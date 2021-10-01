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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

01.10.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.501,200,00-27,16
İş Bankası (C)5,16-0,58-24,04
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,93-0,34-24,09
İş Girişim8,270,49-56,36
İş GMYO2,120,95-16,54
İş Y. Men. Değ.13,481,66-18,78
İş Yat. Ort.2,650,00-21,20
İşbir Holding59,50-3,0910,85
Işık Plastik6,300,96

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,992,06-13,16
İttifak Holding1,33-0,75-40,36
İz Hayvancılık Tarım22,88-1,8027,11
İzmir Demir Çelik2,312,21-30,20
İzmir Fırça6,28-2,3312,95
Jantsa Jant Sanayi57,100,0037,76
Kafein Yazılım20,681,08-3,09
Kalekim Kimyevi Maddeler13,174,52

Kaplamin22,801,51-32,54
Kardemir (A)5,59-0,71-6,05
Kardemir (B)5,58-0,365,88
Kardemir (D)6,470,3111,94
Karel Elektronik8,83-2,3231,31
Karsan Otomotiv3,61-0,2811,08
Karsu Tekstil8,704,071,75
Kartal Yenilenebilir Enerji17,509,99

Kartonsan46,300,48-51,10
Katmerciler Ekipman1,333,91-23,22
Kent Gıda189,200,00-46,79
Kerevitaş Gıda4,130,24-37,23
Kervan Gıda12,27-1,1319,88
Kervansaray Yat. Holding0,674,69-46,83
Kiler GMYO1,981,54-21,12
Kızılbük GYO28,082,56

Klimasan Klima10,073,8119,35
Koç Holding22,760,6211,28
Konfrut Gıda3,764,44-11,01
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,05-0,83154,45
Konya Çimento812,000,00-28,14
Koray GMYO6,90-2,1355,06
Kordsa Teknik Tekstil25,440,5563,60
Koza Altın95,15-0,37-1,60
Koza Madencilik14,55-0,14-6,07
Körfez GMYO5,257,14-9,48
Kristal Kola1,320,00-56,79
Kron Telekomünikasyon33,36-0,71-9,45
Kuştur Kuşadası Turizm173,903,5110,55
Kuyas Yatırım2,540,4010,43
Kütahya Porselen64,005,2626,86
Kütahya Şeker Fabrikası39,104,10

Lider Faktoring3,481,462,05
Link Bilgisayar28,22-0,28-10,69
Logo Yazılım41,44-0,4833,08
Lokman Hekim Sağlık11,001,2054,98
Lüks Kadife44,54-0,1355,11
Makina Takım2,830,35-17,01
Manas Enerji Yönetimi16,530,30

Margün Enerji9,149,99

Marka Yatırım Holding4,32-0,69-32,81
Marmaris Altınyunus171,100,6554,01
Marshall271,00-2,34-11,64
Martı GMYO0,98-1,01-61,62
Martı Otel1,680,60-21,13
Matriks Bilgi Dağıtım33,22-0,36

Mavi Giyim64,30-0,1624,59
Mazhar Zorlu Holding32,421,002,99
Meditera Tıbbi Malzeme34,761,94

Mega Polietilen5,012,04-34,60
Menderes Tekstil2,090,00-32,36
Mercan Kimya10,41-5,36

Merit Turizm15,10-0,3345,76
Merko Gıda4,840,41-43,98
Metemtur Yatırım3,282,18-59,43
Metro Holding1,395,30-33,17
Metro Petrol ve Tesisleri2,671,14-7,61
Metro Yatırım Ortaklığı1,831,10-21,46
Migros Ticaret31,700,57-25,93
Milpa4,160,97-9,57
Mistral GMYO4,39-1,35-6,79
MLP Sağlık26,86-2,2635,18
MMC San. ve Tic. Yat.5,500,0019,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,590,15-44,39
Mondi Tire Kutsan8,151,887,24
Nasmed Egepol5,731,60

Naturel Enerji33,84-0,35-4,70
Naturelgaz7,29-0,41

Net Holding4,79-4,3939,65
Netaş Telekom.16,29-0,85-41,99
Niğbaş Niğde Beton8,405,53-83,85
Nuh Çimento33,800,00-29,62
Nurol GMYO9,3510,0028,26
Odaş Elektrik1,380,73-52,80
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,910,06

Orge Enerji Elektrik5,900,3427,91
Orma Orman Mahsulleri25,00-1,8869,84
Osmanlı Menkul26,22-1,06-14,98
Ostim Endüstriyel Yat1,850,00-20,73
Otokar323,700,596,38
Oyak Çimento6,61-0,30-24,72
Oyak Yat. Ort.6,70-0,15-2,93
Oyak Yatırım Menkul25,341,04

Oylum Sınai Yatırımlar8,65-7,3983,65
Özak GMYO4,591,55-10,00
Özbal Çelik Boru13,25-0,30102,29
Özderici GMYO1,420,71-36,04
Özerden Plastik8,094,93-10,11
Pamel Elektrik49,802,13133,58
Panora GMYO6,800,7415,40
Papilon Savunma12,72-1,17-44,06
Park Elek.Madencilik4,450,23-17,13
Parsan26,400,388,64
Pegasus78,000,194,56
Peker GMYO0,950,00-59,39
Penguen Gıda3,253,17-35,64
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım178,803,59

