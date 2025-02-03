Bakan Bolat: 2025 yılına çifte rekorla başladık (VİDEO EKLENDİ)

Ekonomi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılına çifte rekorla başladığımızı büyük bir mutlulukla sizlerle paylaşmak isterim. 2025 Ocak ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 oranında artış ile 21,2 milyar dolara yükselmiştir. İkinci rekorumuz da 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız da 263 milyar dolara yükselmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen '2025 Yılı Ocak Ayı Dış Ticaret Verileri Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Bakan Bolat ihracat verilerini açıkladı. Bolat, "Türkiye yüzyılını 'Ticaretin Yüzyılı' yapmak üzere saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon kapsamında; yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı artırma; dış ticaret açığı ile cari açığı sürdürülebilir şekilde azaltma hedeflerimiz doğrultusunda dengeli ekonomik büyüme ve halkımıza refah artışı sağlamak üzere çalışmalarımızı çok büyük gayretle sürdürüyoruz. Tüm zorlu küresel konjonktüre rağmen, kararlılıkla uyguladığımız ekonomik programın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜMÜZ 1 TRİLYON 260 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Türkiye ekonomisinin büyüme performansı gösterdiğini aktaran Bakan Ömer Bolat, "Pandemi döneminde dahi büyüme performansını sürdürmeyi başaran Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,9, 2021 yılında yüzde 11,4, 2022 yılında yüzde 5,5, 2023 yılında yüzde 5,1 oranında büyümeyi başarmıştır. 2024 yılı 1'inci çeyreğinde ülke ekonomimiz yüzde 5,3 oranında; 2'nci çeyreğinde yüzde 2,4 oranında; 3'üncü çeyreğinde yüzde 2,1 oranında büyümüştür. 2024'ün ilk 9 ayında ise milli ekonomimiz yüzde 3,2 oranında büyüme kaydetmiştir. 2024 yılı 3'üncü çeyrek sonuçları itibarıyla Türkiye ekonomisi son 17 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydetme başarısını göstermektedir. Ayrıca, 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde ekonomik büyüklüğümüz 1 trilyon 260 milyar dolara ulaşmış ve böylece rekor yenilenmiştir" ifadelerini kullandı.

'61 ÜLKEYE, 7 COĞRAFİ BÖLGEYE REKOR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK'

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme oranı, net ihracat katkısı ve dış ticaret gelişmelerine ilişkin veriler paylaşan Bakan Bolat, "İhracatı artırmaya ve ithalatı azaltmaya yönelik attığımız adımların da etkisiyle ulaştığımız 3'üncü çeyrekteki yüzde 2,1'lik büyümeye net mal ve hizmet ihracatının katkısı yüzde 2,2 puan olmuş; yani 2024 yılında ekonomik büyümenin kaynağı büyük ölçüde dış ticaret olmuştur. 2024 yılının ilk 9 ayında ise yüzde 3,2'lik büyüme oranına, net mal ve hizmet ihracatının katkısı tam 1,9 puan olarak gerçekleşti. 2024 yılı 3'üncü çeyrek itibarıyla küresel ihracattan aldığımız yıllıklandırılmış payı yüzde 1,08'e yükselttik. 31 ilimizde 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 55 ilimizde de ihracatımızı artırdık. İhracatçı firma sayımızı 180 bin 544'e yükselttik. İlk kez ihracat yapan firmalarımız toplam ihracatımıza 7 milyar dolar katkı sağladı. 220'den fazla ülkeye 12 bin 806 ürün ihraç ettik. 61 ülkeye, 7 coğrafi bölgeye rekor ihracat gerçekleştirdik" dedi.

'2025'E ÇİFTE REKORLA BAŞLADIK'

2025 Ocak ayı dış ticaret verilerini açıklayan Bolat, ocak ayı ihracatının artığını belirtip, şunları söyledi:

"2025 yılına, çifte rekorla başladığımızı büyük bir mutlulukla sizlerle paylaşmak isterim. 2025 Ocak ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 oranında artış ile 21,2 milyar dolara yükselmiştir. Bu ihracat rakamına zayıf seyreden ve küresel ticarette belirsizliğin oldukça arttığı bir dönemde ulaştığımızı ifade etmek isterim. Malumunuz ABD seçimlerinin ardından iş başına geçen hükümetin tarifleri güçlü bir şekilde kullanacağı anlaşılmaktadır. Nitekim Kanada ve Meksika'ya yüzde 25; Çin'e yüzde 10 olmak üzere ilave tarife düzenlemesi devreye konulmuştur. Bu ve benzeri düzenlemeler yakından izlenerek iş dünyamız ile birlikte ülkemiz çıkarlarını korumak ve hedeflerimize ulaşmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlave olarak avro-dolar paritesinde düşüş gözlenmektedir. Geçen yıl ocak ayında ortalama 1,09 olan parite, bu yıl ocak ayında 1,04'e gerilemiştir. Bu gerileme neticesinde ihracatımızın dolar bazında yaklaşık 500 milyon dolar daha düşük kaydedilmiştir. Bu yıl kırdığımız bir diğer rekor ise yıllıklandırılmış mal ihracatımızda olmuştur. Bu kapsamda, 2'nci rekor 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, 263 milyar dolara yükselmiştir"

