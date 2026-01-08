Trump onu boşuna kaçırmamış! Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor - Son Dakika
Trump onu boşuna kaçırmamış! Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor

Trump onu boşuna kaçırmamış! Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
08.01.2026 10:32
Trump onu boşuna kaçırmamış! Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
Maduro'nun kaçırılmasının ardından Trump yönetimi, Venezuela'da petrol üretimini hızla yeniden artırmak ve madencilik sektörünü büyütmek istediğini açıkladı. Venezuela, 303 milyar varillik rezervle dünyanın en büyük petrol kaynaklarına sahipken; ülkenin altın, doğal gaz ve kritik mineraller açısından da stratejik bir konumda olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Venezuela'da petrol üretimini kısa sürede yeniden artırmayı ve ülkenin madencilik kapasitesini genişletmeyi hedeflediğini duyurdu.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Air Force One'dan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çeliğiniz var, mineralleriniz var, tüm kritik mineraller… Büyük bir madencilik geçmişleri var ama paslanmış durumda. Başkan Trump bunu düzeltecek ve geri getirecek" dedi.

"PETROL VE MADEN" HAMLESİ

Maduro'nun kaçırılmasıyla birlikte Venezuela'da siyasi belirsizlik artarken, Washington yönetimi dikkatini ülkenin yeraltı kaynaklarına çevirdi. ABD tarafı, özellikle enerji ve kritik minerallerde Venezuela'nın potansiyelinin yeniden canlandırılabileceğini savunuyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL REZERVİ

Venezuela, 2023 verilerine göre 303 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezerviyle dünyada ilk sırada yer alıyor. Bu miktar, ABD'nin 55,25 milyar varil olarak açıklanan rezervinin beş katından fazla. Ülke aynı zamanda 1960 yılında İran, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile birlikte Bağdat'ta kurulan OPEC'in kurucu üyeleri arasında bulunuyor. Venezuela'nın petrol rezervlerinin büyük bölümü, doğudaki yaklaşık 55 bin kilometrekarelik Orinoco Kuşağı'nda yoğunlaşıyor. Bölge, devlet petrol şirketi PDVSA tarafından kontrol ediliyor.

ORINOCO KUŞAĞI'NDA ÜRETİM ZOR

Orinoco Kuşağı'ndaki petrol "extra-heavy" yani aşırı ağır türde ham petrol olarak biliniyor. Viskozitesi yüksek ve yoğun yapısı nedeniyle çıkarılması konvansiyonel petrole göre çok daha zor ve pahalı. Bu nedenle, genellikle daha hafif petrol türlerine kıyasla iskontolu fiyattan satılıyor. Bu tür petrolün rafine edilmesi ileri teknolojiler gerektiriyor. Haberde, bu kapasitenin özellikle ABD'nin Texas ve Louisiana eyaletlerindeki rafinerilerde bulunduğu vurgulanıyor.

VENEZUELA PETROLÜNÜ KİM ALIYOR?

Venezuela bir dönem dünyanın en büyük ihracatçılarındandı. 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında ABD'ye günlük 1,5–2 milyon varil seviyesinde petrol sağladığı ve ABD'nin en büyük dış petrol kaynakları arasında yer aldığı belirtiliyor. Ancak siyasi istikrarsızlık, PDVSA'daki kötü yönetim, yatırım eksikliği ve ABD yaptırımları üretimin düşmesine yol açtı. OPEC'e bildirilen PDVSA sonuçlarına göre Venezuela'nın üretimi 2024'te ortalama 952 bin varil/gün olarak gerçekleşti. Bu rakam 2023'te 783 bin varil/gün seviyesindeydi. Reuters'a dayandırılan bilgiye göre PDVSA'nın 2024 yılı petrol satış gelirleri 17,52 milyar dolar oldu.

ÇİN BAŞI ÇEKİYOR, ABD İKİNCİ SIRADA

Habere göre Venezuela ham petrolünün en büyük alıcısı son on yıldır Çin. Kasım 2025'te Venezuela'nın toplam ihracatı 952 bin varil/gün olarak kaydedilirken, bunun 778 bin varili Çin'e gitti. Böylece Çin'in payı yüzde 81,7 oldu. ABD ise Venezuela petrolünün yüzde 15,8'ini ithal ederek ikinci sırada yer aldı. Küba'nın payı ise yaklaşık yüzde 2,5 olarak aktarıldı.

DOĞAL GAZDA DÜNYADA 9'UNCU SIRADA

Venezuela, doğal gaz rezervlerinde dünyada dokuzuncu sırada bulunuyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre 2023 itibarıyla Venezuela'nın doğal gaz yatakları 5,5 trilyon metreküp seviyesinde ve bu miktar Güney Amerika'daki toplam doğal gaz rezervlerinin yüzde 73'üne karşılık geliyor. Üretilen doğal gazın yaklaşık yüzde 80'inin petrol üretiminin yan ürünü olduğu ifade ediliyor.

ALTINDA LATİN AMERİKA'NIN ZİRVESİNDE

Venezuela'nın, Latin Amerika'daki en büyük resmi altın rezervlerine sahip olduğu belirtiliyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre ülkenin rezervi yaklaşık 161,2 ton ve bugünkü piyasa değerine göre 23 milyar doların üzerinde. Venezuela'nın aynı zamanda önemli miktarda işlenmemiş altın kaynağına sahip olduğuna dikkat çekilirken, resmi verilerin güncel olmadığı vurgulanıyor. 2011'de dönemin Devlet Başkanı Hugo Chavez'in "Orinoco Madencilik Yayı" projesini duyurduğu, 2016'da Maduro'nun projeyi büyüterek ülkenin yüzde 12'sini madenciliğe açtığı aktarılıyor. Hükümetin elmas, nikel, koltan ve bakır rezervlerine işaret ettiği belirtildi.

2018'de Maduro'nun altın yatırımlarını artırmak için "Altın Planı" açıkladığı ve yabancı şirketlerle toplam 5,5 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzaladığı ancak bu anlaşmaların hayata geçmediği; madenlerin büyük bölümünün zamanla devlet dışı silahlı grupların kontrolüne geçtiği ifade ediliyor. Aynı yıl hazırlanan bir bakanlık raporunda Venezuela'nın en az 644 ton altın barındırdığı tahmini yer alırken, hükümetin gerçek rakamın daha yüksek olabileceğini söylediği aktarılıyor.

DEMİR, KÖMÜR, NİKEL, BAUKSİT VE ELMAS KAYITLARA GİRDİ

2018 tarihli mineral katalogunda Venezuela için şu rezerv tahminleri yer aldı:

- Yaklaşık 3 milyar ton sertifikalı kömür rezervi,

- 14,68 milyar ton demir cevheri (3,6 milyar tonu kanıtlanmış)

- 407 bin 885 ton nikel rezervi

- 99,4 milyon ton ölçülmüş bauksit miktarı

- Orinoco Madencilik Yayı'nda 1 milyar 20 milyon karat elmas rezervi

- Guanaimo bölgesinde 275 milyon karat elmas.

Madencilik, Venezuela, Ekonomi, Enerji, Dünya

  • 1234 1234:
    çöktünmü petrole sari fini 12 0 Yanıtla