Pera GMYO1,440,00-17,79
Pergamon Dış Ticaret22,48-0,6222,65
Petkim6,52-0,1530,92
Petrokent Turizm2.889,901,76218,83
Pınar Et ve Un15,770,13-27,94
Pınar Su7,37-5,15-0,81
Pınar Süt15,76-0,38-30,11
Plastikkart22,30-0,8054,33
Polisan Holding2,691,89-30,03
Politeknik Metal327,900,43-19,18
Prizma Press Matbaacılık3,94-1,25-28,10
QNB Finans Fin. Kir.69,001,55-44,93
QNB Finansbank36,30-0,49-48,40
QUA Granite Hayal Yapı12,75-2,89

Ral Yatırım Holding5,29-9,8819,14
Ray Sigorta9,62-0,31-37,73
Reysaş GMYO2,740,00-15,48
Reysaş Lojistik4,900,62-5,30
Rhea Girişim1,972,60-47,04
Rodrigo Tekstil13,631,72-0,58
Royal Halı2,99-0,33-13,08
RTA Laboratuvarları22,460,18-25,83
Sabancı Holding9,78-0,10-11,30
Safkar Ege Soğutmacılık7,29-0,55-33,00
Sanel Mühendislik5,003,9546,20
Sanifoam Sünger23,101,6769,85
Sanko Pazarlama9,610,953,69
Saray Matbaacılık4,02-1,71-54,16
Sarkuysan12,671,7745,68
Sasa Polyester26,760,3078,58
Say Yenilenebilir Enerji22,22-0,45161,10
Sekuro Plastik20,46-0,2946,56
Selçuk Ecza Deposu8,410,12-37,39
Selçuk Gıda4,72-1,26-5,22
Selva Gıda Sanayi8,41-2,89

Senkron Güvenlik27,602,305,10
Serve Film Prodüksiyon15,020,67-6,13
Servet GMYO79,354,131,21
Seyitler Kimya22,260,8265,34
Silverline Endüstri5,090,20-40,81
Sinpaş GMYO4,24-0,241,44
Smartiks Yazılım5,390,37-39,16
Sodaş Sodyum Sanayii24,002,13-8,87
Söktaş2,930,69-9,87
Sönmez Filament38,000,53-45,87
Sönmez Pamuklu13,50-0,66-43,75
Sumaş Suni Tahta90,001,8176,43
Şeker Fin. Kir.4,910,41-23,28
Şekerbank0,970,00-35,76
Şişe Cam8,190,0014,39
Şok Marketler Ticaret11,77-0,25-5,69
T. Halk Bankası4,27-0,70-23,20
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,702,26-30,14
T.S.K.B.1,200,00-31,29
T.Tuborg16,450,00-7,22
Taç Tarım Ürünleri24,10-1,95128,87
Tat Gıda9,160,77-20,77
TAV Havalimanları26,26-0,0823,29
Taze Kuru Gıda193,30-0,62-10,63
Tek-Art Turizm1,241,64-38,61
Tekfen Holding13,75-0,58-16,16
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,85-0,34-32,45
Temapol Polimer Plastik14,390,5625,13
TGS Dış Ticaret15,70-3,5623,52
Tofaş Oto. Fab.51,70-0,5867,25
Torunlar GMYO3,421,18-12,31
Trabzon Liman26,960,37-16,06
Trabzonspor Sportif3,25-0,6133,20
Trend GMYO6,520,15-48,13
TSKB GMYO2,82-0,35-41,57
Tuğçelik13,65-2,3668,94
Tukaş6,760,30-30,24
Turcas Petrol3,521,44-27,42
Tureks Turizm Taşımacılık11,020,73

Turkcell15,09-1,57-1,35
Tümosan Motor ve Traktör15,750,2511,94
Tüpraş113,50-0,965,09
Türk Hava Yolları14,050,728,83
Türk İlaç Serum12,20-0,57

Türk Prysmian Kablo16,501,2336,79
Türk Telekom7,391,07-6,45
Türk Traktör168,003,58-1,39
Türker Proje Gayrimenkul135,003,2919,57
Türkiye Sigorta4,88-0,41-21,01
Ufuk Yatırım18,931,7741,27
Ulaşlar Turizm Yat.3,810,26-10,14
Ulusoy Elektrik50,700,00-1,27
Ulusoy Un Sanayi5,611,4510,25
Umpaş Holding1,200,84-54,02
Uşak Seramik1,63-0,61-30,34
Utopya Turizm21,50-1,38-44,59
Uzertaş Boya31,9010,00-43,64
Ülker Bisküvi19,06-0,31-14,60
Ünlü Yatırım Holding5,59-1,58

Vakıf Fin. Kir.7,670,26125,06
Vakıf GMYO1,490,00-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,040,00-17,93
Vakıflar Bankası3,25-0,31-31,00
Vakko Tekstil9,231,4347,29
Vanet Gıda6,45-2,27-16,56
VBT Yazılım20,940,96

Verusa Holding45,48-0,570,89
Verusaturk Girisim20,600,1057,88
Vestel25,76-2,0543,57
Vestel Beyaz Eşya48,42-1,0629,54
Viking Kağıt6,340,32-29,56
Yapı ve Kredi Bank.2,39-0,83-20,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,649,97-9,81
Yataş13,95-0,36-3,46
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,250,93-26,14
Yeni Gimat GMYO15,941,0137,51
Yeo Teknoloji69,40-9,99

Yeşil GMYO0,95-1,04-31,16
Yeşil Yapı1,070,00-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,100,00-50,89
Yibitaş İnşaat Malzeme9.989,00-0,01-35,97
Yonga Mobilya18,76-1,16-37,02
Yükselen Çelik5,051,41-3,48
Yünsa16,454,2518,42
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,540,65-39,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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