Ocak ayında sektör, ülke ve ülke gruplarına göre dış ticaret verilerini de paylaşan Bakan Bolat, "2025 Ocak döneminde; ihracatımızda en çok artış gösteren ilk 5 sektör; 767 milyon dolar artışla mücevher, 728 milyon dolar artışla otomotiv, 123 milyon dolar artışla tekstil, 102 milyon dolar artışla çelik ve 86 milyon dolar artışla elektrik-elektronik oldu" dedi.

'AB'YE İHRACATIMIZ, YÜZDE 6,9 ORANINDA ARTTI'

2025 Ocak ayından en fazla ihracat yapılan 5 ülkeyi açıklayan Bolat, "2025 Ocak ayında en önemli ticaret ortaklarımızdan AB'ye ihracatımız, yüzde 6,9 oranında artmış ve 8,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış bazda baktığımızda ise paritedeki düşüşten en çok etkilenen ülke grubu olmasına rağmen, AB'ye ihracatımızın 109,1 milyar dolarlık rekor bir düzeye ulaştığını görüyoruz. AB'nin son on bir ayda dünyadan ithalatının yüzde 4,2 gerilediği bir ortamda, ülkemizin bu pazara ihracatının artıyor olmasının öneminin altını çizmek isterim. Ocak döneminde en fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülke ise sırasıyla Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Irak olmuştur" dedi.

'77 EYLEMİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

2025 Yılı İhracat Eylem Planı'nı 15 Ocak 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Bakan Bolat, "Plan kapsamında, mal ve hizmet ihracatını artıracak yeni destek mekanizmaları ve projelerden, ticari diplomasinin güçlendirilmesine, gümrük süreçlerini kolaylaştıracak faaliyetlerden ihracatın finansmanına yönelik yenilikçi çözümlere kadar geniş bir yelpazede oluşturulan 77 eylemi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

HEDEF EKONOMİK BÜYÜMEYE HEDEFLERİNE ULAŞMAK

Bakan Ömer Bolat, son 22 yılda güncel rakamlarla Trabzon'a 437 milyar liralık kamu yatırımı kazandırıldığını da sözlerine ekledi. Trabzon'un ihracatının 2024 yılında yüzde 30,4 artış ile 867 milyon dolara yükseldiğini söyleyen Bolat, "Türkiye Yüzyılında; Ticaret Bakanlığı olarak ihracatımızı artırmak, cari işlemler açığını azaltmak ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her defasında vurguladığı üzere; yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve cari denge yoluyla ekonomik büyüme hedeflerimize ulaşacağımızın bir kez daha altını çizmek isterim" diyerek açıklamasını tamamladı.

URALOĞLU: 2024'TE REKORUMUZU TAZELEDİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuşmasında bakanlıklarının yatırımları hakkında bilgiler verdi. Uraloğlu,"Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde; rekabetçi bir ekonomi inşa ederek, Türkiye Yüzyılına; üretim, istihdam, ihracat ve milli gelirde rekorlar kırarak girdik. AK Parti döneminde Türkiye yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüme performansıyla yüzde 3,6 olan dünya ortalamasının oldukça üstünde bir büyüme performansı sergilemiştir. 2002 yılında kişi başına düşen milli gelirimiz 3 bin 608 dolar iken 2024 yılında 15 bin doları aştı. 2028'de kişi başına gelirimizin 20 bin doların üstüne çıkacağını öngörüyoruz. Ülkemizin 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyada ilk 5 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz. 2024 yılında ihracatta rekorumuzu tazeledik" dedi.

'MEGA PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK'

23 yılda ülkede ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 282 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin uluslararası ticaret açısından ne kadar önemli bir koridor olduğunun bilinciyle de son 23 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 282 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdik. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüleri gibi mega projeleri hayata geçirdik. Ülkemizi bölünmüş yollar, otoyollar, havalimanları ve yüksek hızlı demir yolu hatlarıyla donattık ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın ilerisine taşıdık" diye konuştu.

Trabzon ve bölgede süren bakanlık yatırımlarına ilişkin bilgiler paylaşan Uraloğlu, Kanuni Bulvarı projesinde sona gelindiğini, Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı demir yolu projesinin hayata geçirileceğini de söyledi.