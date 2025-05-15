Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

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Rusya ile ateşkes görüşmeleri için Türkiye'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den yeni açıklama geldi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Zelenski, "Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık. Müzakerelerde yapıcı olacağız. Koşulsuz ve ön koşulsuz ateşkes olmalı. Rusya'ya daha kapsamlı yaptırımlar bekliyoruz" dedi.

15.05.2025 17:00  Güncelleme: 17:12
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Dünya gözünü İstanbul'da yapılacak Ukrayna- Rusya barış müzakerelerine çevirdi. Görüşmeler için Ankara'ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Türkiye'ye gelmeyerek onun yerine heyetini gönderdi.

ZELENSKİ: MÜZAKERELER İÇİN HEYETİMİZİ İSTANBUL'A YOLLADIK

Erdoğan'la görüşmesinin ardından Zelenski açıklama yaptı. Zelenski, İstanbul'a heyet göndereceklerini, kendisinin Ankara'da kalacağını belirtti. Zelenski, şunları söyledi: "Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık. Müzakerelerde yapıcı olacağız. Heyetimiz yarın İstanbul'a gidecek. Rus heyetinde karar alıcılar yok. Türk temsilcilerle de görüşeceğiz. Putin'e 'geliyoruz' dedim ve geldim. Direkt görüşmeler için hazırım.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

"RUSYA ATEŞKESTEN YANA DEĞİL"

ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımızdan ötürü, İstanbul'daki barış müzakerelerine heyet yollamaya karar verdik. Rusya tarafı ciddiyetsiz tavrını sürdürüyor. Ateşkesten yana değiller.

"KOŞULSUZ ATEŞKES OLMALI"

Bu müzakereler kolay şeyler değil, hangi formatın olacağını görüşmek için Rusya ile görüşmek zor. Rusya medya üzerinden Putin'in direkt görüşmeye hazır olduğunu ifade ettiler. Ben de hemen buna yanıt verdim. Kendisi 15 Mayıs dedim, ben de hemen geldim ancak kendisi gelmedi. Rus heyetinde karar alıcılar yok. Bütün taraflar müzakere şartlarını yenilemeliler. Koşulsuz ve ön koşulsuz ateşkes olmalı."

"RUSYA'YA DAHA KAPSAMLI YAPTIRIMLAR BEKLİYORUZ"

"İstanbul'daki müzakereler boşa çıkarsa Ukrayna ne yapacak?" sorusunu da yanıt veren Zelenski, "Hepimiz anlıyoruz ki adil bir barış olmalıdır, Ukrayna'nın güvenliği BM'ye uygun olmalı, toprak bütünlüğümüz desteklenmeli. Heyet seviyesinin önemi şu aşamada olmaz, hepimiz sonuca ulaşmak istiyorsak. Rusya bir şey yapmalıydı, ancak bu adımlar atılmıyorsa savaşı bitirmek istemiyor. Bu da demek oluyor ki Rusya üzerindeki siyasi, ekonomik ve diğer seviyelerdeki baskının artması gerekiyor. Daha kapsamlı yaptırımlar bekliyoruz. Son haftalarda ABD tarafından dahi çok çalışıldı, yaptırım paketi görüşüldü. Rusya şu anda bu savaşı bitirmek istemediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

"İSTANBUL'DA GÖRÜŞMELERİN NASIL GEÇECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

Öte yandan Kremlin'den gelen ilk açıklamalar barış görüşmelerinde kriz yaşandığını gözler önüne serdi. Yapılan açıklamada "Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok. İstanbul'da görüşmelerin nasıl geçeceğini bilmiyoruz, Putin'in ziyaretine ilişkin hazırlık yok" ifadeleri yer aldı.

BAKAN FİDAN: ANKARA, ANTALYA VE İSTANBUL'DA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ VAR

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Antalya'daki NATO zirvesinde yöneltilen "İstanbul'daki barış görüşmelerine dair son durum nedir?" sorusuna "Her iki tarafta prensipte ateşkese hazır olduklarını açıklamış durumda, ancak istekleri farklı. Biz de tam bu nedenle müzakerenin ihtiyaç duyulan bir alan olduğunu düşünüyoruz. Bunun için ABD Özel Temsilcisi arabuluculuğunda başlayan Ukrayna-Rusya müzakereleri belli bir aşamaya gelmiş durumda. Amacımız barışa ulaşmak olduğunda her iki tarafında belli tavizler vererek ortak noktada buluşulmalı. Ankara, Antalya ve İstanbul'da yürütülen yoğun bir diplomasi trafiği var" yanıtını verdi.

RUSYA'DAN ZELENSKI'YE HAKARET: SOYTARI, EZİK

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerini sekteye uğratabilecek açıklamalar ise Kremlin'den geldi. Rusya, Türkiye'de gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeler öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye "soytarı" ve "ezik" dedi.

Zelenski'nin Rus heyetini "adeta bir aldatmaca" sözleriyle tarif etmesinin ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Aldatmaca kelimesini kim söylüyor? Bir soytarı mı? Bir ezik mi? Hiçbir şekilde hiçbir eğitimi olmayan biri..." ifadelerini kullandı. Öte yandan Lavrov da barış görüşmelerine katılan Rus heyetini eleştiren Zelenski'ye "Zavallı adam" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

"PUTİN İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMELERE KATILMAYACAK"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimalinin bulunmadığını söyledi. Peskov, CNN'e açıklamada bulundu. Putin'in İstanbul'da Ukrayna ile gerçekleşmesi beklenen müzakerelere katılma ihtimalinin bulunup bulunmadığına yönelik soruyu Peskov, "Hayır" diye yanıtladı.

RUS HEYETİNE MEDINSKIY BAŞKANLIK EDECEK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da müzakerelerin, Türk tarafının girişimiyle günün ikinci yarısına ertelendiğini söyledi. Rus heyetinin, İstanbul'a ulaştığı ve müzakerelerin öğleden sonra yapılmasının beklendiği açıklanmıştı. Putin, dün, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onaylamıştı. Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

2022'DEKİ GÖRÜŞMELERDE DE BAŞKANLIK YAPMIŞTI

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak. Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor. Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE MÜZAKERELER

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi. Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti. ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.

Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi. Türkiye, tarafları 29 Mart 2022'de de İstanbul'da buluşturdu. İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.

Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı. Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti. Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul\'a yolladık

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Son Dakika Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Abdullah Akbaşoğlu:
    barış olursa iyi olur 3 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Putin seni adam yerine koyuyomuki 0 0 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    avrupa ve abd Ukrayna için istediği barışı gazze içinde istesin diyecez ama Müslüman olduklarından dolayı göz yumuyorlar. 0 0 Yanıtla
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