ABD ve AB, Financial Times üzerinden Türkiye'yi tehdit etti! Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları uygulanmıyor mu?

Soyer'den kendisine "Hadsiz, bunun babası da böyleydi" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda ABD tarafını çok açık belli etti

Londra merkezli Financial Times'ın haberine göre, ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'ya yaptırımları uygulamaya geçirmekten kaçınmaya son vermesi için Türkiye üzerinde baskıyı artırmakta olduklarını ve Türk bankacılık sektörünün Batı'ya göre yasa dışı finans için potansiyel bir arka kapı olmasından endişe duyduklarını duyurdu.

TÜRKİYE'YE YENİ EKONOMİK SALDIRI GİRİŞİMİ HAZIRLIĞI

İki Batılı yetkiliye dayandırılan habere göre ABD, Rusya'nın Mir ödeme sistemine entegre olan Türk bankalarını mercek altına aldı. Ayrıca Brüksel'in de endişelerini Türk yetkililere doğrudan iletmek için bir heyet hazırladığı belirtildi.

Batılı başkentlerin Türkiye üzerindeki baskısının yeni tedbirler uygulaması için değil mevcut yaptırımları daha sıkı uygulaması yönünde olduğunu öne süren İngiliz gazete, bu baskıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna işgali sonrasında uygulanan ekonomik yaptırımları Rus ekonomisine umulduğu kadar zarar vermediğini bilincine varılmasının etkili olduğunu belirtti.

MİR AĞINA KATILAN TÜRK BANKALARI HEDEFTE

Batılı bir yetkili FT'ye yaptığı açıklamada, "Finans sektöründe yaptırımlardan kaçınma konusunda çok net bir mesaj göndereceğiz, örneğin üçüncü ülke finansal kurumları Mir ödeme ağına bağlanmamalılar, çünkü biliyorsunuz ki bu yaptırımlardan kaçınma riski taşıyor" dedi.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TEHDİDİ

Moskova için paralel ödeme ağları kurulmasına yardımcı olan işletmelere yaptırıma uğrayacaklarını belirten bir diğer yetkili de "Boşlukları kapatmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullanırken, bu ay ABD ile AB arasında Rusya'ya yaptırımlar konusunda yapılan görüşmelerde Türkiye'nin önde gelen bir hedef olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EKONOMİ POLİTİKASI BATI'YI TEDİRGİN EDİYOR

1952'den bu yana NATO üyesi olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ihtilafına "dengeli" bir yaklaşım sürdürdüğü belirtildi.

Haberde, Rusya'ya yönelik yaptırımları reddettiği öne sürülürken ve Moskova ile ekonomik işbirliğini derinleştirme vaadinin Batı'yı alarma geçirdiği kaydedildi. Putin ile bu Cuma görüşeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Türkiye'de Mir'in genişletilmesi hususunda "ciddi ilerleme" olduğunu söylediğinin altı çizildi.

Öte yandan Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, Denizbank ve Halkbank'ın Mir sistemine katıldığı biliniyor. Mir, Rusya Merkez Bankası'nın Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilmişti.

FT'nin haberinde, DenizBank ve Halkbank'ın, ABD'nin İran'a yönelik ambargolarından kaçınma planındaki rolüyle ün saldığı iddia edildi.

DENİZBANK: YAPTIRIMLARI İHLAL ETMİYORUZ

DenizBank gazeteye yaptığı açıklamada, "Biz yaptırımlı bankalarla işlem yapmıyoruz. Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımlara tam olarak uyuyoruz." Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası yorum taleplerine yanıt vermedi. İş Bankası ise açıklamasında, "Yaptırımları yakından takip ediyor ve MIR Kart işlemlerinin bu politikaya uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.

DIŞİŞLERİ İDDİALARI REDDETTİ

Dışişleri Bakanlığı ise gazeteye yaptığı açıklamada Türkiye'nin sadece Birleşmiş Milletler tarafından alınan yaptırım kararlarını uygulama politikasını hatırlatarak, "Türkiye'nin yaptırımların ihlal edilmesine imkan veren bir kanal haline gelmesine izin vermeme politikamızı da aynı şekilde sürdürüyoruz" yanıtını verdi.

Haberde, İş Bankası ve Denizbank, Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyduklarını ifade ederlerken, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası sorulara cevap vermediği ifade edildi.

AB'DEN TÜRKİYE'YE ZİYARET PLANLANIYOR

Finansal İstikrar, Finansal Hizmetler ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Mairead McGuinness, yaptırımları güçlendirme çabaları kapsamında, önümüzdeki ay Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyor.

Üst düzey bir AB yetkilisi şunları söyledi:

"Komiser McGuinness geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığı göz önüne alındığında finansal hizmetler ve özellikle yaptırımların uygulanması ile ilgili konuları görüşmek üzere bir dizi ülkeyi ziyaret etti."

Yetkililerden birine göre, yaptırım kaçakçılığına yönelik daha geniş çaplı baskının bir parçası olarak, Batılı çabalar Ruslar adına ödemeleri ele alan kişilerin yanı sıra Moskova için paralel ödeme ağları kurulmasına yardımcı olan işletmeleri hedef alacak.

ABD GEÇEN AY TÜSİAD'I MUHATAP ALARAK TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ

FT geçen ay Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) mektup gönderdiğini, Türk şirket ve bankalarını Rusya ile çalışmamaları konusunda uyardığını da hatırlattı.

Söz konusu tehdit mektubunda, Rusya'nın yaptırımları Türkiye üzerinden delmek istediği vurgulanarak, "Türkiye bankaları, yaptırım uygulanan Rusya bankalarıyla aynen ABD bankalarıyla olduğu gibi ilişki kuramazlar" sözleri sarf edilmişti.