücünün muhafaza edilmesi.

DEAŞ MAHKUMLARI

9 - DEAŞ mahkumları ve kampları dosyasından sorumlu idarenin ve bu tesislerin güvenliğini sağlamakla görevli güçlerin Suriye hükümetiyle bütünleştirilmesi, böylece Suriye hükümetinin bunların tüm yasal ve güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi.

SDG ADAY LİSTESİ SUNACAK

10 - Ulusal ortaklığı sağlamak amacıyla, SDG liderliği tarafından merkezi devlet yapısı içinde yüksek rütbeli askeri, güvenlik ve sivil pozisyonlarda görev yapacak adayların listesinin kabul edilmesi.

11 - Kürt kültürel ve dil haklarının tanınmasını ve kayıt dışı/vatansız kişiler ve önceki on yıllardan birikmiş mülkiyet hakları talepleri de dahil olmak üzere, çözülmemiş hak temelli ve sivil sorunların ele alınmasını öngören 2026 tarihli 13 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin memnuniyetle karşılanması.

PKK LİDERLERİ SINIR DIŞI EDİLECEK

12 - SDG, egemenliği ve bölgesel istikrarı sağlamak için Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışındaki tüm Suriyeli olmayan PKK liderlerinin ve üyelerinin sınır dışı edilmesini taahhüt eder.

13 - Suriye devleti, bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlamak amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri ile koordinasyon içinde, Uluslararası Koalisyonun aktif bir üyesi olarak terörizme (DEAŞ) karşı mücadeleye devam etmeyi taahhüt eder.

14 - Afrin ve Şeyh Maksoud bölgelerindeki sakinlerin evlerine güvenli ve onurlu bir şekilde dönüşleri konusunda anlaşmalara varılması için çalışılacaktır.

24 saat son dakika haber yayını
